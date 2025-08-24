Egy fesztiválon erősítette meg visszavonulását a Napoli gólrekordere

Hetek óta arról szóltak a hírek, hogy a Galatasaraynál lejáró szerződését követően Dries Mertens visszavonul a profi labdarúgástól, de a belga támadóklasszis csak most erősítette ezt meg hivatalosan is.

„Nyugdíjba vonulok, abbahagyom a futballt! Itt az ideje egy új kihívásnak” – mondta a Napoli klublegendája hazájában, Belgiumban egy leuveni zenei fesztiválon.

Dries Mertens szubjektíven az elmúlt 15 év egyik legalulértékeltebb futballistájának is nevezhető, hiszen igazán nagy európai gigásznál nem játszott, de a Napoli színeiben elképesztően sikeres volt, amit az is jelez, hogy többek között Diego Maradonát megelőzve ő a klubtörténet legeredményesebb góllövője 148 találattal.

A belga támadó hazája nemzeti mezében 109 alkalommal lépett pályára, s szerzett egy világbajnoki bronzérmet, míg klubkarrierjét tekintve két Olasz Kupát, egy Olasz Szuperkupát, egy Holland Kupát, három török bajnoki címet, egy Török Szuperkupát és egy Török Kupát nyert. Játszott hazáján kívül többek közt a PSV-ben, a Napoliban és legutóbb a Galatastarayban, utolsó idényében Sallai Roland (és persze Victor Osimhen) mellett.

Az ominózus bejelentés utáni pillanatok