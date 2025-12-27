Versenynaptár 2026 – 4 oldalon a keddi Nemzeti Sportban!

A Nemzeti Sport a szokásoknak megfelelően december 30-án, kedden megjelenő számában négy oldalon listázza 2026 sporteseményeit.
Az év két legfontosabb eseménye a téli olimpia és a labdarúgó-világbajnokság lesz, emellett számunkra különösen jelentős a Bajnokok Ligája budapesti döntője, a Formula–1 és a MotoGP újabb Magyar Nagydíja és az atlétika új nemzetközi csúcseseménye, a világdöntő, amelyre a Nemzeti Atlétikai Központban kerül sor.
Keresse az újságárusoknál kedden a Nemzeti Sportot, amelyben időrendben helyezzük el az év sporteseményeit, a dátum mellett a helyszínt is feltüntetve.
