Elképesztő sorozatban a Bayern München és Harry Kane; gólrekordot állítottak fel az angolok
A keddi játéknap után várható volt: a harmadik forduló lett a BL történetének leggólgazdagabb fordulója annak ellenére, hogy három mérkőzésen sem esett gól. 18 mérkőzésen 71 gólt lőttek a csapatok, ez néggyel több, mint az előző idény ötödik fordulójában felállított 67 gólos rekord és ugyanannyi, amennyi az előző idény első fordulójában esett. Az angol csapatok 19 gólt szereztek, ami a legtöbb egy nemzettől egy fordulóban.
ATALANTA–SLAVIA PRAHA
Gólt nem hozott a Slavia Praha bergamói vendégjátéka és sok érdekességet sem. A cseh csapat sorozatban 14. BL-mérkőzésén maradt nyeretlen, legutóbb 2007 szeptemberében szerezte meg mind a 3 pontot.
Atalanta (olasz)–Slavia Praha (cseh) 0–0
ATHLETIC BILBAO–QARABAG
Az első két meccsét megnyerő Qarabag a harmadik fordulóban is előnyhöz jutott. Az Athletic Bilbao története során most először nyert a BL-ben azután, hogy 1–0-s hátrányba került. Leandro Andrade révén már 48 másodperc után vezetetett az azeri együttes. Ez volt a leggyorsabb gól, amelyet az Athletic Bilbao kapott a BL-ben. A hagyományos nagy európai labdarúgókupák történetében Leandro Andrade az első, aki három különböző mérkőzésen is gólt szerzett az első percben. A bilbaói villámrajt előtt a svéd Häcken (2023) és a román FCSB (2025) ellen az Európa-ligában kezdte góllal a meccset. Érdekesség, hogy a legutóbbi 14 meccs közül, amelyen egy csapat az első percben betalált, csak négy olyan volt, amelyet az a csapat meg is nyerte.
Korábban a baszkok még nem lőttek gólt a Bajnokok Ligájában a 16-oson kívülről, szerda este viszont hármat is. Az idén csak a PSV lőtt egy meccsen három gólt a 16-oson kívülről, kedden a Napoli ellen. A három hazai gólból kettőt Gorka Guruzeta szerzett, aki a negyedik bilbaói labdarúgó, aki egy BL/BEK-mérkőzésen egynél több gólt szerez. Előtte José Luis Artetxe, Merodio (a Bp. Honvéd ellen duplázott) és Ignacio Uribe került fel erre a dicsőséglistára, mindhárman az 1956–57-es BEK-kiírásban. A bilbaóiaknak a mostani a hatodik idényük az első számú európai klubsorozatban. Guruzeta jobbal és ballal is betalált, ilyenre az IFFHS kimutatása szerint legutóbb Lionel Messi volt képes 2019-ben.
Athletic Bilbao (spanyol)–Qarabag (azeri) 3–1
GALATASARAY–BODÖ/GLIMT
A Galatasaray a Liverpool elleni bravúros győzelem után a Bodö/Glimt ellen hozta a kötelezőt. Az isztambuli együttes 2012 után nyert sorozatban két meccset a BL-ben (akkor háromig tartott a sorozat). Victor Osimhen ezúttal is betalált, ő az első Galatasaray-játékos, aki sorozatban hét európai kupamérkőzésen gólt szerzett, ezzel Burak Yilmaz rekordját döntötte meg. Osimhen előtt még nem lőtt Galatasaray-játékos két gólt egy BL-meccs első félidejében. A nigériai támadó legutóbbi hét európai meccsén kilencszer volt eredményes.
Galatasaray (török)–Bodö/Glimt (norvég) 3–1
MONACO–TOTTENHAM
A nap második gól nélküli döntetlenjét a Tottenham játszotta a Monaco vendégeként. Az angol csapat minden sorozatot figyelembe véve két és fél éve, 2023 márciusában játszott legutóbb gól nélküli döntetlent. A Monacón nem múlt, a hazaiak 23 lövéssel próbálkoztak. Ilyen sok lövésük még sosem volt a BL-ben anélkül, hogy gólt szereztek volna.
Monaco (francia)–Tottenham (angol) 0–0
SPORTING CP–MARSEILLE
A Marseille a legutóbbi 13 idegenbeli BL-meccse közül 12-t elvesztett. A francia csapatok egyébként is borzasztóan teljesítenek Portugáliában. A francia klubok a legutóbbi 23 portugáliai fellépésből csak egyet nyertek meg öt döntetlen és 17 vereség mellett. Egyébként az egyetlen sikert épp a Marseille aratta a Sporting vendégeként még 2022-ben. Ismét betalált Igor Paixao, aki Didier Drogba óta (2003) az első Marseille-játékos, aki első három BL-meccsén legalább három gólt szerez.
Sporting CP (portugál)–Marseille (francia) 2–1
FRANKFURT–LIVERPOOL
A nyáron Frankfurtból Liverpoolba szerződő Hugo Ekitiké az első játékos, aki a Frankfurt játékosaként és a Frankfurt ellen is betalál európai kupasorozatban.
„Visszatértünk!” – üzente a gólt és gólpasszt jegyző Szoboszlai Dominik
Eintracht Frankfurt (német)–Liverpool (angol) 1–5
BAYERN MÜNCHEN–FC BRUGES
A Bayern München az első Bundesliga-csapat, amely sorozatban 12 győzelemmel kezdi az idényt. Az öt európai elit ligát tekintve csak a Milannak volt jobb idénykezdete, az olaszok 1992-ben sorozatban 13 győzelemmel rajtoltak. Harry Kane is remek szériában van, az angol támadó egymás után tizedik tétmeccsén talált be, amire még nem volt példa a karrierjében. Kane a mostani idényben 12 mérkőzésen 20 gólt szerzett a Bayern Bünchen színeiben, ezzel a tíz legmagasabban rangsorolt európai bajnokság labdarúgói közül ő érte el először a húszas határt.
„Nem kell félnem az ellenféltől” – a 17 éves Lennart Karl történelmet írt a Bayernben
Különleges lesz a Bruges elleni mérkőzés Lennart Karl számára, aki a Bayern München történetének legfiatalabb (17 év 242 nap) gólszerzője lett megdöntve Jamal Musiala rekordját.
Bayern München (német)–FC Bruges (belga) 4–0
REAL MADRID–JUVENTUS
Ez volt a Real Madrid és a Juventus 22. egymás elleni találkozója a BL-ben. Csak Bayern München–Real Madrid mérkőzés volt többször (28) a sorozat történetében. A Juventusszal 2009 tavaszán fordult elő legutóbb, hogy sorozatban hét mérkőzésen nyeretlen maradt, akkor nyolc találkozóig tartott a sorozat.
A vendégek csapatkapitánya Kenan Yildiz volt, aki a Juventus legfiatalabb csapatkapitánya lett a BL-ben. A török 20 évesen és 171 naposan viselte a csapatkapitányi karszalagot, míg Alessandro Del Piero 1998-ban 23 évesen és 325 naposan. Kylian Mbappé egymás után 11 mérkőzésen szerzett gólt, ez a sorozat megszakadt szerdán a Juventus ellen. Xabi Alonso az ötödik madridi vezetőedző, aki az első három BL-meccsét egyaránt megnyerte. A spanyolt megelőzően Josef „Jupp” Heynckes, Carlos Queiroz, José Mourinho és Carlo Ancelotti volt erre képes.
Real Madrid (spanyol)–Juventus (olasz) 1–0
CHELSEA–AJAX
Az Ajax története során másodszor kapott legalább öt gólt a BL-ben, ezt megelőzően a Napoli lőtt hatot neki 2022-ben. Minden európai sorozatot figyelembe véve pedig a Bayern München lőtt öt gólt a hollandoknak. Az Ajax már az első félidőben négy gólt kapott, erre legutóbb 1958-ban volt példa, akkor a Vasas vágott négyet az amszterdamiaknak, míg a Chelsea 2011 után szerzett ismét négy gólt az első félidőben a BL-ben.
A londoniak a fiatalokra építve nyertek. A Chelsea lett az első csapat a BL-történetében, amelyben három fiatal is gólt szerez (Marci Guiu – 19, Estevao – 18 és Tyrique George – 19). Így most már a 18 éves, 181 napos Estevao a klub legfiatalabb BL-gólszerzője.
Chelsea (angol)–Ajax (holland) 5–1
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ
3. FORDULÓ
2025. október 22., szerda
Athletic Bilbao (spanyol)–Qarabag (azeri) 3–1
Galatasaray (török)–Bodö/Glimt (norvég) 3–1
Monaco (francia)–Tottenham (angol) 0–0
Atalanta (olasz)–Slavia Praha (cseh) 0–0
Chelsea (angol)–Ajax (holland) 5–1
Eintracht Frankfurt (német)–Liverpool (angol) 1–5
Bayern München (német)–FC Bruges (belga) 4–0
Real Madrid (spanyol)–Juventus (olasz) 1–0
Sporting CP (portugál)–Marseille (francia) 2–1
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paris SG
|3
|3
|–
|–
|13–3
|+10
|9
|2. Bayern München
|3
|3
|–
|–
|12–2
|+10
|9
|3. Internazionale
|3
|3
|–
|–
|9–0
|+9
|9
|4. Arsenal
|3
|3
|–
|–
|8–0
|+8
|9
|5. Real Madrid
|3
|3
|–
|–
|8–1
|+7
|9
|6. Borussia Dortmund
|3
|2
|1
|–
|12–7
|+5
|7
|7. Manchester City
|3
|2
|1
|–
|6–2
|+4
|7
|8. Newcastle United
|3
|2
|–
|1
|8–2
|+6
|6
|9. Barcelona
|3
|2
|–
|1
|9–4
|+5
|6
|10. Liverpool
|3
|2
|–
|1
|8–4
|+4
|6
|11. Sporting
|3
|2
|–
|1
|7–4
|+3
|6
|12. Chelsea
|3
|2
|–
|1
|7–4
|+3
|6
|13. Qarabag
|3
|2
|–
|1
|6–5
|+1
|6
|14. Galatasaray
|3
|2
|–
|1
|5–6
|–1
|6
|15. Tottenham
|3
|1
|2
|–
|3–2
|+1
|5
|16. PSV Eindhoven
|3
|1
|1
|1
|8–6
|+2
|4
|17. Atalanta
|3
|1
|1
|1
|2–5
|–3
|4
|18. Marseille
|3
|1
|–
|2
|6–4
|+2
|3
|19. Atlético Madrid
|3
|1
|–
|2
|7–8
|–1
|3
|20. FC Bruges
|3
|1
|–
|2
|5–7
|–2
|3
|21. Athletic Bilbao
|3
|1
|–
|2
|4–7
|–3
|3
|22. Eintracht Frankfurt
|3
|1
|–
|2
|7–11
|–4
|3
|23. Napoli
|3
|1
|–
|2
|4–9
|–5
|3
|24. Royale Union SG
|3
|1
|–
|2
|3–9
|–6
|3
|25. Juventus
|3
|–
|2
|1
|6–7
|–1
|2
|26. Bodö/Glimt
|3
|–
|2
|1
|5–7
|–2
|2
|27. Monaco
|3
|–
|2
|1
|3–6
|–3
|2
|28. Slavia Praha
|3
|–
|2
|1
|2–5
|–3
|2
|29. Pafosz
|3
|–
|2
|1
|1–5
|–4
|2
|30. Bayer Leverkusen
|3
|–
|2
|1
|5–10
|–5
|2
|31. Villarreal
|3
|–
|1
|2
|2–5
|–3
|1
|32. Köbenhavn
|3
|–
|1
|2
|4–8
|–4
|1
|33. Olympiakosz Pireusz
|3
|–
|1
|2
|1–8
|–7
|1
|34. Kajrat Almati
|3
|–
|1
|2
|1–9
|–8
|1
|35. Benfica
|3
|–
|–
|3
|2–7
|–5
|0
|36. Ajax
|3
|–
|–
|3
|1–11
|–10
|0