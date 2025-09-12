Nemzeti Sportrádió

A tízgólos vereség után lemondott a moldovai szövetségi kapitány

2025.09.12. 07:13
Serghei Clescenco majdnem négy éven át volt a moldovai válogatott szövetségi kapitánya (Fotó: Getty Images)
A minap Norvégiában, világbajnoki selejtezőn elszenvedett 11–1-es vereség után lemondott posztjáról Serghei Clescenco, a moldovai labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

A moldovai válogatott történetének legsúlyosabb veresége az utolsó csepp volt a pohárban: a csapat mind az öt mérkőzését elvesztette a most zajló vb-selejtezősorozatban, és mínusz 22-es gólkülönbséggel áll az I-csoport utolsó helyén.

„Az elmúlt négy évben sok közös élményünk volt, szépek is, kellemetlenek is, az utóbbiakért ezúton is bocsánatot kérek – fogalmazott csütörtöki közleményében Serghei Clescenco. – Ami a szépeket illeti, egy lépésre voltunk attól, hogy kijussunk a legutóbbi Európa-bajnokságra, a Nemzetek Ligájában pedig sikerült a feljutás a C-osztályba. Köszönöm mindenkinek az eddigi támogatást, de úgy érzem, eljött a változtatás ideje, ez a csapat érdeke, és az enyém is.”

Clescenco 1991 és 2006 között 69 mérkőzésen játszott a moldovai válogatottban, és éppen annyi (11) góllal áll hazája örökranglistájának második helyén, mint amennyit csapata Oslóban kapott. A szövetségi kapitányi posztot 2021 decembere óta töltötte be.

Clescenco utódját később jelölik ki.

Kapcsolódó tartalom

Haalandék 29 éve nem látott eredménnyel küldték haza Moldovát

Az európai világbajnoki selejtezők során a 11–1-es győzelmek sorát a magyar válogatott kezdte, ám ma már a németeké a kontinentális rekord.

Haaland szinte elnézést kért a moldovai kapustól a 11 gól miatt

„Helló! Én vagyok Moldova kapusa és most kaptam 11 gólt” – állt az oslói mérkőzés után a sajtó elé Cristian Avram.

 

 

