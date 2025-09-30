Carlos Alcaraz nyerte meg a tokiói tenisztornát

A spanyol világelső a fináléban a második helyen kiemelt amerikai Taylor Fritzcel csapott össze és két játszmában, 1 óra 32 perc alatt győzött.

A 22 éves Alcaraznak ez volt az idei nyolcadik, pályafutása 24. tornagyőzelme, 2025-ben tizedszer jutott fináléba, a legutóbbi kilenc tornáján ráadásul egyaránt döntőt vívott: ezekből Wimbledonban az akkor világelső olasz Jannik Sinnertől, Barcelonában a dán Holger Runétől kapott ki.

A hatszoros Grand Slam-tornagyőztes spanyol világsztárnak ez volt az idei 67. győzelme, amivel toronymagasan vezeti a vonatkozó rangsort a második Fritz (49) előtt.

TENISZ, ATP-TORNA, TOKIÓ

Egyes, döntő

Alcaraz (spanyol, 1.)–Fritz (amerikai, 2.) 6:4, 6:4