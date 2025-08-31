IFFHS: Karim Benzema is belépett az 500 gólosok klubjába

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet anyaga szerint a 37 éves francia támadó – akinek a második találata volt karrierje félezredik gólja – közel két évtized után jutott el a sportágtörténeti küszöbig.

Benzema 2005. december 6-án volt először eredményes, méghozzá Bajnokok Ligája-találkozón az Olympique Lyon futballistájaként a Rosenborg ellen. A jelenlegi 501 góljából 66-ot szerzett a Lyon, 354-et a Real Madrid, 44-et az Al-Ittihad és 37-et a francia válogatott színeiben.