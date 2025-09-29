„Rossz emberrel kezdett ki...” – Conte nem kímélte a lecserélt De Bruynét

Mint beszámoltunk róla, a címvédő Napoli az AC Milan otthonában elvesztette veretlenségét a Serie A-ban. A nápolyiak gólszerzője, Kevin De Bruyne nem tartotta magában frusztráltságát, amikor Antonio Conte vezetőedző lecserélte őt a 72. percben.

De Bruyne látványos dühe nem nyerte el Conte tetszését:

A Milan zártan védekezett, ezért friss, lendületes játékosokat küldtem be. Egy edző azért hajtja végre a cseréket, hogy változást érjen el játékban. Remélem, hogy Kevin csak az eredmény miatt volt ideges, különben rossz emberrel kezdett ki...

Nem csoda, hogy a belga válogatott középpályásnak elege lett, hiszen Conte a Manchester City otthonában is nagyon korán lecserélte őt egy piros lap miatt – ezzel megfosztva őt a (pozitívan) emlékezetes visszatéréstől.

OLASZ SERIE A

5. FORDULÓ

Milan–Napoli 2–1 (Saelemaekers 3., Pulisic 31., ill. De Bruyne 60. – 11-esből)

Kiállítva: Estupinán (57.)