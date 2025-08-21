A számok nem hazudnak: Tóth Alex nemzetközi szinten is kiemelkedőt nyújt

A számok nem hazudnak: a Cube adatelemző rendszere alapján Tóth Alex a Ferencvárosban Bajnokok Ligája-selejtezős mércével is kiemelkedő teljesítményt nyújt, posztriválisaival összehasonlítva az összes szegmenst figyelembe vevő teljesítményindex alapján a felső tizenöt százalékba tartozik. A leginkább előretolt irányítóként vagy úgynevezett box-to-box középpályásként jellemzett 19 éves futballista minden téren meggyőző, támadásban különösen: a sorozatban játszott öt mérkőzésen kilencven percre vetítve neki van a legtöbb beadása (51.9 százalékuk pontos, ami kiemelkedő), ő alakítja ki a második legtöbb nagy helyzetet (0.93), neki a harmadik legmagasabb a várhatógólpassz-mutatója (0.4), továbbá a legszűkebb elithez, azaz a felső tíz százalékhoz tartozik a gólpasszok (0.37), a kulcspasszok (0.74), az ellenfél tizenhatosán belülre adott (7.96), illetve támadóharmadbeli (16.11) passzainak, a progresszív labdavezetéseinek számát (2.78), valamint hosszát (134.5 méter) tekintve.

A Qarabag elleni keddi, hazai BL-selejtezőn (1–3) is megmutatkozott, milyen értékes a teljesítménye – erről infografikánk is árulkodik.

„Az ilyen mérkőzések mutatják meg igazán, mennyit ér egy-egy játékos, mi az ő valódi értéke – áll a Tóth Alexet képviselő BePro Career Agency lapunkhoz eljuttatott közleményében. – Ez az a szint, amelyet már az elit klubok is figyelemmel kísérnek, nem véletlenül vannak jelen minden stadionban, hogy szemügyre vegyék a célszemélyeket. Alex is közéjük tartozik, neki azonban arra kell összpontosítania, hogy – saját szavaival élve – borsot törjön az azeriek orra alá a visszavágón és csapatával kiharcolja a BL-szereplést.”

A futballista képviselője, Papp Bence még február végén mondta azt lapunknak, hogy Tóth Alexet a Ferencváros egyik legjobbjának tartja. Ezt a számok igazolják, nemzetközi viszonylatban is kimagaslik a posztján szereplők közül, sokak szerint mégis alulértékelt a teljesítménye.

„A Qarabag elleni keddi mérkőzésen támadásban és védekezésben egyaránt olyan teljesítményt nyújtott, amilyet magyar játékostól az elmúlt hét-nyolc évben nem láthattunk, sőt külföldiek közül is csak kevesen mutattak hasonlót, amióta a klub stabil résztvevője a nemzetközi porondnak – folytatta közleményében a BePro Career Agency. – Nem ez volt az első európai kupameccs, amelyen ő futotta a legtöbbet. Sokan talán nem veszik észre, hogy minden döntése jó – lehet, hogy van olyan beadása, ami után a védő kifejeli a labdát, nem jön össze a kivitelezés, de minden meglátása pontos. Olyan szinten érti a futballt, hogy a körülötte játszók jobb teljesítményre képesek – rendre megfelelő pozícióban van, kiváló döntéseket hoz és segíti a társakat, hova helyezkedjenek. Elképesztő, hogy tizenkilenc évesen milyen szerénységgel és alázattal végzi a munkáját, miközben a BL-rájátszásban nemzetközi szinten nyújt kiemelkedőt. Az első félidőt inkább tízesként, támadóbb szerepkörben játszotta, míg a másodikat kényszerből egyedüli hatosként. Védekezésben parádés megmozdulásai voltak: a tizenhatoson belül úgy szerelt, hogy kirúgás lett belőle, a villámléptű Emmanuel Addai csereként beállva sem tudta lefutni. Nem veszített párharcot az ellenfél két legjobbjával, Marko Jankoviccsal és Abdellah Zoubirral szemben, tehát aki azt mondja, hogy a második félidőben a védőmunkája gyenge volt, az irigy vagy nem ért a futballhoz. Érdemes beszélni a progresszív futásairól is, mert labdával és anélkül egyaránt olyan területeket nyer meg, amire a mezőnyben más nem képes: két-három embert levesz és húsz-harminc métert nyer a megiramodásaival. A Ferencváros gólja is abból született, hogy átvette a labdát, előretört harminc métert és bedobást harcolt ki. Minden beadása veszélyes, nem látunk tőle olyat, hogy rossz helyre megy a labda, ezek tények. A Qarabag elleni meccs világosan megmutatta a szakmabelieknek, akik tudják értékelni a teljesítményt, hogy labdával és anélkül magasan kiemelkedik nemzetközi szinten is. Arra vagyunk azonban a legbüszkébbek, hogy milyen alázatos és szerény: a vereség után bosszús volt, hajnali fél egykor mégis a rá váró gyerekekkel fényképeket készített és autogramot adott.”

A nyári időszakban többször is elhangzott, hogy Tóth Alex marad a zöld-fehéreknél, ám teljesítményét látva rákérdeztünk: meg tudja-e a tartani őt az FTC?

„Fejlődése szempontjából a legjobb helyen van, hiszen az ősszel nyolc Európa-liga- vagy kis szerencsével akár Bajnokok Ligája-mérkőzésen léphet pályára a Ferencváros húzóembereként, miközben a világbajnoki selejtezőben is szerepet kaphat. A futballpiac dinamikájának vannak olyan elemei, amelyeket nem mi, ügynökök befolyásolunk, ám az a cél, hogy ezt az idényt végigtolja a Fradinál. Rengeteget köszönhet a Ferencvárosnak, és szeretne nemzetközi szinten is visszaadni abból, amit kapott. Úgy gondoljuk, már eddig is sokat törlesztett, de előtte áll a következő lépés.”