Felkészülés: a Bayern Svájcban, a Real Madrid Ausztriában nyert

A német rekordbajnokot irányító Vincent Kompany a Grasshoppers elleni találkozóra számos fiatalnak kezdőként adott lehetőséget, a meghatározó játéksok közül Kim Mindzse, Serge Gnabry és Raphael Guerreiro kapott lehetőséget, de a mérkőzés elejétől a pályán volt a nagy tehetségnek tartott Tom Bischof is. Hiába a fiatalos csapat, a bajorok érvényesítették akaratukat és Lennart Karl, illetve Jonah Kusi-Asare révén már a 34. percben 2–0-ra vezettek. A szünet után a Grasshoppers szépített, de egy óra játék után a Bayern sort cserélt, és a meghatározó játékosok már nem engedtek gólt az ellenfélnek. 2–1

A Real Madridot irányító Xabi Alonso másképp gondolkodott, mint Kompany, ugyanis a „királyiak” rendkívül erős csapattal álltak ki, a nyári szerzemények közül hárman is ott voltak a védelemben (Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen és Álvaro Carreras). A spanyolok pedig ezzel a kerettel óriási mezőnyfölényben játszottak, esélyt sem hagytak az osztrákoknak. A 10. percben Brahim Díaz beadásából Éder Militao szerzett vezetést, amit három perccel később Kylian Mbappé duplázott meg. A Real dominanciája és a Tirol félidei sorcseréje ellenére a spanyolok újabb góljára az 59. percig kellett várni, amikor Mbappé második gólját is megszerezte a madridiak 10-eseként. Ezt követően Xabi Alonso is elkezdte forgatni csapatát, a cserék közül pedig Rodrygo alakította ki a 4–0-s végeredményt a 81. percben.

Kylian Mbappé első gólja a Real Madrid 10-eseként

És a második

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Grasshoppers (svájci)–Bayern München (német) 1–2

Tirol (osztrák)–Real Madrid (spanyol) 0–4

KÉSŐBB

21.00: Monza (olasz)–Internazionale (olasz)