Arne Slot a Bournemouth egyenlítése után Diogo Jotát akarta becserélni

Arne Slotot először a mérkőzéssel kapcsolatos érzelmeiről kérdezték. „Ha van fél órád, el tudom magyarázni, mit érzek” – kezdett bele a holland szakember, akit lenyűgözött, ahogy a csapat szurkolói megemlékeztek a nyáron tragikus autóbalesetben elhunyt Diogo Jotáról.

Slot külön kitért a győztes gólt szerző Federico Chiesára, ugyanis a tavaly nyáron szerződtetett olasz támadónak ez volt az első bajnoki találata klubjában, ráadásul azt követően, hogy idén nyáron felvetődött a távozása is.

„Azok után, hogy a szurkolók nagyon sokszor énekeltek neki az előző idényben és a mérkőzésen is, kedves tőle, hogy visszaad valamit nekik és ma ezt meg is tette. Azt hiszem, a bajnokságot megnyerni itt sokkal különlegesebb dolog, mint nyerni itthon a Bournemouth ellen, de az utolsó hat-hét perc… Váó” – ámuldozott Slot, aki a két csapat mellett a játékvezetőket is méltatta, ugyanis a rendkívül intenzív mérkőzésen keveset állt a játék és ezzel a bíróknak is meg kellett birkózniuk.

„Mindkét csapat mindent beleadott, nagy intenzitás, soha fel nem adó csapatok és egy ilyen mérkőzés – remek játékvezetés mellett” – tette hozzá Slot, aki Chiesával kapcsolatban elmondta, az előző évadban számos kihívással küszködött, de már harcra kész.

„Kettő kettő után szükséged van egy befejező csatárra, mi becseréltük őt, megszerezte a győztes gólt, ez mindig pozitív a klubnál töltött jövőd szempontjából” – jegyezte meg a Liverpool vezetőedzője, aki beszélt arról az időszakról is, amikor a Bournemouth ledolgozta kétgólos hátrányát.

„Panaszkodnék, ha a játékosaink nem rohantak vissza elég gyorsan, de megtették. Az egyetlen dolog, amin változtatni kell, az, hogy hol veszítesz labdát. Ha kettő nullára vezetsz, akkor nincs szükséged arra, hogy csellel veszíts labdát, talán csak akkor, ha egygólos hátrányban vagy és szükséged van egy gólra, de abban a pillanatban nem veszíthetsz úgy labdát, ahogy Dominik (Szoboszlai) tette” – olvashatóak Slot szavai a klub honlapján, ugyanis a magyar középpályás a 64. percben, az ellenfél térfelének közepén két Bournemouth-védőn egy sarkazós mozdulattal próbált túljutni, ám labdát veszített.

„Én mindig bírálom azt, ha valaki nem megfelelő tempóban fut vissza, de ebben a helyzetben mindenki nagyon gyorsan futott, szóval minden elismerésem a Bournemouthé, amely nagyon fitt csapat, ám mi is, mert kettő kettő után vissza tudtunk jönni” – fogalmazott Slot, aki a Sky Sportsnak adott meccs utáni elemzésében elárulta, a Bournemouth egyenlítése után változtatni akart csapatán, de nem tudta pályára küldeni azt a játékost, akit szeretett volna.

„Kettő kettő után pontosan tudtam, hogy kit kell becserélnem. Diogo Jotát. Sajnos ezt nem tudtam megtenni a szörnyű okok miatt” – mondta a Sky Sportsnak Slot.

A Liverpoolhoz az Eintracht Frankfurttól nyáron érkező Hugo Ekitiké góllal és gólpasszal vette ki a részét csapata győzelméből, majd az angol bajnokság közösségi oldalán árulta el első benyomásait a PL-ről.

„Az intenzitás teljesen más. Az emberek nem hazudtak a Premier League-ről. A hatvanadik percben begörcsöltem” – mondta a francia csatár.

Nemcsak Ekitiké, hanem a tavaly nyáron szerződtetett Federico Chiesa is főszereplő volt a mérkőzésen, az olasz ugyanis első bajnoki gólját jegyezte a Liverpool színeiben, ráadásul az három pontot ért, így érthetően ő is boldogan nyilatkozott.

„Tárgyalni fogunk a Liverpoollal, de hogy őszinte legyek, boldog vagyok itt. A világ egyik legjobb csapatában játszom, csak várnom kell, készen kell állnom, ahogy ma este is, és be kell bizonyítanom, hogy képes vagyok küzdeni ezért a csapatért” – mondta Chiesa a mérkőzés után a Sky Italiának.

„Ismét elmondom, hogy az edző nagyon jól bánt velem az elmúlt hónapokban. Ott játszom, ahol az edző számít rám. Ideérkeztem, sok nehézséggel küszködtem, mert annyira más a tempó, ám egy év után végre megszereztem az első Premier League-gólomat” – tette hozzá Chiesa.