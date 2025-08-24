482 nap után szerzett ismét négy gólt a DAC

„Az edzőink alaposan feltérképezték a Trencsént, amely nagyon jól kezdte az idényt. Mi azonban az első pillanattól kezdve domináltunk, sorra dolgoztuk ki a helyzeteket. Már az első tíz percben négy gólt is szerezhettünk volna. Sajnos nem mentek be a lehetőségek, de később kiszakadt a gólzsák. Természetesen segített, hogy a találkozó nagy részét emberelőnyben játszottuk, ennek ellenére úgy gondolom, ma mindenképpen nagy arányban győztük volna le az ellenfelünket. Ez egy igazi sárga-kék este volt a MOL Arénában” – mondta a Nemzeti Sportnak Redzic Damir, aki folytatta a gólszerzést, bizonyítva remek őszi formáját.

„A Rózsahegy ellen távolról találtam a kapuba. Most szintén a jobb oldalról indultam. Megláttam a rést, ritmust váltottam, sikerült több ember között bemennem a tizenhatosra, és elrúgtam a labdát a hosszúba” – magyarázta a magyar játékos, aki nemcsak a DAC, hanem az egész bajnokság legjobb csatárai közé tartozik.

Úgy tűnik, a csapat a sok változás után és a Konferencialigából való kizárás okozta sokk után fokozatosan összerázódik. „Túltettük magunkat a nyáron történteken. Mindenki örül, hogy hétvégén meccseket játszhatunk. Nyilván hiányzik Európa, és minden játékos álma, hogy ott szerepeljen. Sajnos ez most nem sikerült, de az élet megy tovább. Próbálunk a heti mérkőzéseken teljesíteni, és így, mint ma, folytatni tovább” – zárta gondolatait Redzic Damir.

Igazi karmesterré nőtte ki magát Tuboly Máté, aki lapunknak elárulta: nem egyszerű hét van mögöttük. A négy kapufa után az Eperjesen hagyott két pont, két súlyos sérülés (Trusa és Kacsaraba), a minőségileg szűk keret, illetve a szerdai jókai kupameccs mind nehézséget jelentett. A DAC ugyan győzött, de a teljesítménye messze elmaradt a várttól.

„Nagy arányban legyőztük a Trencsént, így hála Istennek végül eredményesen zártuk a hetet. Nekem azért van hiányérzetem a szerdai kupameccsel kapcsolatban, de hát tudjuk, a kupa mindig ilyen. A lényeg, hogy továbbmentünk, és ugyan egy találkozóval kevesebbet játszottunk, de ott vagyunk a bajnokság élbolyában” – kezdte Tuboly Máté.

„Nagyon fontos volt, hogy a mai meccset behúztuk. Nem lehetünk teljes mértékben elégedettek, hiszen rengeteg helyzetet dolgozunk ki, de nem vagyunk elég hatékonyak a kapu előtt. Ezen mindenképpen javítani kell. Viszont elégedettek lehetünk, hiszen négy gólt szereztünk és simán győztünk” – fogalmazott Tuboly Máté.

Branislav Fodrek mester tizedszer ült hazai pályán a DAC kispadján. Impozáns a mérlege: hét győzelem és három döntetlen. Nagy érdemei vannak az egykori Marco Rossi-asszisztensnek a Dunaszerdahely eredményességében, szombaton is remekül rakta össze a csapatot. Több mint egy év, pontosan 482 nap után szerzett ismét négy gólt a csallóközi gárda.

„Örülök, hogy végre sikerült érvényesülnünk és hatékonyak voltunk. A mai mérkőzéssel elégedettek lehetünk. Az elejétől a három pont megszerzésére törekedtünk. Mi voltunk az aktívabbak, és már az első gól előtt is volt három-négy helyzetünk, melyeket nem használtunk ki. Úgy gondolom, ilyen arányban is megérdemelten nyertünk” – mondta Branislav Fodrek.