Megtört a jég, győzött a Komárom

A KFC mestere négy vereség után nem Filip Dlubácot, hanem Száraz Benjamint állította a kapuba. Mint bő másfél óra után kiderült, nagyon jól döntött. A nagykéri kapus biztos pontja volt a liláknak. Érdekesség, hogy a szakolcaiaknál ott volt a pályán Erik Daniel, aki egy hete is a KFC ellen lépett pályára. Akkor még a Nagyszombat mezében, azonban a héten az erdőháti csapatba igazolt.

Mindkét csapat főleg a biztonságra törekedett, így sok helyzetet nem látott a mérkőzésre kilátogató 322 néző. Inkább a szabálytalanságok (17–15), illetve a sárga lapok (4–4) voltak előtérben.

A kapura a komáromiak voltak valamivel veszélyesebbek. A 37. percben Tamás Nándor, majd a fordulás után Ganbayar Ganbold fejesét tolta kapufára Martin Junas kapus. A mindent eldöntő gól az 57. percben született. Christian Bayemi beadását a második félidő elején pályára lépő Elvis Mashike bólintotta a kapuba.

Tíz perccel a vége előtt a Erik Daniel révén kiegyenlítettek a szakolcaiak, azonban a találatot a játékvezető les miatt érvénytelenítette, így maradt az egygólos komáromi győzelem.

„Gondjaim voltak a középpálya összeállításával, mivel Kiss Filip és Dan Ozvolda is hiányzott. Tudtuk, hogy egyszerűen kell játszanunk. Az első félidő rendben volt, kár, hogy a kezdeti nyomást nem tudtuk gólra váltani. Az ellenfél ugyan belejött a játékba, de nagy helyzetet nem dolgozott ki. A második félidő már nem volt olyan jó a részünkről, az ellenfélnél többet volt a labda. Ennek ellenére jól szervezettek maradtunk. A szünetben azt mondtam a fiúknak, hogy ez egy egygólos meccs lehet, kihasználhatjuk a pontrúgásokat. Örülök, hogy sikerült gólt szereznünk és megvan az első győzelmünk” – mondta Radványi Miklós, a Komárom mestere.

NIKÉ LIGA

6. forduló

Komárom–Szakolca 1–0 (Mashike 58.)