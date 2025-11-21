Nemzeti Sportrádió

„A sport néha ad, néha elvesz” – Redzic Damir az írek elleni bemutatkozásáról

2025.11.21. 13:58
null
Redzic Damir az írek elleni mérkőzésen (Fotó: Czinege Melinda)
Redzic Damir már a hétvégi bajnoki fordulóra készül a Dunaszerdahellyel, de a klubja honlapján megjelent pénteki interjúban nemcsak az eperjesiek elleni meccsről, hanem természetesen élete első válogatott mérkőzéséről is beszélt – még ha az emlék fájdalmas is.

„Még most is nehéz beszélni az ott átéltekről – idézi a DAC honlapja Redzic Damirt, aki a 93. percben, még 2–2-nél lépett pályára az Írország elleni, vb-búcsút hozó 3–2-es vb-selejtezőn. – Nagyon kemény volt látni a stadionban síró hatvanezer embert és a csapattársaimat. Egy ilyen, utolsó másodperces gól nagyon fájó. Ez még dolgozik bennem, nem is fogom elfeledni soha, de a sport néha ad, néha pedig elvesz. Úgy gondolom, képes voltam fejlődni a nemzeti csapattal eltöltött idő alatt, és számomra ez a legfontosabb. Rendkívül motiváltan tértem vissza Dunaszerdahelyre, a bajnokságban pedig az eddig mutatott formámat szeretném nyújtani.”

Függetlenül a vasárnapi vb-selejtező kiváltotta keserűségtől, a fiatal labdarúgó nagy élményként élte meg a válogatottnál töltött napokat.

„Az egyik álmom vált valóra, nagyon örültem a meghívónak. Vártam azt a bizonyos hétfői napot, hogy bemutatkozhassak az új csapattársaimnak. Nagyon sok jó játékos alkotja a válogatottat, akiktől szerettem volna tanulni. Örülök, hogy minőségi futballistákkal edzhettem együtt, és megfigyelhettem, hogyan telnek a mindennapjaik, milyen dolgokat csinálnak a saját maguk jó formája érdekében. A mérkőzések, az ellenfelek is magas szintűek voltak, jó volt élőben átélni ezt. Mindenképpen motivációt jelent számomra azt illetően, hogy még többet kell dolgoznom és többet nyújtanom annál, amit eddig letettem az asztalra.”

A dunaszerdahelyiek a Niké Liga harmadik helyén várják a vasárnapi bajnokit, vendégük, a Tatran Presov a nyolcadik helyen áll.

 

 

