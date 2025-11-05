Nemzeti Sportrádió

A Real Madrid az idényben először bizonyult gólképtelennek

2025.11.05. 13:28
Kylian Mbappé és a Real Madrid nem tudott betalálni a Liverpool kapujába (Fotó: Getty Images)
A Real Madrid az idényben először nem szerzett gólt – írta szerdai összefoglalójában az IFFHS a spanyol együttes angliai vendégszerepléséről, amelynek során a Liverpool Szoboszlai Dominik átadása után született góllal 1–0-ra nyert a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszában, a negyedik forduló keddi játéknapján.

A futball történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet kiemelte azt is, hogy a két ország klubcsapatainak a mostani BL-idényben eddig lejátszott hét mérkőzéséből az angol csapatok hatot megnyertek, és csak egyet veszítettek el (Newcastle-Barcelona 1-2).

A PSG-t 2–1-re Párizsban legyűrő Bayern München sikere kapcsán az IFFHS azt hangsúlyozta, hogy a német bajnok minden versenysorozatot figyelembe véve immár 16 egymást követő győzelemnél tart az idényben, ami rekord az öt legjobb európai bajnokságot tekintve. A bajorok kolumbiai légiósa, Luis Díaz mindössze a második olyan játékos, aki kétszer is betalált, majd kiállították Bajnokok Ligája-mérkőzésen a francia Antoine Griezmann után, aki 2021. október 19-én az Atlético Madrid színeiben a Liverpool ellen járt hasonlóképpen. A Bayernben Joshua Kimmich a 100. BL-mérkőzését játszotta, és 71. győztes szereplését ünnepelhette, e mutatóban pedig az élre ugrott a BL történetében, megelőzve az első 100 meccséből – a Bayernnel és a Real Madriddal – 70-szer nyertes David Alabát.

Az Atlético Madrid–Union Saint-Gilloise (3–1) találkozó kapcsán az összefoglalóban helyet kapott, hogy a spanyol együttes legutóbbi 21 európai kupamérkőzésén nem játszott döntetlent, mérlege: 14 győzelem és 7 vereség. Diego Simeone az Atlético vezetőedzőjeként 60. győzelmén van túl, a sorozat történetében ő a kilencedik szakvezető, aki ezt a számot elérte.

BAJNOKOK LIGÁJA
4. FORDULÓ
2025. november 4., kedd
Slavia Praha (cseh)–Arsenal (angol) 0–3
Napoli (olasz)–Eintracht Frankfurt (német) 0–0
Atlético Madrid (spanyol)–Royale Union Saint-Gilloise (belga) 3–1
Bodö/Glimt (norvég)–Monaco (francia) 0–1
Juventus (olasz)–Sporting (portugál) 1–1
Liverpool (angol)–Real Madrid (spanyol) 1–0
Olympiakosz (görög)–PSV Eindhoven (holland) 1–1
Paris SG (francia)–Bayern München (német) 1–2
Tottenham (angol)–Köbenhavn 4–0

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Bayern München

4

4

14–3

+11 

12 

  2. Arsenal

4

4

11–0

+11 

12 

  3. Paris SG

4

3

1

14–5

+9 

  4. Internazionale

3

3

9–0

+9 

  5. Real Madrid

4

3

1

8–2

+6 

  6. Liverpool

4

3

1

9–4

+5 

  7. Tottenham

4

2

2

7–2

+5 

  8. Borussia Dortmund

3

2

1

12–7

+5 

  9. Manchester City

3

2

1

6–2

+4 

10. Sporting

4

2

1

1

8–5

+3 

11. Newcastle United

3

2

1

8–2

+6 

12. Barcelona

3

2

1

9–4

+5 

13. Chelsea

3

2

1

7–4

+3 

14. Atlético Madrid

4

2

2

10–9

+1 

15. Qarabag

3

2

1

6–5

+1 

16. Galatasaray

3

2

1

5–6

–1 

17. PSV Eindhoven

4

1

2

1

9–7

+2 

18. Monaco

4

1

2

1

4–6

–2 

19. Atalanta

3

1

1

1

2–5

–3 

20. Eintracht Frankfurt

4

1

1

2

7–11

–4 

21. Napoli

4

1

1

2

4–9

–5 

22. Marseille

3

1

2

6–4

+2 

23. Juventus

4

3

1

7–8

–1 

24. FC Bruges

3

1

2

5–7

–2 

25. Athletic Bilbao

3

1

2

4–7

–3 

26. Royale Union Saint-Gilloise

4

1

3

4–12

–8 

27. Bodö/Glimt

4

2

2

5–8

–3 

28. Pafosz

3

2

1

1–5

–4 

29. Bayer Leverkusen

3

2

1

5–10

–5 

30. Slavia Praha

4

2

2

2–8

–6 

31. Olympiakosz Pireusz

4

2

2

2–9

–7 

32. Villarreal

3

1

2

2–5

–3 

33. Köbenhavn

4

1

3

4–12

–8 

34. Kajrat Almati

3

1

2

1–9

–8 

35. Benfica

3

3

2–7

–5 

36. Ajax

3

3

1–11

–10 

 

 

Ezek is érdekelhetik