A tízgólos vereség után lemondott a moldovai szövetségi kapitány

A moldovai válogatott történetének legsúlyosabb veresége az utolsó csepp volt a pohárban: a csapat mind az öt mérkőzését elvesztette a most zajló vb-selejtezősorozatban, és mínusz 22-es gólkülönbséggel áll az I-csoport utolsó helyén.

„Az elmúlt négy évben sok közös élményünk volt, szépek is, kellemetlenek is, az utóbbiakért ezúton is bocsánatot kérek – fogalmazott csütörtöki közleményében Serghei Clescenco. – Ami a szépeket illeti, egy lépésre voltunk attól, hogy kijussunk a legutóbbi Európa-bajnokságra, a Nemzetek Ligájában pedig sikerült a feljutás a C-osztályba. Köszönöm mindenkinek az eddigi támogatást, de úgy érzem, eljött a változtatás ideje, ez a csapat érdeke, és az enyém is.”

Clescenco 1991 és 2006 között 69 mérkőzésen játszott a moldovai válogatottban, és éppen annyi (11) góllal áll hazája örökranglistájának második helyén, mint amennyit csapata Oslóban kapott. A szövetségi kapitányi posztot 2021 decembere óta töltötte be.

Clescenco utódját később jelölik ki.