Férfi kézilabda NB I: a Csurgó ellen sem hibázott a címvédő Veszprém

2025.11.22. 18:37
A Veszprém továbbra is hibátlan az NB I-ben (Fotó: One Veszprém HC/Facebook)
A One Veszprém HC idegenben 35–27-re legyőzte a Csurgói KK-t a férfi kézilabda NB I szombati játéknapján.

Az első pár percben még úgy-ahogy tartotta magát a Csurgó, de a Veszprém a 7. perctől kezdődően elkezdett meglépni ellenfelétől. A szünetben hatgólos előnyben voltak az Építők, a második félidőben pedig tovább nőtt a csapatok közötti különbség. A vendégek 35–27-re nyerték meg a találkozót.

Nedim Remili hét góllal, Mikael Appelgren 23 védéssel járult hozzá a – továbbra is százszázalékos – bakonyiak kilencedik sikeréhez.

A somogyiaknál Vojislav Brajovics ötször talált be, Váczi Dániel tíz lövést hárított.

KÉZILABDA
FÉRFI NB I
CSURGÓI KK–ONE VESZPRÉM HC 27–35 (13–19)
Csurgó, 1000 néző. V: Fekete, Hajdu
CSURGÓ: VÁCZI – Füstös B.BRAJOVICS 5, Kiss B. 1, ROTIM 4, Gábor M. 1, VASVÁRI. Csere: ZAPONSEK, Széll (kapus), Alilovic 3 (1), Horváth P. 2 (2), Pipp 1, Szűcs B. 3, Németh B. 2, Bazsó 3, Maracskó 2. Edző: Alem Toszkics
VESZPRÉM: APPELGREN – Lenne 4, Martinovic 3, el-Dera 3, Adel, Ali-Zein 4, GÁNCS-PETŐ 3. Csere: Corrales (kapus), Thiagus Petrus, Molnár R.REMILI 7, Ligetvári 1, Descat 4 (2), Cindric 1, Hesham 1, Pesmalbek 4. Edző: Xavier Pascual
Az eredmény alakulása. 7. perc: 5–4 15. p.: 7–9.  22. p.: 11–13. 26. p.: 12–17. 37. p.: 18–22. 42. p.: 20–24. 48. p.: 22–28. 54. p.: 25–32. 57. p.: 26–35. Kiállítások: 2, ill. 6 perc. Hétméteresek: 8/5, ill. 2/2
MESTERMÉRLEG
Alem Toszkics: – Nehéz mérkőzésre számítottunk, hiszen klasszis csapat jött hozzánk. Igyekeztünk jól felkészülni a játékukból, de még most is voltak új elemek. Bíztunk benne, hogy szorosan tudjuk tartani az eredményt, és nem engedjük nagyon elhúzni őket. Ahhoz, hogy még közelebb tudjunk kerülni, szinte hibátlanul kellett volna játszanunk. Ettől függetlenül itt nem volt mit vesztenünk, nehéz mérkőzések állnak előttünk, innen arra kell koncentrálnunk.
Xavier Pascual: – Nagyon jó érzés egy ilyen pályán játszani, ahol fantasztikus a hangulat, és érezni lehet a játék szeretetét. Csurgón sohasem lehajtott fejjel játszanak, nem adják fel, és utolsó pillanatig küzdenek még akkor is, ha nagyobb a különbség. Az előttünk álló mérkőzésekhez pont egy ilyen harcos és jó találkozó kellett, ami a felkészülésünket is szolgálta.

1. Veszprém99364–258+106 18 
2. Tatabánya99302–252+50 18 
3. Szeged11812377–300+77 17 
4. FTC10514334–331+3 11 
5. Győr954273–255+18 10 
6. Csurgó11326315–322–7 
7. NEKA10325266–286–20 
8. Budai Farkasok-Rév8242226–246–20 
9. Gyöngyös1046280–307–27 
10. Balatonfüred10316274–301–27 
11. Szigetszentmiklós11317298–334–36 
12. PLER9225253–296–43 
13. Komló10217271–306–35 
14. Budakalász9216266–305–39 
a bajnokság állása

 

 

Ezek is érdekelhetik