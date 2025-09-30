Nemzeti Sportrádió

Carlos Alcaraz nyerte meg a tokiói tenisztornát

Vágólapra másolva!
2025.09.30. 13:27
Carlos Alcaraz nyerte a tokiói tornát (Fotó: Getty Images)
Címkék
ATP tenisz Taylor Fritz Carlos Alcaraz
A világelső Carlos Alcaraz nyerte meg a 2,23 millió dollár (740 millió forint) összdíjazású tokiói keménypályás tenisztornát.

A spanyol világelső a fináléban a második helyen kiemelt amerikai Taylor Fritzcel csapott össze és két játszmában, 1 óra 32 perc alatt győzött.

A 22 éves Alcaraznak ez volt az idei nyolcadik, pályafutása 24. tornagyőzelme, 2025-ben tizedszer jutott fináléba, a legutóbbi kilenc tornáján ráadásul egyaránt döntőt vívott: ezekből Wimbledonban az akkor világelső olasz Jannik Sinnertől, Barcelonában a dán Holger Runétől kapott ki.

A hatszoros Grand Slam-tornagyőztes spanyol világsztárnak ez volt az idei 67. győzelme, amivel toronymagasan vezeti a vonatkozó rangsort a második Fritz (49) előtt.

TENISZ, ATP-TORNA, TOKIÓ
Egyes, döntő 
Alcaraz (spanyol, 1.)–Fritz (amerikai, 2.) 6:4, 6:4

 

 

ATP tenisz Taylor Fritz Carlos Alcaraz
Legfrissebb hírek

Swiatek kötelező tenisztornákat is kihagyhat egészsége érdekében

Tenisz
5 órája

Gálfi Dalma sima győzelemmel kezdett Szucsouban

Tenisz
5 órája

Marozsán Wawrinka, Fucsovics Munar ellen kezd Sanghajban

Tenisz
Tegnap, 11:21

Babosék győzelemmel kezdtek a pekingi tenisztornán

Tenisz
2025.09.27. 11:53

Fucsovics legyőzte a nyolcadik kiemeltet Tokióban

Tenisz
2025.09.24. 13:30

Bondár Anna is feljutott a pekingi főtáblára

Tenisz
2025.09.23. 10:01

Fucsovics a második selejtezőjét is megnyerte Tokióban, feljutott a főtáblára

Tenisz
2025.09.23. 08:55

Egészségi okokból befejezte a szezont a korábbi top tízes teniszező

Tenisz
2025.09.22. 20:37
Ezek is érdekelhetik