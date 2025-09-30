A WADA közzétette a 2026-os tiltólistáját

A szervezet honlapján megjelent jegyzéket ismertetve a WADA hangsúlyozza a főbb módosítások megismerésének fontosságát, hogy az érintettek elkerüljék a tiltott anyagok és módszerek véletlen használatát.

A jelentősebb változások között szerepel számos hormon- és metabolikus modulátor „feketelistázása”, amelyek táplálék-kiegészítőkben találhatók. A tiltott módszerekhez egy új szakaszt adtak hozzá a szén-monoxid nem diagnosztikai célú felhasználásáról, valamint a normál vagy genetikailag módosított sejtek használatára vonatkozó meglévő tilalomhoz a sejtkomponensek esetében. Ahhoz, hogy egy anyag vagy módszer felkerüljön a tiltólistára, meg kell állapítani, hogy megfelel-e a következő három kritérium közül legalább kettőnek: potenciálisan fokozhatja a sportteljesítményt, tényleges vagy potenciális egészségügyi kockázatot jelent a sportolókra nézve, vagy sérti a sport szellemiségét.

A dokumentumot rendre három hónappal a hatálybalépése előtt teszik közzé, hogy a sportolók, edzők, orvosok és más érdekelt felek megismerkedhessenek a módosításokkal. Végső soron a sportolók felelősek a szervezetükben talált tiltott anyagokért és a tiltott módszerek használatáért. A WADA felhívja az érintettek figyelmét, hogy ha bármilyen kétség merül fel egy anyag vagy módszer státuszával kapcsolatban, fontos, hogy tanácsért forduljanak a megfelelő – nemzetközi vagy nemzeti – doppingellenes szervezethez.