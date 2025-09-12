Nemzeti Sportrádió

Pintér Dániel a Charlotte ellen bemutatkozhat az MLS-ben

BORBOLA BENCEBORBOLA BENCE
Vágólapra másolva!
2025.09.12. 08:38
null
Pintér Dániel (balra) egy júliusi bajnoki mérkőzésen (Fotó: Getty Images)
Címkék
Pintér Dániel MLS Inter Miami légiósok
Elutazott az Inter Miami felnőttcsapatával a Charlotte elleni idegenbeli mérkőzésre Pintér Dániel, aki Lionel Messi társaként debütálhat az MLS-ben.

INNEN MÁR CSUPÁN egy lépés a bemutatkozás. Pintér Dániel az elmúlt időszakban többször is az Inter Miami felnőttcsapatával tréningezett, Javier Mascherano vezetőedző most úgy döntött, a Charlotte elleni – európai idő szerint vasárnap hajnalban (1.30 órakor) kezdődő – találkozóra magával viszi, és nevezi a sztárokkal teletűzdelt meccskeretbe.

A mindössze 18 esztendős magyar játékos az Inter Miami II-ben hívta fel magára a figyelmet: mióta megkapta első profi szerződését, sorozatban rúgja a gólokat, adja a gólpasszokat – 15 mérkőzésen 7 gól és 3 gólpassz –, érett játéka pedig Javier Mascherano figyelmét is felkeltette.

Az Inter Miamit irányító korábbi 147-szeres argentin válogatott középpályás maga közölte a jó hírt a fiatal magyarral, miszerint utazik a Charlotte elleni meccsre, és nem kizárt, hogy be is mutatkozik az MLS-ben.

Pintér Dániel a nyáron így nyilatkozott lapunknak: „Szerencsére hamar felvettem a ritmust. A Miami II már profiligában játszik, készültem rá, hogy itt már keményebb, jobb felépítésű védők próbálják az utamat állni. A klubban bíznak bennem és sokat is várnak tőlem. Nem okoz különösebb gondot ezen a szinten sem a futball, jönnek a gólok, a játék is jól megy.”

A 18 éves futballista korábban játszott a magyar korosztályos válogatottakban, ám jelenleg az U19-es amerikai válogatott tagja, miután a szövetség meghívta a csapat összetartására.

Minden más foci
2025.02.23. 11:07

Egy lépéssel közelebb Lionel Messihez a magyar-amerikai támadó

Január eleje óta hivatalosan is az Inter Miami második csapatával készül Pintér Dániel.

 

 

Pintér Dániel MLS Inter Miami légiósok
Legfrissebb hírek

Luis Suárezt MLS-meccsekről is eltiltották

Minden más foci
2025.09.09. 07:32

Botrányba fulladt a Ligák Kupája fináléja, Messiék lemaradtak a trófeáról

Minden más foci
2025.09.01. 08:24

Sallói Dániel remek góllal járult hozzá csapata győzelméhez

Légiósok
2025.08.31. 07:37

Messi duplázott, az Inter Miami döntős a Ligák Kupájában

Minden más foci
2025.08.28. 07:42

Sallói mellől öngólt rúgtak, de ez sem segített rossz passzban lévő csapatán

Légiósok
2025.08.25. 07:26

Videók: Müller és Szon is megszerezte első MLS-gólját, de Gazdag is betalált

Minden más foci
2025.08.24. 10:43

Messi nélkül, Luis Suárez duplájával jutott elődöntőbe az Inter Miami – videó

Minden más foci
2025.08.21. 10:13

Luis Suárez: Messivel együtt szeretnék visszavonulni

Minden más foci
2025.08.20. 12:15
Ezek is érdekelhetik