Nevelőklubján keresztül menetelne tovább a Real Madriddal Huijsen

Különleges mérkőzés vár Dean Huijsenre: a Real Madrid 20 esztendős védője korábbi csapata ellen készül a klubvilágbajnokság nyolcaddöntőjében. A spanyol hátvéd a Juventusban nevelkedett, ott mutatkozott be a Serie A-ban, sokan Andrea Barzagli vagy Leonardo Bonucci utódjának tartották, de a klub nem tartott rá igényt. Rövid római kölcsönjáték után a Premier League-ben szereplő Bournemouthba szerződött, amelyben együtt játszott Kerkez Milossal – mostanra Dean Huijsen a Real Madridba, a magyar hátvéd pedig Liverpoolba igazolt. Nem kérdés, a Juventusnál szívhatják a fogukat, amiért túl korán lemondtak róla, a torinói La Stampa újságírója szerint az eladása „nagyon elhamarkodott, gyors és nem túl intelligens” döntés volt. Az olasz klubnak fájdalmas csapás lesz, amikor kedd este Miamiban Real Madrid-mezben lép pályára a klubvilágbajnokság nyolcaddöntőjében. A remek felépítésű bekk a spanyolok mindhárom csoportmérkőzését végigjátszotta, kiváló teljesítményt nyújtott, nagyon úgy fest, hosszú távon megoldást jelenthet a középső védő poszton.

S ha már a királyiak fiatal védője szóba került, a Juventus legjobb formában lévő játékosával, Kenan Yildizzel szoros barátságot ápol, vélhetően a pályán is többször találkozik vele. A két futballista két esztendőt töltött együtt a torinóiak akadémiáján, a spanyol 2021-ben Málagából, a török pedig 2022-ben a Bayern Münchentől érkezett Olaszországba. Akkor azt hitték, ők ketten a torinói akadémia „aranyifjúi”, ráadásul kísértetiesen hasonló a történetük olyan téren, hogy más országban születtek, mint amelyikben válogatottként játszanak. Huijsen Hollandiában látta meg a napvilágot és spanyol válogatott lett, Yildiz Németországban született és a török nemzeti együttest erősíti.

Nem véletlenül viseli a legendás 10-es számú mezt, amelyet többek között Alessandro Del Piero hordott a Juventusnál. Minden bizonnyal meggyűlik a baja a madridi védőknek a törökkel, aki a klubvilágbajnokságon nagyszerű teljesítményt nyújt, három gólt szerzett és két gólpasszt adott, de egy másik török futballista is főszereplő lehet Miamiban, ugyanis Kenan Yildiz másik barátja és válogatottbeli csapattársa, a madridi Arda Güler is kiváló formában várja a nyolcaddöntőt. A 20 éves középpályás már a Carlo Ancelotti-korszak végén beverekedte magát a kezdőbe, Xabi Alonsónál pedig megtartotta helyét, így a királyiak legutóbbi tíz mérkőzéséből nyolcszor is az első perctől ott volt a pályán. Madridban folyamatosan hangoztatták, hogy türelemre van szüksége, idővel biztosan megkapja a lehetőséget, s habár rengeteget ült a kispadon, a kemény munka meghozta gyümölcsét, mostanra bekerült a kezdőcsapatba. Luka Modric klub-vb utáni távozásával eljöhet Arda Güler ideje, sokak szerint nem is szükséges más középpályást igazolni, ugyanis a törökre szép jövő vár a klubnál, ráadásul a szélen is remek teljesítményre képes.

S ha már Modric… A Real Madrid legendája a klubvébé után elhagyja az egyesületet, így az egyenes kieséses szakaszban már bármelyik mérkőzés egy korszak végét jelentheti.

KLUB-VB

NYOLCADDÖNTŐ

REAL MADRID (spanyol)–JUVENTUS (olasz)

Miami, 21.00

Vezeti: Szymon Marciniak (lengyel)

Tv: M4 Sport

NYOLCADDÖNTŐ

Június 28., Philadelphia, Lincoln Financial Field

Palmeiras (brazil)–Botafogo (brazil) 1–0 – h. u.

Június 28., Charlotte, Bank of America Stadion

Benfica (portugál)–Chelsea (angol) 1–4 – h. u.

Június 29., Atlanta, Mercedes-Benz Stadion

Paris Saint-Germain (francia)–Inter Miami (amerikai) 4–0

Június 29., Miami Gardens, Hard Rock Stadion

Flamengo (brazil)–Bayern München (német) 2–4

Június 30., Charlotte, Bank of America Stadion

Internazionale (olasz)–Fluminense (brazil) 0–2

Július 1., Orlando, Camping World Stadion

Manchester City (angol)–Al-Hilal (szaúdi) 3–4 – h. u.

Július 1., Miami Gardens, Hard Rock Stadion

21.00: Real Madrid (spanyol)–Juventus (olasz)

Július 2., Atlanta, Mercedes-Benz Stadion

3.00: Borussia Dortmund (német)–Monterrey (mexikói)

NEGYEDDÖNTŐ

Július 4., Philadelphia, Lincoln Financial Field

21.00: Palmeiras (brazil)–Chelsea (angol) (1. negyeddöntő)

Július 5., Orlando, Camping World Stadion

3.00: Fluminense (brazil)–Al-Hilal (szaúdi) (2. negyeddöntő)

Július 5., Atlanta, Mercedes-Benz Stadion

18.00: Paris Saint-Germain (francia)–Bayern München (német) (3. negyeddöntő)

Július 5., East Rutherford, MetLife Stadion

22.00: Borussia Dortmund (német)–Monterrey (mexikói)–Real Madrid (spanyol)/Juventus (olasz) (4. negyeddöntő)

ELŐDÖNTŐ

Július 8., East Rutherford, MetLife Stadion

21.00: Palmeiras (brazil)/Chelsea (angol)–Fluminense (brazil)/Al-Hilal (szaúdi)

Július 9., East Rutherford, MetLife Stadion

22.00: Paris Saint-Germain (francia)/Bayern München (német)–4. negyeddöntő győztese

DÖNTŐ

Július 13., East Rutherford, MetLife Stadion

21.00: Az elődöntő győztesei