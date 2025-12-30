A Liverpool megvált a pontrúgásokért felelős edzőjétől – hivatalos

A Liverpool szűkszavú közleményben számolt be Briggs távozásáról a hivatalos honlapján: „A Liverpool FC megerősíti, hogy Aaron Briggs távozott a férfi első csapat pontrúgásokért felelős edzői posztjáról. Miután 2024 júliusában csatlakozott a klubhoz – kezdetben még egyéni fejlesztőedzőként –, Briggs a múlt idényben Arne Slot stábjának tagjaként járult hozzá a Premier League-elsőségünkhöz” – írták.

Bár a Liverpool hivatalosan nem hozta nyilvánosságra, de a döntés hátterében az állhat, hogy a Premier League címvédője ebben az idényben szokatlanul sok gólt kapott pontrúgásokat követő szituációkból, viszont az ellenfél kapujába csak háromszor talált be rögzített játékhelyzetek után, azaz Briggs munkájának láthatóan nem volt meg az eredménye az őszi szezonban. A problémára a csapat kapitánya, Virgil van Dijk is felhívta a figyelmet egy korábbi nyilatkozatában.

A 38 éves Briggs egyébként korábban a Wolfsburgnál, a Monacónál és a Manchester Citynél is tevékenykedett, valamint 2022 és 2024 között az Európai Labdarúgó-szövetség alkalmazta meccselemzőként.

A Liverpool 18 forduló után a Premier League negyedik helyén áll, lemaradása tíz pont az első helyezett Arsenal mögött. A csapat következő mérkőzését januárt 1-jén, a Leeds United ellen játssza az Anfieldben.