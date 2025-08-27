Yamal az 1., Tóth Alex a 32., Dárdai a 94. – íme, a világ 200 legjobb tinédzsere a CIES szerint

A Sporttudományok Nemzetközi Központja (CIES) legfrissebb kimutatásában rangsorolja a teljesítményindex és az eddigi meccsrutin alapján legjobbnak tartott 20 év alatti labdarúgókat. A 200-as lista első száz helyezettje között két magyar válogatott játékost is találunk: a 19 éves, ferencvárosi Tóth Alex a 32., a Wolfsburg középpályása, a szintén 19 éves Dárdai Bence pedig a 94.

A CIES egy saját értékszám alapján rangsorolja a világ 200 legígéretesebb, 20 év alatti futballistáját. Ezt a számot két érték összesítéséből számolták ki. Az egyik tényezőt a CIES statisztikai partnerének számító Impect analitikai cég teljesítményindexe adja, a másik összetevőt pedig a játékpercek jelentik, súlyozva, hogy milyen szintű meccseken jegyezték azokat a játékosok.

Ez alapján aligha meglepő, hogy az 1. helyen 97.7-es CIES-ponttal a Barcelona 18 éves zsenije, a spanyol válogatottal tavaly Európa-bajnok Lamine Yamal végzett, a második pedig a Barca 18 éves védője, Pau Cubarsí. (93.4 pont) A 3. helyen egy friss BL-győztest találunk, a PSG 19 éves, francia válogatott középpályását, Warren Zaire-Emeryt (87.8 pont), ugyanakkor a 200-as listán a legjobb százba két magyar is bekerült.

CIES-lista a legjobb 20 év alatti labdarúgókról (a játékosok neve után a meccsszám)

A teljes lista itt érhető el!

A 32. a Ferencváros 19 éves, háromszoros válogatott középpályása, Tóth Alex (79.2 pont), akivel kapcsolatban a napokban a Nemzeti Sport cikkében is jeleztük, több statisztikai mutatóban is a legjobbak közé tartozik Bajnokok Ligája selejtezős mezőnyében a Cube adatelemző rendszer statisztikái alapján. Ezek után nem meglepő, hogy a CIES listáján is szerepel a neve, megelőzve olyan játékosokat, mint például a télen a Manchester City által a spanyol élvonalból szerződtetett és a francia Nice-nek kölcsönadott Sierra Leone-i Juma Bah (43. hely, 76.9 pont) vagy a Bayer Leverkusen algériai válogatott középpályása, Ibrahim Maza (50. hely, 76.8 pont).