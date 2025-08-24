Nemzeti Sportrádió

Egy fesztiválon erősítette meg visszavonulását a Napoli gólrekordere

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
Vágólapra másolva!
2025.08.24. 15:09
Dries Mertens visszavonul a profi futballtól, a Napoli gólrekordereként (Fotó: Getty Images)
Címkék
Dries Mertens visszavonulás Belgium
Egy belga fesztiválon, mikrofonnal a kezében erősítette meg visszavonulását a profi futballtól Dries Mertens, 109-szeres belga válogatott labdarúgó, a Napoli gólrekordere.

 

Hetek óta arról szóltak a hírek, hogy a Galatasaraynál lejáró szerződését követően Dries Mertens visszavonul a profi labdarúgástól, de a belga támadóklasszis csak most erősítette ezt meg hivatalosan is.

„Nyugdíjba vonulok, abbahagyom a futballt! Itt az ideje egy új kihívásnak” – mondta a Napoli klublegendája hazájában, Belgiumban egy leuveni zenei fesztiválon.  

Dries Mertens szubjektíven az elmúlt 15 év egyik legalulértékeltebb futballistájának is nevezhető, hiszen igazán nagy európai gigásznál nem játszott, de a Napoli színeiben elképesztően sikeres volt, amit az is jelez, hogy többek között Diego Maradonát megelőzve ő a klubtörténet legeredményesebb góllövője 148 találattal.  

A belga támadó hazája nemzeti mezében 109 alkalommal lépett pályára, s szerzett egy világbajnoki bronzérmet, míg klubkarrierjét tekintve két Olasz Kupát, egy Olasz Szuperkupát, egy Holland Kupát, három török bajnoki címet, egy Török Szuperkupát és egy Török Kupát nyert. Játszott hazáján kívül többek közt a PSV-ben, a Napoliban és legutóbb a Galatastarayban, utolsó idényében Sallai Roland (és persze Victor Osimhen) mellett. 

Az ominózus bejelentés utáni pillanatok

 

 

 

Dries Mertens visszavonulás Belgium
Legfrissebb hírek

Luis Suárez: Messivel együtt szeretnék visszavonulni

Minden más foci
2025.08.20. 12:15

A halálos balesetek miatt befejezi a 21 éves német bringás

Kerékpár
2025.08.13. 14:28

Sima magyar vereség Belgiumban a női röplabda Eb-selejtezőn

Röplabda
2025.08.06. 22:05

Női röplabda Eb-selejtező: belga győzelem a mieink csoportjában

Röplabda
2025.08.03. 18:52

Guardiola: Két év múlva abbahagyom az edzősködést

Angol labdarúgás
2025.07.28. 13:40

Várandós, így visszavonul a pályán és országúton is világbajnok brit kerékpáros

Kerékpár
2025.07.24. 16:47

Visszavonult a walesi labdarúgó-válogatott kapusrekordere

Minden más foci
2025.07.16. 15:03

Bejelentette visszavonulását a tenisz egyik legszínesebb egyénisége

Tenisz
2025.07.09. 16:21
Ezek is érdekelhetik