Elképesztő sorozatban a Bayern München és Harry Kane; gólrekordot állítottak fel az angolok

A keddi játéknap után várható volt: a harmadik forduló lett a BL történetének leggólgazdagabb fordulója annak ellenére, hogy három mérkőzésen sem esett gól. 18 mérkőzésen 71 gólt lőttek a csapatok, ez néggyel több, mint az előző idény ötödik fordulójában felállított 67 gólos rekord és ugyanannyi, amennyi az előző idény első fordulójában esett. Az angol csapatok 19 gólt szereztek, ami a legtöbb egy nemzettől egy fordulóban.

5 Chelsea

5 Liverpool

4 Arsenal

3 Newcastle United

2 Manchester City

0 Spurs



ATALANTA–SLAVIA PRAHA

Gólt nem hozott a Slavia Praha bergamói vendégjátéka és sok érdekességet sem. A cseh csapat sorozatban 14. BL-mérkőzésén maradt nyeretlen, legutóbb 2007 szeptemberében szerezte meg mind a 3 pontot.

Atalanta (olasz)–Slavia Praha (cseh) 0–0

ATHLETIC BILBAO–QARABAG

Az első két meccsét megnyerő Qarabag a harmadik fordulóban is előnyhöz jutott. Az Athletic Bilbao története során most először nyert a BL-ben azután, hogy 1–0-s hátrányba került. Leandro Andrade révén már 48 másodperc után vezetetett az azeri együttes. Ez volt a leggyorsabb gól, amelyet az Athletic Bilbao kapott a BL-ben. A hagyományos nagy európai labdarúgókupák történetében Leandro Andrade az első, aki három különböző mérkőzésen is gólt szerzett az első percben. A bilbaói villámrajt előtt a svéd Häcken (2023) és a román FCSB (2025) ellen az Európa-ligában kezdte góllal a meccset. Érdekesség, hogy a legutóbbi 14 meccs közül, amelyen egy csapat az első percben betalált, csak négy olyan volt, amelyet az a csapat meg is nyerte.

Korábban a baszkok még nem lőttek gólt a Bajnokok Ligájában a 16-oson kívülről, szerda este viszont hármat is. Az idén csak a PSV lőtt egy meccsen három gólt a 16-oson kívülről, kedden a Napoli ellen. A három hazai gólból kettőt Gorka Guruzeta szerzett, aki a negyedik bilbaói labdarúgó, aki egy BL/BEK-mérkőzésen egynél több gólt szerez. Előtte José Luis Artetxe, Merodio (a Bp. Honvéd ellen duplázott) és Ignacio Uribe került fel erre a dicsőséglistára, mindhárman az 1956–57-es BEK-kiírásban. A bilbaóiaknak a mostani a hatodik idényük az első számú európai klubsorozatban. Guruzeta jobbal és ballal is betalált, ilyenre az IFFHS kimutatása szerint legutóbb Lionel Messi volt képes 2019-ben.

Athletic Bilbao (spanyol)–Qarabag (azeri) 3–1

GALATASARAY–BODÖ/GLIMT

A Galatasaray a Liverpool elleni bravúros győzelem után a Bodö/Glimt ellen hozta a kötelezőt. Az isztambuli együttes 2012 után nyert sorozatban két meccset a BL-ben (akkor háromig tartott a sorozat). Victor Osimhen ezúttal is betalált, ő az első Galatasaray-játékos, aki sorozatban hét európai kupamérkőzésen gólt szerzett, ezzel Burak Yilmaz rekordját döntötte meg. Osimhen előtt még nem lőtt Galatasaray-játékos két gólt egy BL-meccs első félidejében. A nigériai támadó legutóbbi hét európai meccsén kilencszer volt eredményes.

Galatasaray (török)–Bodö/Glimt (norvég) 3–1

MONACO–TOTTENHAM

A nap második gól nélküli döntetlenjét a Tottenham játszotta a Monaco vendégeként. Az angol csapat minden sorozatot figyelembe véve két és fél éve, 2023 márciusában játszott legutóbb gól nélküli döntetlent. A Monacón nem múlt, a hazaiak 23 lövéssel próbálkoztak. Ilyen sok lövésük még sosem volt a BL-ben anélkül, hogy gólt szereztek volna.

Monaco (francia)–Tottenham (angol) 0–0

SPORTING CP–MARSEILLE

A Marseille a legutóbbi 13 idegenbeli BL-meccse közül 12-t elvesztett. A francia csapatok egyébként is borzasztóan teljesítenek Portugáliában. A francia klubok a legutóbbi 23 portugáliai fellépésből csak egyet nyertek meg öt döntetlen és 17 vereség mellett. Egyébként az egyetlen sikert épp a Marseille aratta a Sporting vendégeként még 2022-ben. Ismét betalált Igor Paixao, aki Didier Drogba óta (2003) az első Marseille-játékos, aki első három BL-meccsén legalább három gólt szerez.

Sporting CP (portugál)–Marseille (francia) 2–1

FRANKFURT–LIVERPOOL

A nyáron Frankfurtból Liverpoolba szerződő Hugo Ekitiké az első játékos, aki a Frankfurt játékosaként és a Frankfurt ellen is betalál európai kupasorozatban.