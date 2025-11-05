A Real Madrid az idényben először bizonyult gólképtelennek

A futball történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet kiemelte azt is, hogy a két ország klubcsapatainak a mostani BL-idényben eddig lejátszott hét mérkőzéséből az angol csapatok hatot megnyertek, és csak egyet veszítettek el (Newcastle-Barcelona 1-2).
A PSG-t 2–1-re Párizsban legyűrő Bayern München sikere kapcsán az IFFHS azt hangsúlyozta, hogy a német bajnok minden versenysorozatot figyelembe véve immár 16 egymást követő győzelemnél tart az idényben, ami rekord az öt legjobb európai bajnokságot tekintve. A bajorok kolumbiai légiósa, Luis Díaz mindössze a második olyan játékos, aki kétszer is betalált, majd kiállították Bajnokok Ligája-mérkőzésen a francia Antoine Griezmann után, aki 2021. október 19-én az Atlético Madrid színeiben a Liverpool ellen járt hasonlóképpen. A Bayernben Joshua Kimmich a 100. BL-mérkőzését játszotta, és 71. győztes szereplését ünnepelhette, e mutatóban pedig az élre ugrott a BL történetében, megelőzve az első 100 meccséből – a Bayernnel és a Real Madriddal – 70-szer nyertes David Alabát.
Az Atlético Madrid–Union Saint-Gilloise (3–1) találkozó kapcsán az összefoglalóban helyet kapott, hogy a spanyol együttes legutóbbi 21 európai kupamérkőzésén nem játszott döntetlent, mérlege: 14 győzelem és 7 vereség. Diego Simeone az Atlético vezetőedzőjeként 60. győzelmén van túl, a sorozat történetében ő a kilencedik szakvezető, aki ezt a számot elérte.
BAJNOKOK LIGÁJA
4. FORDULÓ
2025. november 4., kedd
Slavia Praha (cseh)–Arsenal (angol) 0–3
Napoli (olasz)–Eintracht Frankfurt (német) 0–0
Atlético Madrid (spanyol)–Royale Union Saint-Gilloise (belga) 3–1
Bodö/Glimt (norvég)–Monaco (francia) 0–1
Juventus (olasz)–Sporting (portugál) 1–1
Liverpool (angol)–Real Madrid (spanyol) 1–0
Olympiakosz (görög)–PSV Eindhoven (holland) 1–1
Paris SG (francia)–Bayern München (német) 1–2
Tottenham (angol)–Köbenhavn 4–0
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Bayern München
4
4
–
–
14–3
+11
12
|2. Arsenal
4
4
–
–
11–0
+11
12
|3. Paris SG
4
3
–
1
14–5
+9
9
|4. Internazionale
3
3
–
–
9–0
+9
9
|5. Real Madrid
4
3
–
1
8–2
+6
9
|6. Liverpool
4
3
–
1
9–4
+5
9
|7. Tottenham
4
2
2
–
7–2
+5
8
|8. Borussia Dortmund
3
2
1
–
12–7
+5
7
|9. Manchester City
3
2
1
–
6–2
+4
7
|10. Sporting
4
2
1
1
8–5
+3
7
|11. Newcastle United
3
2
–
1
8–2
+6
6
|12. Barcelona
3
2
–
1
9–4
+5
6
|13. Chelsea
3
2
–
1
7–4
+3
6
|14. Atlético Madrid
4
2
–
2
10–9
+1
6
|15. Qarabag
3
2
–
1
6–5
+1
6
|16. Galatasaray
3
2
–
1
5–6
–1
6
|17. PSV Eindhoven
4
1
2
1
9–7
+2
5
|18. Monaco
4
1
2
1
4–6
–2
5
|19. Atalanta
3
1
1
1
2–5
–3
4
|20. Eintracht Frankfurt
4
1
1
2
7–11
–4
4
|21. Napoli
4
1
1
2
4–9
–5
4
|22. Marseille
3
1
–
2
6–4
+2
3
|23. Juventus
4
–
3
1
7–8
–1
3
|24. FC Bruges
3
1
–
2
5–7
–2
3
|25. Athletic Bilbao
3
1
–
2
4–7
–3
3
|26. Royale Union Saint-Gilloise
4
1
–
3
4–12
–8
3
|27. Bodö/Glimt
4
–
2
2
5–8
–3
2
|28. Pafosz
3
–
2
1
1–5
–4
2
|29. Bayer Leverkusen
3
–
2
1
5–10
–5
2
|30. Slavia Praha
4
–
2
2
2–8
–6
2
|31. Olympiakosz Pireusz
4
–
2
2
2–9
–7
2
|32. Villarreal
3
–
1
2
2–5
–3
1
|33. Köbenhavn
4
–
1
3
4–12
–8
1
|34. Kajrat Almati
3
–
1
2
1–9
–8
1
|35. Benfica
3
–
–
3
2–7
–5
0
|36. Ajax
3
–
–
3
1–11
–10
0