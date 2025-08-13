Arda Güler alapember lehet Xabi Alonso Real Madridjában

Akár Luka Modric utóda is ­lehet idővel a Real Madridnál Arda Güler, a horvát klasszis mindenesetre tett egy erre utaló gesztust. Miután a klubvilágbajnokság végeztével (a Real az elődöntőben esett ki, mert 4–0-s vereséget szenvedett a PSG-től) a királyiak repülőgépe landolt Madridban, Modric érzelmes búcsút vett Gülertől, és ajándékba adta neki a 10-es mezét. A 20 éves török középpályás örömmel fogadta a dresszt, a hírek szerint a klubnál megpróbálta elérni, hogy a pályán is viselhesse a mezszámot, amely azonban Kylian Mbappéhez került, aki a francia válogatottban is 10-esben futballozik.

Arda Güler ennek ellenére sem lehet bosszús, az utóbbi hónapok történései ugyanis kedvezően alakultak számára a Realnál. Amióta 2023 nyarán a Fenerbahcétól 24 millió euró ellenében a madridiakhoz került, egyre több játéklehetőséget harcol ki magának. Első idényében 12 tétmérkőzésen alig 440 játékpercet töltött a pályán és hat gólt szerzett, a másodikban 49 tét mérkőzésen 2198-at, és hat gólja mellett 11 gólpasszt adott. Ugyancsak a malmára hajtja a vizet, hogy Carlo Ancelotti helyett Xabi Alonso lett a vezetőedző. Az olasz mester nem ápolt vele szoros kapcsolatot, nem állította be sűrűn a kezdőbe a fontosabb tétmérkőzéseken, februárban pedig a spanyol médiának úgy nyilatkozott, hogy a Güler környezetében lévő emberek nem igazán segítik a futballista fejlődését – igaz, amikor áprilisban a bajnokságban villogott, megváltoztatta a véleményét.