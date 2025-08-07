Romano szerint megvan a megállapodás, Sesko a Manchester Unitedhez igazol – sajtóhír

Az olasz transzferguru szokásos Here we go! előrejelző posztjában számolt be az ügy legújabb fejleményeiről: mint az X-oldalán fogalmazott, a Manchester United és az RB Leipzig megállapodott egymással a részletekről, egészen pontosan 76.5 millió eurós átigazolási díjról, valamint 8.5 millió eurós kiegészítő díjról.

A megállapodás értelmében Benjamin Sesko 2030-ig ír alá a Manchester Unitedhez.

🚨💣 BREAKING: Benjamin Šeško to Manchester United, here we go! 🔴



Agreement club to club reached with RB Leipzig for €76.5m plus €8.5m add-ons.



Šeško agreed terms until 2030.



Šeško made clear on Tuesday that he wanted #MUFC, deal now reality.



— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2025

A 22 éves szlovén válogatott támadó már korábban is többször világossá tette, hogy a Manchester Unitedben szeretné folytatni a pályafutását, és az álmai Romano szerint most végre valósággá is váltak.

Sesko 2023 óta szerepelt a Lipcsében, előtte a Red Bull csoport másik egyesületét, a Salzburgot erősítette. A német Bundesligában 64 mérkőzésen 27-szer volt eredményes.