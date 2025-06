Messiéknek esélyük sem volt, a PSG könnyedén jutott a klub-vb negyeddöntőjébe

KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK

NYOLCADDÖNTŐ

Paris Saint-Germain (francia)–Inter Miami (amerikai) 4–0 (4–0)

Atlanta, Mercedes-Benz Stadion, 65 574 néző. Vezette: Wilton Sampaio (brazil)

PSG: G. Donnarumma – Hakimi (Li Kang In, 69.), Marquinhos (Beraldo, a szünetben), Pacho, Nuno Mendes (L. Hernandez, 69.) – Joao Neves (O. Dembélé, 62.), Vitinha, F. Ruiz (Zaire-Emery, a szünetben) – Kvarachelia, D. Doué, Barcola. Vezetőedző: Luis Enrique

Miami: O. Ustari – Weigandt, Falcón, N. Allen (Avilés, 19.), J. Alba – Allende, F. Redondo, Busquets, Segovia (Cremaschi, 76.) – Messi, L. Suárez. Vezetőedző: Javier Mascherano

Gólszerző: Joao Neves (6., 40.), Avilés (45. – öngól), Hakimi (45+3.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Több szempontból is igencsak pikánsnak ígérkezett a friss Bajnokok Ligája-győztes párizsiak és az egyetlen talpon maradt amerikai klub vasárnap délutáni összecsapása az atlantai Mercedes Benz Stadionban. Egyrészt a Miami legnagyobb sztárja, a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi két, a saját mércéjével mérve nem túl sikeres évadot töltött a PSG-nél, másrészt ő és három – az Inter vezetőedzőjét, Javier Mascheranót is beleszámítva négy – társa (Luís Suárez, Sergio Busquets és Jordi Alba) Luis Enriquével nézett farkasszemet, akivel 2015-ben spanyol bajnokságot, Király-kupát, valamint Bajnokok Ligáját nyertek az FC Barcelona színeiben.

Az esélyek mindenképpen a francia csapat mellett szóltak, amely csakhamar igazolta is a sikerét jósoló szakembereket: a 6. percben a portugál Vitinha bal oldali beíveléséből honfitársa, Joao Neves fejjel vette be a rózsaszín mezesek kapuját. Tíz perccel később Fabián Ruiz révén újabb gólt szereztek a párizsiak, de a spanyol középpályás lesről talált a veterán Oscar Ustari kapujába. A PSG ezután is egyre-másra alakította ki a helyzeteket, gyakorlatilag levegőhöz jutni sem engedte a floridaiakat, akik ellenfelük intenzív letámadása miatt csak pillanatokra tudták birtokolni a labdát.

A csoda az volt, hogy csak egy gólt tudtak szerezni a hatalmas fölényben futballozó párizsiak, de mindez csak a 39. percig volt érvényes, amikor is a miami Tomás Avilés addig cselezgetett a saját tizenhatosa előterében, amíg el nem vesztette a labdát – jött egy parádés Bradley Barcola–Fabián Ruiz–Joao Neves háromszögelés, amelynek végén a portugál az üres kapuba gurított. Az első számú bűnbak, Avilés kínjait tovább fokozta, hogy a 45. percben róla pattant a kapuba a labda a párizsiak harmadik gólját eredményezve, majd a hosszabbításban Barcola passzából Asraf Hakimi is betalált. Tetemes előnyük birtokában Marquinhosék egy buddhista szerzetes nyugalmával vonulhattak be az öltözőbe – egy ökölvívómeccsen ilyenkor jön a döntő fölény kihirdetése és a leléptetés…

A szünetben – már amennyire lehetett – igyekezett rendezni a sorokat Mascherano, így Suárez Messi emelése után helyzetbe kerülhetett, de csakhamar visszaállt rend, s Barcola remek ütemű lefordulásánál megint csak Ustarinak akadt dolga, aki később az egy az egyben kilépő Hakimi lövését is kivédte. A hajrába érve Messi előtt is adódott ziccer – az argentin fejesét bravúrral hárította Gianluigi Donnarumma –, de az eredmény nem változott, a fordulás után már legfeljebb negyedgőzzel futballozó PSG 4–0-ra nyert, és várja a Flamengo–Bayern München meccs győztesét – ugyancsak Atlantában.

