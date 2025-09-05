A Dunaszerdahely hosszabbított a volt FTC-játékossal – hivatalos

A DAC játékoskeretébe német másodosztályú tapasztalatokkal rendelkező, 26 éves kapus érkezett. Jan-Christoph Bartels a jelenlegi idény végéig szóló egyezett meg a sárga-kékekkel, emellett a megállapodás egy újabb esztendőre szóló opciót is tartalmaz.

„Bízom benne, hogy sikerül gyorsan beilleszkednem és hogy sikeres idényem lehet a csapattal. Ez az első külföldi csapatom, kiléptem a komfortzónámból, de meggyőződésem, hogy pont itt van a megfelelő környezet, ahol képes vagyok a legjobbamat nyújtani. Ezt a lépést Sidney Friede és Niklas Sommer is ajánlották, akikkel egykoron csapattársak voltunk, és akik futballoztak a DAC-ban is” – mondta a klub honlapján a 26 éves kapus, aki a Wiesbaden és a Mannheim csapatát is erősítette. Az U15-től egészen az U20-as korosztályig szerepelt a német válogatottban.

„Nagyon boldogok vagyunk, amiért a DAC-nál üdvözölhetjük Jan-Christophot. A tudása és a tapasztalata értékes csapattaggá teszi őt. Jelenleg egy váratlan problémával kell szembenéznünk a kapusposzton, az érkezése stabilitást és versenyhelyzetet hoz az egyik legfontosabb kulcspozícióban. Biztosak vagyunk benne, hogy erősödtünk a leigazolásával és hogy képes lesz segíteni a céljaink elérésben” - tette hozzá Jan Van Daele ügyvezető igazgató.

Jó hírt kaptak ma a DAC-szurkolók. A felvidéki klub vezetősége bebiztosította a csapat kulcsemberének és a Niké Liga egyik legjobbjának a szolgálatait: Ammar Ramadan 2028-ig hosszabbított.

A Juventus, a Ferencváros és a Nagyszombat egykori futballistája 2022 nyarán érkezett a Csallóközbe. Az eredeti egyéves, de további egy évre szóló opciót is tartalmazó szerződését 2023 márciusában 2026 nyaráig hosszabbította meg. Most 2028 júniusáig kötelezte el magát Dunaszerdahelyen a szír szélső. A szurkolók által a 2025 tavasza legjobbjának megválasztott és a Niké Liga 2024–2025-ös idényének álomcsapatába is bekerülő futballista 98 tétmérkőzésen viselte a DAC mezét, ezeken 27 gólt szerzett.

„A vezetőkkel elbeszélgettem a csapat céljairól és arról, hogyan akarunk megküzdeni a bajnoki címért és valami komoly eredményt elérni a klub, a szurkolók és az itteni emberek számára. Ez volt a maradásom legfőbb oka. Ugyanezt szeretném én is, hiszen a drukkerek nagyon szeretik a klubot és a futballt, ezért megérdemelnének már egy kiemelkedő eredményt. Szeretném hozzásegíteni ehhez a csapatot és az egész klubot. Kiválóan érzem magam itt, Dunaszerdahely lett a második otthonom. Szeretnék a klubtörténelem egyik hősévé válni” – mondta a klub honlapján Ramadan.