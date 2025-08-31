Nemzeti Sportrádió

IFFHS: Karim Benzema is belépett az 500 gólosok klubjába

2025.08.31. 11:06
Karim Benzema háromszor is betalált a szombati bajnokin (Fotó: Getty Images)
A nemzetközi labdarúgás történetének 26. játékosaként Karim Benzema is elérte – sőt át is lépte – az ötszáz gólos határt, miután mesterhármast szerzett szaúdi együttese, az Al-Ittihad színeiben az Al-Ohdud otthonában 5–2-re megnyert szombati bajnoki mérkőzésen – írta vasárnap az IFFHS.

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet anyaga szerint a 37 éves francia támadó – akinek a második találata volt karrierje félezredik gólja – közel két évtized után jutott el a sportágtörténeti küszöbig. 

Benzema 2005. december 6-án volt először eredményes, méghozzá Bajnokok Ligája-találkozón az Olympique Lyon futballistájaként a Rosenborg ellen. A jelenlegi 501 góljából 66-ot szerzett a Lyon, 354-et a Real Madrid, 44-et az Al-Ittihad és 37-et a francia válogatott színeiben.

 

 

