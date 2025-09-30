NB I: két ZTE-játékos is 8-as osztályzattal került a forduló válogatottjába

A forduló válogatottjába ugyancsak két játékost ad a DVTK (a kapus Karlo Senticet valamint a középhátvéd Tamás Márkot) valamint az MTK (a bal oldali védő Kádár Tamást és a támadó középpályás Bognár Istvánt). Rajtuk kívül még debreceni, ferencvárosi, paksi, nyíregyházi és újpesti játékos került be a forduló legjobb tizenegyébe, amely 3–4–3-as formációban léphetne pályára.

Lapunk a zalaegerszegi Maxsuell Alegriát választotta a forduló legjobb játékosának, míg a legjobb játékvezető Derdák Marcell lett 9-es osztályzattal.

A 8. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA

Sentic 7 (DVTK) – Lang 6 (DVSC), Tamás M. 6 (DVTK), Kádár 6 (MTK) – Gyurkits 7 (Paks), Kiss B. 8 (ZTE), Bognár I. 7 (MTK), Levi 7 (FTC) – Májer 7 (Nyíregyháza), Matko 7 (Újpest), Maxsuell 8 (ZTE)

A forduló játékosa: Maxsuell

A forduló játékvezetője: Derdák Marcell 9 – Bornemissza Norbert, Georgiou Theodoros (ZTE–Kazincbarcika)