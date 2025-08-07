Sportrádió

A Real Madrid meghosszabbítja a klub-vb gólkirályának a szerződését – csütörtöki transzferhíradó

2025.08.07. 16:40
Gonzalo García (Fotó: Getty Images)
Javában pörögnek az események az európai kupaporondon, szép sorban indulnak az őszi-tavaszi rendszerű bajnokságok, az NB I-ben már a második fordulón is túl vagyunk, azonban a nyári futballhírek jó része továbbra is az átigazolási információkra, transzferpletykákra összpontosít. A piac monitorozását csütörtökön is folytatjuk, tartsanak velünk!

A LEGFONTOSABB DÉLELŐTTI ÉS KORA DÉLUTÁNI FEJLEMÉNYEK

A Liverpool kész ajánlatot tenni a Paris Saint-Germain játékosáért, Bradley Barcoláért – számolt be róla a L’Équipe. A Bajnokok Ligája-győztes PSG mindenképpen meg akarja tartani a fiatal támadót, csakhogy a „vörösök” több mint 100 millió eurót adnának érte a forrás szerint.

Az olasz élvonalba feljutott Pisa hivatalos honlapján jelentette be, hogy szerződtette a 116-szoros kolumbiai válogatott szélsőt, Juan Cuadradót. Cuadrado ingyen érkezett új állomáshelyére, legutóbb az Atalantát erősítette. A 37 esztendős játékos egy idényre írt alá.

A megbízható Ben Jacobs értesülése szerint a Chelsea már Alejandro Garnacho szerződtetéséről tárgyal. A Manchester United 40 millió fontot szeretne kapni argentin támadójáért, ám a londoniaknál bíznak az összeg lecsökkentésében.

Lucas Chevalier a Paris Saint-Germainhez igazol. Megszületett a megállapodás, a francia kapus a párizsiak játékosa lesz – számolt be róla a L’Équipe és a Le Parisien. Chevalier öt évre ír alá, a Lille több mint 40 millió eurót kap érte, az orvosi vizsgálatokra a héten kerül sor.

A délutáni hírek sora Fabrizio Romano Here we go! bejegyzésével indult: az olasz transzferguru most arról adott hírt az X-oldalán, hogy megszületett a megállapodást a Manchester United és az RB Leipzig között Benjamin Sesko átigazolásáról. Eközben a madridi As beszámolója szerint a Real Madrid 2030-ig meghosszabbítja Gonzalo García szerződését, aki négy gólt is szerzett a klubvilágbajnokságon. 

A LEGFONTOSABB TÖRTÉNÉSEK, BEJELENTÉSEK ÉS PLETYKÁK, PERCRŐL PERCRE

 

