Golovin Vlagyimir lezárta a Szöllösi-Schatzl-kérdést: „Én nem értettem félre semmit”

Az elmúlt héten nagy port kavart a kézilabdavilágban, hogy Szöllősi-Schatzl Nadine cáfolta Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány azon kijelentését, amely szerint a rutinos játékosnak nem szerepel céljai között a Los Angeles-i olimpián való szereplés. Mindez annak kapcsán vált érdekessé, hogy a 31 éves balszélső kimaradt a magyar válogatott legutóbbi keretéből.

Golovin a Magyar Kézilabda-szövetség honlapján reagált Szöllősi-Schatzl néhány nappal ezelőtti bejegyzésére:

„Gondolom, azzal sem mondok újat, hogy a válogatott keretet a szövetségi kapitány állítja össze. Azt is kezdem megszokni, hogy a közvélemény vagy a média egy része számára nem az az érdekes, ki van benne a keretben, hanem az, ki nincs. És miért nincs. Jelenleg ez a helyzet Szöllősi-Schatzl Nadine-nal, és a téma most különösen azért lett felkapott, mert két, egymásnak ellentmondó nyilatkozat is született az ügyében. Az övé és az enyém. Aminek természetesen nem az az oka, hogy valamelyikünk szándékosan egy nagyot kamuzott volna. Hanem az, hogy én két korábbi beszélgetésünk alapján szűrtem le, hogy Nada már nem tervez a 2028-as, Los Angeles-i olimpiáig, illetve az idei vb-n sem játszana. Nem akarok részletekbe menni, mert ezek magánbeszélgetések voltak, de azt állítom, hogy nem értettem félre semmit. Ennek ismeretében kezdtem el a balszélső posztot is újragondolni. Aztán legutóbbi bejegyzéséből kiderült, hogy ő ott szeretne lenni az olimpián. A keretet azonban, ahogyan az előbb is mondtam, a szövetségi kapitány állítja össze, úgyhogy ezt a témát itt le is zárhatjuk. Annál is inkább, mert a balszélsőkkel szerencsére nem állunk rosszul, sőt, négyen is rendszeresen játszanak a Bajnokok Ligájában. Bár minden poszton ekkora lenne a merítés!”

Golovin kiemelte, hogy megkezdődött a visszaszámlálás az év végi világbajnokságra, és az őszük ennek jegyében telik – hangsúlyozta, hogy ez igaz volt a svédek elleni felkészülési meccsekre is. Felidézte, hogy a zárt kapus mérkőzést úgy veszítették el, hogy mindkét fél új elemeket próbált ki, ám mivel náluk nem működött minden, volt egy tizenöt perces időszak, amikor hatgólos hátrányba kerültek, és ezt már nem tudták behozni. Hozzátette, hogy legalább látták, mi nem megy, hol tartanak, és ennek alapján készültek fel a tatabányai, nyilvános mérkőzésre, amelyet végül megnyertek.