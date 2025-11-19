A Veszprém vezérigazgatója egy dolgot irigyel a rivális Szegedtől

„A pályán ellenfelek vagyunk, de a mérkőzés végén el tudjuk ismerni egymás sikerét – mondta Bartha Csaba. – Minden olyanban, ami a magyar kézilabda sikerét segíti, a két klub partner egymással és a Magyar Kézilabda-szövetséggel is. A kluboknak a társadalmi felelősségvállalás is a feladatai között van. Szurkolói szinten vannak heccelések, de vezetői szinten nem volt komoly konfliktus közöttünk. A közeg változik, a rendszabályok is egyre szigorúbbak. Rendszeres kommunikáció zajlik a szurkolói egyesület vezetőjével.”

Kiss Bence szerint is – ugyan komolyabb atrocitások mostanában már a lelátón sem voltak, de – külön figyelmet kell fordítani a szurkolók nevelésére. A sport több a pályán elért sikertől vagy sikertelenségtől, az értékek, amiket a társadalom felé képvisel, azokból nem szabad engedni – vallja. Érzelmek nélkül a sport egyhangú lenne, átéltük ezt a covid alatt, a pangó arénákban egyedül tapsolni unalmas. Kell a tűz, de a fair play szellemén belül. A kölcsönös tisztelet jegyében a Pick Aréna vendégszektora a rivális korábban tragikus körülmények között elhunyt román beállójáról, Marian Cozmáról van elnevezve.

A veszprémi klub vezérigazgatója, Bartha Csaba egyébként pont a Pick Arénát irigyeli a legjobban a Szegedtől. A sportvezető azt is kiemelte, hogy a kézilabda szurkolói társadalma egyre idősebb, éppen ezért feladatuk megszólítani a fiatalabbakat is, hogy a jövőben is fennmaradjon a Veszprém Arénában évtizedek óta tapasztalható fantasztikus hangulat.

Az imázsépítés a szegedi klubnak is fontos, Kiss Bence a Handball Family kampányukat, egyben szlogenjüket emelte ki, amivel a szurkolók könnyedén azonosulnak.

„Számokkal is bizonyítható, ahogyan az elköteleződés teret nyer. Az összetartás a pályán kívül is megvalósul, de ugyanúgy képes segíteni a csapatnak a mérkőzésen belüli nehéz helyzetekben is. Ahhoz, hogy ezt a 8300-as létesítményt megtöltsük, nem elég lokálisan kommunikálni, regionálisan kell építkezni. Több száz kilométerről, így Keszthelyről is rendszeresen érkeznek szurkolók a mérkőzéseinkre, ahogyan a nemzetközi szurkolószám is folyamatosan növekszik.”

A Veszprémnek a rajongótábora országos lefedettségű, az 5200 férőhelyes Veszprém Arénában csak bérletesből 4000 ember van. Bartha Csaba összetett folyamatként írta le a hőn áhított Bajnokok Ligája-trófea megszerzéséhez vezető utat. Kiemelte, hogy ez nem csupán a pályán dől el, hanem a kohéziónak és a szervezetirányításban dolgozó személyeknek is szerepük van benne.

Jochem Schellens, a hollandiai Papendal olimpiai központ igazgatója arról beszélt, hogy az amúgy 16 különböző sportágnak a bázisaként funkcionáló komplexum felhasználási módja mennyire sokoldalú. Megannyi sportági szövetség otthonául szolgál, emellett a különböző irodákat 41 sporttal kapcsolatos cég vagy szervezet használja.

„Soha nem hozunk saját döntéseket a sportoló edzésmunkájára vonatkozóan, arra ott vannak az edzők, mi csak a körülményeket biztosítjuk” – jelentette ki.

A délután egyik központi témája az alvás volt, az utolsó kerekasztal-beszélgetések egyike az időeltolódás hatásainak a minimalizálására próbált praktikákat adni. Ehhez a segítségünkre volt Európa-bajnok triatlonosunk, Lehmann Csongor mellett Decsi András vívóedző, Vada Gergely alvásszakértő és Matics Zsolt teljesítménytréner, aki korábban a túraautó-világbajnok Michelisz Norberttel is dolgozott.

A beszélgetés két alapvető igazság kibeszélésével kezdődött: Keletről nyugatra könnyebb átállni, valamint annyi nappal a verseny előtt kell kiutazni a helyszínre, mint ahány óra az időeltolódás. Ezeket a résztvevők alapvetően igaznak találták, és abban is egyetértettek, hogy ez a képlet sportágtól függően módosulhat.

„Az én helyzetem még a más sportágakat űzőkhöz képest is speciális, hiszen nekem triatlonverseny közben is rengeteget kell adaptálódni. Míg az úszóknak vagy a sprintereknek rövidebb időre összpontosulva extrán számíthat, nekem a futam közben hosszabb időre megoszlik a figyelmem. Azon versenyzők közé tartozom, akiket nem gyötör nagyon sokáig az átállás és annak folyamata. A sok időzónán való áthaladás hosszú úttal jár, ezt amennyiben megoldható, célszerű fekve tölteni, a kulcsversenynél ez sokat számít. A mentális felkészültség és a tudatosság fontos, a sportpszichológusom nekem is sokat tudott segíteni az ilyen jellegű nehézségekben is” – mondta Lehmann Csongor.

„Rióban bevált, hogy a versenynaphoz minél közelebb érkezzünk meg. Tokióba tíz nappal korábban mentünk ki, nem azok a körülmények vártak, mint amiket előzetesen megígértek nekünk. Először nem a faluba költöztünk, hanem külső szállodába, ahol a nyugodt pihenéshez nem volt minden adott, elég a kis méretű japán szobákra gondolni” – emlékezett vissza Decsi András a legutóbbi két olyan nyári olimpiára, ami nem a mi időzónánkban volt.

Matics Zsolt olimpiai ezüstérmes vitorlázónkkal, Berecz Zsomborral dolgozott együtt. Általában három héttel a verseny előtt szoktak megérkezni a helyszínre, de a tokiói olimpia előtt ezt a covid-szabályok nem tették lehetővé. Végül a három hetet tíz napra rövidítették, de a japán fővárosban az időeltolódás mellett a szélsőségesen magas tokiói hőmérséklettel is meg kellett küzdeniük. Az időzónához való alkalmazkodást négy nappal a felszállás előtt, már itthon megkezdték, az alvásidőt napról napra másfél órával előrébb hozva.

„Az akklimatizáció nem csak az alvásról szól, annak maximum 75 százalékát teszi ki – mondta Vada Gergely. – A napunk többi részében is vannak trükkök a hatékony regenerációra, rengeteg olyan tevékenység van, amiben kellőképp el tudunk merülni. Az alvásminőségen egy jó matrac és egy jó párna is javítani tud.”

A november 19-i nap zárásaként átadták a sportállamtitkárság által alapított Gerevich György Nevelőedzői Díjakat, amelyekkel azokat a szakembereket ismerik el, akik évek óta példamutató munkával formálják a fiatal sportolókat. A díjátadót a Sport Forum Awards gálával együtt tartották, amely azért jött létre, hogy Magyarországon egyedülálló, objektív szempontrendszer alapján elismerje azokat a sportolókat, csapatokat és szervezeteket, akik kiemelkedő sport- és marketingértéket képviselnek.