A Real Madrid az idényben először bizonyult gólképtelennek

A futball történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet kiemelte azt is, hogy a két ország klubcsapatainak a mostani BL-idényben eddig lejátszott hét mérkőzéséből az angol csapatok hatot megnyertek, és csak egyet veszítettek el (Newcastle-Barcelona 1-2).

A PSG-t 2–1-re Párizsban legyűrő Bayern München sikere kapcsán az IFFHS azt hangsúlyozta, hogy a német bajnok minden versenysorozatot figyelembe véve immár 16 egymást követő győzelemnél tart az idényben, ami rekord az öt legjobb európai bajnokságot tekintve. A bajorok kolumbiai légiósa, Luis Díaz mindössze a második olyan játékos, aki kétszer is betalált, majd kiállították Bajnokok Ligája-mérkőzésen a francia Antoine Griezmann után, aki 2021. október 19-én az Atlético Madrid színeiben a Liverpool ellen járt hasonlóképpen. A Bayernben Joshua Kimmich a 100. BL-mérkőzését játszotta, és 71. győztes szereplését ünnepelhette, e mutatóban pedig az élre ugrott a BL történetében, megelőzve az első 100 meccséből – a Bayernnel és a Real Madriddal – 70-szer nyertes David Alabát.

Az Atlético Madrid–Union Saint-Gilloise (3–1) találkozó kapcsán az összefoglalóban helyet kapott, hogy a spanyol együttes legutóbbi 21 európai kupamérkőzésén nem játszott döntetlent, mérlege: 14 győzelem és 7 vereség. Diego Simeone az Atlético vezetőedzőjeként 60. győzelmén van túl, a sorozat történetében ő a kilencedik szakvezető, aki ezt a számot elérte.

BAJNOKOK LIGÁJA

4. FORDULÓ

2025. november 4., kedd

Slavia Praha (cseh)–Arsenal (angol) 0–3

Napoli (olasz)–Eintracht Frankfurt (német) 0–0

Atlético Madrid (spanyol)–Royale Union Saint-Gilloise (belga) 3–1

Bodö/Glimt (norvég)–Monaco (francia) 0–1

Juventus (olasz)–Sporting (portugál) 1–1

Liverpool (angol)–Real Madrid (spanyol) 1–0

Olympiakosz (görög)–PSV Eindhoven (holland) 1–1

Paris SG (francia)–Bayern München (német) 1–2

Tottenham (angol)–Köbenhavn 4–0