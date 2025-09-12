Pintér Dániel a Charlotte ellen bemutatkozhat az MLS-ben

INNEN MÁR CSUPÁN egy lépés a bemutatkozás. Pintér Dániel az elmúlt időszakban többször is az Inter Miami felnőttcsapatával tréningezett, Javier Mascherano vezetőedző most úgy döntött, a Charlotte elleni – európai idő szerint vasárnap hajnalban (1.30 órakor) kezdődő – találkozóra magával viszi, és nevezi a sztárokkal teletűzdelt meccskeretbe.

A mindössze 18 esztendős magyar játékos az Inter Miami II-ben hívta fel magára a figyelmet: mióta megkapta első profi szerződését, sorozatban rúgja a gólokat, adja a gólpasszokat – 15 mérkőzésen 7 gól és 3 gólpassz –, érett játéka pedig Javier Mascherano figyelmét is felkeltette.

Az Inter Miamit irányító korábbi 147-szeres argentin válogatott középpályás maga közölte a jó hírt a fiatal magyarral, miszerint utazik a Charlotte elleni meccsre, és nem kizárt, hogy be is mutatkozik az MLS-ben.

Pintér Dániel a nyáron így nyilatkozott lapunknak: „Szerencsére hamar felvettem a ritmust. A Miami II már profiligában játszik, készültem rá, hogy itt már keményebb, jobb felépítésű védők próbálják az utamat állni. A klubban bíznak bennem és sokat is várnak tőlem. Nem okoz különösebb gondot ezen a szinten sem a futball, jönnek a gólok, a játék is jól megy.”

A 18 éves futballista korábban játszott a magyar korosztályos válogatottakban, ám jelenleg az U19-es amerikai válogatott tagja, miután a szövetség meghívta a csapat összetartására.