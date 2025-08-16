A városi rivalizálás helyett inkább a jószomszédi viszony a Paris FC célja 

„IGEN EGY NAGY PÁRIZSI KLUBRA!”

A 2024–2025-as idényben a Paris Saint-Germain megnyerte 13. bajnoki címét, és története során először elhódította a Bajnokok Ligája serleget, ráadásul a klubvilágbajnokságon is döntőbe jutott. A PSG jelenlegi tündöklésének árnyékában talán nem is gondolná az ember, hogy 1969-ben még nem a Francia Labdarúgó-szövetségnek (French Football Federation – FFF) minden követ meg kellett mozgatnia, hogy létrejöjjön egy csapat a francia fővárosban.

„Igen egy nagy párizsi klubra!” – ezzel a szlogannel hirdették a projektet, amelybe a lakosságot is bevonták. A sajtóban és a Párizs környéki stadionokban is szavazólapokon kértek névjavaslatokat. Végül a legkézenfekvőbb megoldás lett a befutó: Football Club de Paris. A Paris FC tehát névleg létrejött, de az 1969–1970-es idényben még sem csapata, sem stadionja nem volt.

A két elnök Guy Crescent és Pierre-Étienn Guyot pénzügyi akadályokba ütközött, aztán a Real Madrid akkori elnökétől, Santiago Bernabéutól kapott tanács miatt lakossági finanszírozási kampányt hoztak létre. A másik akadály az első osztályi tagság volt, ehhez a Paris FC megkereste a CS Seadn Ardennes-t és a Racingot is, de mindkét klubtól visszautasítás érkezett. Végül az 1904 óta aktív Stade Saint-Germainnel összefogva létrejött a Paris Saint-Germain.

A Paris FC biztosította a pénzügyi hátteret, míg a Stade Saint-Germain a sportinfrastruktúrát, a másodosztályi helyet, Pierre Phelipon vezetőedzőt, és a játékoskeret nagyrészét adta. Ezzel sem oldódott meg minden probléma, egy évvel később a klub újabb anyagi problémákkal találta szembe magát. A párizsi tanács hajlandó volt fedezni a tartozást, de kikötésként megmondta, hogy a PSG helyett a Paris FC nevet használják és költözzenek a belvárosba. A két csapat végül két évvel az egybeolvadás után szétvált, a PSG a harmadik osztályba került, míg a Paris FC megtarthatta első osztálybeli pozícióját és a profi játékosok nagyrészét.

ÉVTIZEDEKEN ÁT TARTÓ VESSZŐFUTÁS

Az első osztályban a Parc des Princes volt a Paris FC otthona, de két idénnyel később kiestek a másodosztályba, így a feljutó PSG foglalta el a stadiont. A PFC egy idényre ugyan visszatért az élvonalba (1978–1979), de nem tudta megvetni a lábát. Az 1980-as években is folyatódott a klub vesszőfutása, még az újabb fúzió – ezúttal a Racing Club de France– sem jelentett megoldást. Az anyagi gondokkal és adósságokkal küzdő csapat még az ötöd osztályt is megjárta.

„A KALAND FOLYTATÓDIK, GYÖNYÖRŰ LESZ” – VILÁGMÁRKÁKAT BIRTOKLÓ FRANCIA ÉS AZ RB IS OTT VAN A TULAJDONOSI KÖRBEN

A 2000-es évek végén már látszott némi pislákoló fény az alagút végén. 2007-ben a klub a Stade Sébastien Charléty stadionba költözött, majd visszatért a harmadosztályba, végül 32 év kihagyás után a 2014–2015-ös idényt követően a helyi rivális Red Starral együtt feljutott a Ligue 2-be. 2020-ban – azaz kilenc évvel azután, hogy a Qatar Sport Investments és Nasszer el-Kelaifi átvette a PSG-t – úgy tűnt elérkezik az áttörés, és a Bahreini királyság beszáll a PFC tulajdonosi körébe.

A valódi előrelépés csak négy évvel később, 2024 őszén jött a fővárosi csapat életébe, ráadásul a megmentő nem is külföldről érkezett, vagyis nem csak külföldről. Az Arnault család feje, a 75 luxusmárkát tömörítő LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton) óriáscéget alapító, s most elnök-vezérigazgatóként irányító Bernard Arnault minden évben a Forbes világ leggazdagabb embere listájának élmezőnyében van. A 2024-es párizsi olimpia, illetve paralimpia prémium támogatójaként tevékenykedő LVMH októberben tízéves, egymilliárd dollár értékű partneri szerződést kötött a Formula–1-gyel. Az autósport után pedig a következő lépés a labdarúgás volt, ráadásul csatlakozott az energiagyártó óriás Red Bull is.

A projektben az osztrák cég a sportszakmai részért felel, míg költségvetést az Arnault család biztosítja, így marad – és megtartja 30 százalékos részesedését – a 2012 óta klub elnökeként és tulajdonosként is tevékenykedő Pierre Ferracci, ahogy a klub színei, címere és identitása sem olvad be a Red Bull családba. A november 29-ei hivatalos bejelentés szerint az Arnault család holdingcége, az Agache Sport 52.4 százalékot, a Red Bull 10.6 százalékot, az Alter Paris 29.8 százalékot, míg a BRI 7.2 százalékot birtokol.

„Ez mérföldkő a klub életében. Az Agache Sports és a Red Bull érkezésével a Paris FC megteremti a lehetőséget arra, hogy ambiciózus célokat tűzzön ki. Mindezt a klub identitását és értékeit tiszteletben tartva és a párizsi régió potenciáljára támaszkodva. A Paris FC folytatni fogja a fejlődését, amely az edzőközpontok és az első csapatai javát fogja szolgálni, mind a női, mind a férfi csapatok esetén. A kaland folytatódik, gyönyörű lesz” – mondta Pierre Ferracci, aki a tervek fokozatosan kiszáll a klub tulajdonosi köréből. 2027-re az Arnault család fogja birtokolni a részvények 80 százalékát, a RB pedig 15 százalékra növeli részesedését.

Bár egyesek félelmüknek adtak hangot, hogy a klubot beolvasztják a Red Bull szélesebb klubpiramisába, Arnault és Ferracci is elvetette a Red Bull Paris lehetőségét. „Nem fognak bevonni a többklubos tulajdonosi körbe. Az Arnault család a többségi részvényes” – emelte ki Ferracci.

A HELYIEKRE TÁMASZKODVA A FENNTARTHATÓSÁG A HOSSZÚ TÁVÚ CÉL

„Szeretnénk felajánlani tapasztalatunkat és tudásunkat, hogy új horizontot nyissunk a Paris FC számára. Párizs és az Ile de France régió a kivételes futballtehetségek táptalaja, akiknek először a régiójukban lévő klubban kell edződniük és fejlődniük” – fogalmazott a bejelentést követően Oliver Mintzlaff, az RB ügyvezető igazgatója és a vállalati projektekért és befektetésekért felelős vezérigazgatója.

Ezt erősítette meg Bernald Arnault fia, Antoine Arnault is. „Azt szeretnénk, ha a klub gerince a párizsi régióból származna. Mindenki más Párizsból szerződtet játékosokat, ezért jó lenne, ha egy helyi klub erre építene. Ettől függetlenül nyitottak lennénk máshonnan érkező labdarúgókra is, a Red Bull adatgyűjtő rendszere nagyban segítik a feltérképezést” – vélekedett Arnault, hozzátéve, hogy szerinte a párizsi tehetségállományhoz csak Sao Paulóhoz hasonlítható.

A Paris FC már így is fel tud mutatni több jólismert játékost: Ibrahima Konaté, Axel Disasi, Mathys Tel és Nordi Mukiele egyaránt megfordult fiatalon a párizsiaknál. Azonban csak Disasi mutatkozott be a felnőttek között. „Tudjuk, miben vagyunk jók, vannak menedzsment ismereteink, de a labdarúgás működtetésében nincsenek” – mondta Antoine Arnault

Itt jön képbe a Red Bull és Jürgen Klopp. „Klopp liverpooli időszakából inspirálódnunk kellene, de nem szabad megpróbálnunk lemásolni. Megvan a technikai víziója, az aurája. Többször beszéltem vele, és nagyon-nagyon izgatott a közös munka miatt” – lelkendezett Antoine Arnault.

AZ ELSŐ CÉL TELJESÜLT – FELJUTOTT A PARIS FC, INDULHAT A PÁRIZSI RIVALIZÁLÁS?

Mint ismert, május elején a Martigues elleni 1–1-es döntetlennel az utolsó forduló előtt biztossá vált, a Paris FC 46 év után visszatér az élvonalba. A Stéphane Gilli vezetőedző által irányított csapat sikerével az is eldőlt, hogy 35 év után lesz párizsi derbi a francia élvonalban – az 1989–1990-es idényben a Racing Paris csapott össze kétszer is a Paris Saint-Germainnel.

A 2024–2025-ös idényben a spanyol élvonalban (La Liga) öt madridi, míg az angol Premier League-ben hét londoni klub szerepelt. Ezzel szemben a francia főváros, Párizs ezidáig csak egy klubbal képviseltettette magát a Ligue 1-ben. „Úgy gondolom, hogy Párizsban van hely két klubnak, két különböző történetnek, amelyek kiegészíthetik egymást” – vélte Arnault, aki a Paris Saint-Germain elleni rivalizálást is lekicsinyítette – „A PSG-t 12 éves korom óta szeretem, soha nem mondok róla semmi rosszat és nem zárom ki, hogy két fővárosi klubnak szurkoljak.”

Ezt megerősítette Ferracci is: „Nincs ellenségeskedés, én magam is voltam bérletes a PSG-nél a fiammal annak idején. A labdarúgás szuverenitási kérdés. Nagyon jó lenne, ha a Paris FC francia befektetővel tudna kitűnni.” Az Arnault család és az LVMH a párizsi olimpián kóstolt bele a sport világába és ez nagy hatással volt rá. „Nem azért csináljuk ezt, hogy pénzt keressünk. Érzelmileg szeretnénk hatni, élményt akarunk nyújtani a rajongóknak. Mélyen inspirált minket az olimpia és annak pozitív hatása.”

RIVALIZÁLÁS HELYETT JÓSZOMSZÉDI VISZONY

A Stade Sébastien-Charléty az atlétikai pálya és a bővíthetőség hiánya miatt nem volt ideális. A húszezres létesítmény ritkán telt meg egészen addig, amíg be nem vezették novemberben az ingyenes belépést, a látogatottság egyből a duplájára nőtt, az átlag nézőszám így 5500 körül volt. Az élvonalban is a 20 000 stadionból 2000 jegyet kiosztanak a helyi sport- és kulturális egyesületeknek, továbbá ily módon ingyenesen eljuthatnak amatőr klubok és a stadion környékén lakók is. „Az a cél, hogy a mérkőzésektől függően akár a nézők tizenöt százaléka is ingyenesen vegyen részt a csapat találkozóin. Ez az értékeink része” – szögezte le Ferracci.

A Paris FC Párizs déli szélén, Charletyben játszott. Az egyetemi aréna atlétikai pályával rendelkezik. „Ez egy olyan stadion, ahol nem lehet hangulatot teremteni” – mondta Klopp, amikor meglátogatta. – „Régen volt már, hogy ilyen messziről néztem meccset.”

„Remélem, hogy egy nap a 20 000 ülőhely nem lesz elég. Negyvenezret szeretném elérni, ami egyik pályán sincs meg” – nyilatkozta korábban Ferracci. Ehhez a következő lépés 2025 februárjában jött el, amikor a klub bejelentette, hogy Stade Francais Paris rögbicsapat mellett a Paris FC is a 2013-ban felújított és bővített Jean-Bouin stadionba költözik. A másodosztályból feljutó klubnak a következő idény kezdetétől legalább 2029-ig lesz ott az otthona.

„A pénzügyi egyensúlyért dolgozunk” – állította Arnault, ezeket a terveket Ferracci is megerősítette, aki már régóta a klub fenntartható növekedésének fontosságát hangsúlyozza. „Az üzlet nem a francia labdarúgás megzavarására irányult” – emelte ki a Reutersnek nyilatkozva Antoine Arnault, aki a hosszútávú célokról is beszélt – „lépésről lépésre haladunk. Az álmom az lenne, hogy egy nap a Liverpool ellen játszhassunk a Bajnokok Ligájában. És ki tudja, talán meg is verjük őket.”

„Olyan csapatot akarunk építeni, amelyben öt, hat, hét vagy akár nyolc olyan játékosunk is lesz, akik az ifjúsági akadémián keresztül érkeztek” – mondta Antoine Arnault.

