Messi duplázott, az Inter Miami döntős a Ligák Kupájában

Lionel Messi a negyeddöntőben nem játszott, a Ligák Kupája elődöntőjére azonban már visszatért, mi több, főszerepet is játszott az Orlando City legyőzésében.

Pedig Marco Pasalic révén az első félidő végén az Orlando jutott előnyhöz, a horvát játékos elé némi szerencsével pattant vissza a labda a tizenhatoson belül, majd a léc alá bombázott.

Az utolsó negyedórához érkezve viszont jött a fordulat, David Brekalo a tizenhatoson belüli szabálytalanságért megkapta a második sárga lapját, és a megítélt tizenegyest Messi gólra váltotta.

A 89. percben egy kényszerítő után Messi kilőtte a bal sarkot, majd a ráadásban Telasco Segovia is betalált, beállítva a 3–1-es végeredményt.

Az Inter Miami a döntőben a Seattle Soundersszel játszik, amely 2–0-ra verte a Los Angeles Galaxyt. A döntőt és a bronzmérkőzést is augusztus 31-én játsszák, előbbinek Seattle, utóbbinak a kaliforniai Carson ad otthont.

LIGÁK KUPÁJA, ELŐDÖNTŐ

Inter Miami–Orlando City 3–1

Los Angeles Galaxy–Seattle Sounders 0–2

AZ INTER MIAMI–ORLANDO MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA