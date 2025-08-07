Romano szerint megvan a megállapodás, Sesko a Manchester Unitedhez igazol – sajtóhír

Az olasz transzferguru szokásos Here we go! előrejelző posztjában számolt be az ügy legújabb fejleményeiről: mint az X-oldalán fogalmazott, a Manchester United és az RB Leipzig megállapodott egymással a részletekről, egészen pontosan 76.5 millió eurós átigazolási díjról, valamint 8.5 millió eurós kiegészítő díjról.
A megállapodás értelmében Benjamin Sesko 2030-ig ír alá a Manchester Unitedhez.
A 22 éves szlovén válogatott támadó már korábban is többször világossá tette, hogy a Manchester Unitedben szeretné folytatni a pályafutását, és az álmai Romano szerint most végre valósággá is váltak.
Sesko 2023 óta szerepelt a Lipcsében, előtte a Red Bull csoport másik egyesületét, a Salzburgot erősítette. A német Bundesligában 64 mérkőzésen 27-szer volt eredményes.