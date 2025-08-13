Arda Güler alapember lehet Xabi Alonso Real Madridjában

Akár Luka Modric utóda is lehet idővel a Real Madridnál Arda Güler, a horvát klasszis mindenesetre tett egy erre utaló gesztust. Miután a klubvilágbajnokság végeztével (a Real az elődöntőben esett ki, mert 4–0-s vereséget szenvedett a PSG-től) a királyiak repülőgépe landolt Madridban, Modric érzelmes búcsút vett Gülertől, és ajándékba adta neki a 10-es mezét. A 20 éves török középpályás örömmel fogadta a dresszt, a hírek szerint a klubnál megpróbálta elérni, hogy a pályán is viselhesse a mezszámot, amely azonban Kylian Mbappéhez került, aki a francia válogatottban is 10-esben futballozik.
Arda Güler ennek ellenére sem lehet bosszús, az utóbbi hónapok történései ugyanis kedvezően alakultak számára a Realnál. Amióta 2023 nyarán a Fenerbahcétól 24 millió euró ellenében a madridiakhoz került, egyre több játéklehetőséget harcol ki magának. Első idényében 12 tétmérkőzésen alig 440 játékpercet töltött a pályán és hat gólt szerzett, a másodikban 49 tét mérkőzésen 2198-at, és hat gólja mellett 11 gólpasszt adott. Ugyancsak a malmára hajtja a vizet, hogy Carlo Ancelotti helyett Xabi Alonso lett a vezetőedző. Az olasz mester nem ápolt vele szoros kapcsolatot, nem állította be sűrűn a kezdőbe a fontosabb tétmérkőzéseken, februárban pedig a spanyol médiának úgy nyilatkozott, hogy a Güler környezetében lévő emberek nem igazán segítik a futballista fejlődését – igaz, amikor áprilisban a bajnokságban villogott, megváltoztatta a véleményét.
A Bayer Leverkusentől érkező Xabi Alonsónál ugyanakkor tiszta lappal indult Güler, az új vezetőedző már a klubvilágbajnokságon bizalmat szavazott a török fiatalnak: mind a hat mérkőzésen pályára küldte, a futballista a mexikói Pachuca elleni 3–1-es győzelemből góllal, a Dortmund ellen a negyeddöntőben aratott 3–2-es sikerből két gólpasszal vette ki a részét.
„Xabi Alonso irányításával többet birtokoljuk a labdát a mérkőzéseken, ami fekszik nekem. Boldog vagyok, hogy rendszeresen játszom, és annak is örülök, hogy a pálya közepén számol velem” – idézi a The Athletic Arda Gülert.
A spanyol vezetőedző szintén sokat vár a török futballistától, sajtótájékoztatón így fogalmazott: „Eljött az idő, hogy befektessünk Arda Güler fejlődésébe. Hagynunk kell, hogy megmutathassa a képességeit, és ebben az is benne van, hogy időnként hibát követ el.”
Az elmondottak alapján biztosra lehet venni, hogy Arda Gülerre fontos szerep vár a Real Madrid középpályáján a 2025–2026-os idényben (az első bajnokit augusztus 19-én az Osasuna ellen játssza a csapat), és csak rajta múlik, hogyan él a lehetőséggel.