Kis lépés a világfutballnak, hatalmas ugrás a Marshall-szigeteknek

Az Óceániában található, mintegy 40 ezer lakosú Marshall-szigetek egykor az Egyesült Államok kísérleti nukleáris robbantásainak terepéül szolgált, 1986-ban vált önállóvá, 1991 óta teljesen független állam, amelyet a világ tengereinek vízszintemelkedése jelentős területek elnyelésével fenyeget.
Ez egyelőre nem lehet akadálya a sportolásnak. Ha nem is imádják annyira, mint a baseballt vagy a kosárlabdát, de a futballt is sokan ismerik és szeretik arrafelé, ennek bizonyítéka, hogy 2020-ban megalakult az ország labdarúgó-szövetsége.
Vezetői 2021-ben felkérték az angol Lloyd Owerst az ország futballstruktúrájának felépítésére. Az UEFA-licences edző 2023-ban tette meg először a 13 000 kilométeres repülőutat, hogy terepszemlét tartson, 2024 januárjában megtartották az első válogatottjátékos-toborzót, és az idén nyáron elérkezett az első mérkőzés lejátszásának várva várt napja.
„Bármi is az eredmény, nagyon büszkék vagyunk arra, hogy eljutottunk idáig. Ma este történelmet írtunk” – posztolt a szövetség az Amerikai Virgin-szigetek elleni, 4–0-s vereséggel végződő csütörtöki mérkőzés után. Az ellenfél 207. a FIFA jelenlegi világranglistáján, amely 210 válogatottat rangsorol, nem számítva a pillanatnyilag felfüggesztett Eritreát.
A meccset Óceániából nézve szinte „a világ végén”, az egyesült államokbeli Springdale-ben játszották le; azért ott, mert ott él a Marshall-szigetekről származó legnagyobb diaszpóra (4-5000 ember). A csütörtöki történelmi nyitányt egyébként követi még egy mérkőzés szombaton, az ellenfél a Turks- és Caicos-szigetek válogatottja lesz az Outrigger Challenge Cup keretében.
A torna része annak a folyamatnak, amelynek végén a Marshall-szigetek teljes jogú FIFA-tagállam szeretne lenni, vb-selejtezős részvételi jogosultsággal. A helyi szövetség közlése szerint akár az ázsiai, akár – az Egyesült Államokhoz fűződő szoros kapcsolatok révén – a CONCACAF-térség konföderációja befogadná őket.
Az olimpiai család már korábban felvette mint teljes jogú tagot a Marshall-szigeteket; sportolói először 2008-ban, Pekingben versenyeztek, azóta minden nyári játékokon részt vettek.