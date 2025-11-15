Győzelemmel ünnepelte 600. hazai bajnokiját a Veszprém

Nyolcadik bajnoki meccsét is megnyerte az idényben a címvédő One Veszprém HC férfi kézilabdacsapata, amely ezúttal a NEKA együttesét fogadta a Veszprém Arénában. Az összecsapás egyébként meglepően szoros volt, legalábbis a két csapat közti nyilvánvaló különbséghez képest, nem mintha egy percig is kétséges lett volna a két pont sorsa...

A veszprémi kapuban a svéd Mikael Appelgren újfent remek teljesítményt nyújtott, összesen 16 lövés akadt el benne, és 36 százalékos hatékonysággal védett, szinte végig a pályán volt, Győri Nándor csak percekre váltotta. Az Építők szélsői ezúttal átlag feletti teljesítményt nyújtottak, Gasper Marguc 10 gólt szerzett a jobb, a fiatal Gáncs-Pető Máté pedig hetet a bal szélen, ráadásul ha a taktika úgy kivánta, feltűnt a jobb szélen is, éppen Marguc helyén.

„A NEKA alaposan megnehezítette a feladatunkat, és bár jól kezdtünk, utána sajnos nem minden a tervek szerint alakult – mondta a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Ligetvári Patrik, a hazaiak válogatott védője. – Nekünk, játékosoknak mentálisan sokkal jobban kell lehoznunk az ilyen meccseket, úgy kell játszanunk, ahogyan azt várják tőlünk.”

Ezzel nyilván arra célzott, hogy nyerhettek volna sokkal nagyobb különbséggel is, ha végig odafigyelnek, ugyanakkor egyáltalán nem mondható el, hogy a hazai játékosok ne vették volna komolyan a találkozót és az ellenfelet. Xavier Pascual együttes nyolcból nyolcadik sikerét aratta a magyar bajnokságban, ezzel a második helyen áll a tabellán, mert az OTP Bank-Pick Szeged egy ponttal megelőzi. Igaz, a nagy rivális három meccsel többet játszott a ligában, és ezúttal a Komló otthonában aratott gólzáporos győzelmet, amihez az is hozzájárulhatott, hogy ezúttal üres volt az aréna, a hazaiak most töltötték le a büntetésüket.

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

Carbonex-Komló–OTP Bank-Pick Szeged 26–42 (14–23)

Komló, zárt kapuk mögött. V: Haskó, Natkai

KOMLÓ: Vjunyik 1 – Urbán, Váczi M. 3, Ács P. 2, ZENNADI 4, JERKOVIC 5, MENYHÁRT 4. Csere: Ágoston Á. (kapus), Gulyás G. 3 (1), BORSOS 1, Szöllősi O. 2, Balogh N., Varga Sz., Ág 1. Edző: György László

SZEGED: Thulin – Sostaric 3, GARCIANDIA 4, Kalaras 2, MACKOVSEK 4 (1), FRIMMEL 4 (1), GOTTFRIDSSON. Csere: Radvánszki (kapus), Bodó 3, Fazekas M. 3, Jelinic 3, Bánhidi 2, Kukics 4, Járó 2, SZILÁGYI B. 8 (5). Edző: Michael Apelgren

Az eredmény alakulása. 5. perc: 2–3. 10. p.: 2–7. 15. p.: 6–13. 20. p.: 9–18. 25. p.: 13–20. 35. p.: 18–28. 40. p.: 21–29. 45. p.: 23–34. 50. p.: 23–36. 55. p.: 25–40. Kiállítások: 6, ill. 6 perc. Hétméteresek: 3/1, ill. 7/7

MESTERMÉRLEG

György László: – A lőtt gólok száma pozitívum. A hátralévő mérkőzéseken pontot, pontokat kell szereznünk. Hiányzott a kézilabdát szerető és értő közönségünk.

Michel Apelgren: – Nehéz időszak után nagyon motivált volt a csapatom. Érzelmek nélkül nem kézilabda a kézilabda, sajnálom, hogy nem jöhettek ki a nézők.

One Veszprém HC–NEKA 38–31 (22–17)

Veszprém, 600 néző. V: Bujdosó M., Horváth V.

VESZPRÉM: APPELGREN – GASPER MARGUC 10 (3), Martinovic 4, el-Dera 4, Adel 1, ALI ZEIN 6, GÁNCS-PETŐ 7 (1). Csere: Győri N. (kapus), Thiagus Petrus, Molnár R. 1, Remili, Descat 3 (2), Cindric 2, Dopjera, Pesmalbek. Edző: Xavier Pascual

NEKA: Mikler K. – Tóth L. 3 (1), Vári 2, Mészáros M. 3, BALOGH D. 4, Gazsó 2, KOVÁCS D. 5. Csere: Podoba (kapus), Szücs B., Kovács T. 1 (1), Grünfelder 3, Kathi 3, Kardos 3, Török Á. 2, Szepesi, Pál Sz. Edző: Sótonyi László

Az eredmény alakulása. 7. perc: 7–3. 14. p.: 12–9. 19. p.: 15–10. 28. p.: 19–16. 35. p.: 25–19. 42. p.: 30–22. 52. p.: 32–28. 57. p.: 38–30. Kiállítások: 2, ill. 4 perc. Hétméteresek: 7/6, ill. 4/2

MESTERMÉRLEG

Xavier Pascual: – A NEKA jó meccseket játszott eddig az idényben, a fiatal játékosai sosem adják fel. Mi jól kezdtünk, de nem tetszett, hogy a játékosaim kicsit belekényelmesedtek a meccsbe, és túl nyugodtak maradtak. Elégedett vagyok a fiatalokkal, főleg Gáncs-Pető Mátéval, aki szerintem a bajnokságban az egyik legjobb a posztján.

Sótonyi László: – Az ilyen meccseken, ilyen ellenfelek ellen nagyon sok tapasztalatot tudunk szerezni, és igyekszünk is ezeket hasznosítani. Örülök, hogy ebben a magas szintű, gyors játékban is sikerült megvalósítanunk több dolgot, de az alapcélunk nem változott, ki kell harcolnunk a bennmaradást.

ETO University HT–Szigetszentmiklósi KSK 28–25 (15–12)

Győr, 400 néző. V: Hornyik, Zörgő

GYŐR: Pásztor I. – Krakovszky Zs. 1, Stepancic 3, SZÖLLŐSI B. 4 (2), Kusan 4, BOZSOVICS 6, Hári 4 (1). Csere: Brasen (kapus), Vilovszki, Eklemovic M. 2, Szrnka 2, Dely 2, Dissinger. Edző: Kilvinger Bálint

SZIGETSZENTMIKLÓS: Holló – LAKOSY 6 (3), Butorac 4 (2), Mazák, Kovács M. 3, Tóvizi 2, Spacsek 1. Csere: Mojszilov (kapus), Van Dijk 1, Davidovic 2, Turák, Pulay 2, BRANDT 3, Hoffmann 1, Gábori. Edző: Imre Vilmos

Az eredmény alakulása. 7. perc: 7–0. 13. p.: 9–4. 18. p.: 10–4. 21. p.: 13–5. 28. p.: 15–10. 38. p.: 17–16. 42. p.: 21–17. 48. p.: 23–20. 55. p.: 24–23. 59. p.: 26–24. Kiállítások: 2, ill. 6 perc. Hétméteresek: 7/3, ill. 6/5

MESTERMÉRLEG

Kilvinger Bálint: – Kiválóan kezdtünk, de később hullámvölgybe kerültünk, és elrontottuk a szünet előtti időszakot. A folytatásban nagyon kellett vigyázni az előny tartására, a végén sikerült hidegvérrel biztossá tenni a győzelmet, és ezzel a nagyon fontos két pontot megszerezni.

Imre Vilmos: – Számunkra a legnagyobb tanulság, hogy nem elég ötven percig jól játszani, érthetetlen a mérkőzés elején tanúsított rövidzárlatunk. Később magunkra találtunk, a végjátékban viszont az elején hiányolt szenvedély átment túlzott agresszivitásba.

Korábban

FTC-Green Collect–Budai Farkasok-Rév 32–32

CYEB-Budakalász–HE-DO B.Braun Gyöngyös 26–30

Csurgói KK–PLER-Budapest 33–25