Részvételi rekordot hozott a tekvandó országos bajnokság

Márton Zsolt Krisztián elnök megnyitó beszédében kitért az elmúlt évek látványos magyar sikereire – így a 2024-es olimpiai bajnoki címre és az idei világbajnoki aranyérmekre –, s a honi tekvandó háttérbázisának növekedésére egyaránt. Hangsúlyozta, hogy az utóbbi négy évben megduplázódott a hazai egyesületek száma, és többszörösére duzzadt a versenyzői létszám.

Kiss Roland főtitkár azt emelte ki, hogy az egyesületek számára még több támogatást tudtak biztosítani, és bővítették a nevelőedzői programot is.

A bajnokságon küzdelemben, formagyakorlatban és a legkisebbek kedvenc számában, gyorsrúgásban hirdettek végeredményt. Küzdelemben az összesített csapatverseny legjobbja a Taekwondo Fanatix volt, megelőzve a Halker-KiralyTeamet és az UTE-t. Formagyakorlatban az összesített győztes a Máté Taekwondo lett, másodikként a Vasas SC , harmadikként a Mogyoródi KSK végzett.