Két hely foglalt, kettő még szabad – harc a vb-csapatba kerülésért

AZ ÉLET, VAGYIS A SÉRÜLÉSEK írták az elmúlt hónapokban a magyar tornasport mindennapjait, már persze a felkészülés és a versenyek mellett. Más kérdés, hogy például a májusi lipcsei Európa-bajnokságról Bácskay Csenge és Kovács Zsófia is hiányzott, előbbinek áprilisban a könyökében elszakadt a szalag, utóbbi pedig, emlékezhetünk rá, lábműtét után tért vissza, aztán a párizsi olimpia pódiumedzésén ismét kidőlt a sorból. S hogy teljes legyen a kép: a Lipcsében felemás korláton ezüst­érmes Czifra Bettina Lili októberi bokaműtéte után még mindig küzd a fájdalommal.

Október 19. és 25. között viszont Jakartában világbajnokságot rendeznek – ezúttal egyéni vb-t (csapatverseny nem lesz), s a szabályok értelmében összesen négy női tornász utazhat országonként a versenyre, szerenként pedig három-három léphet pódiumra. Ennek a négyes, illetve hármas számnak ezúttal kiemelt jelentősége van a mieink szempontjából, merthogy Draskóczy Imre, a női válogatott kapitányának tájékoztatása szerint az egyértelmű, hogy az Eb-n egyéni összetett döntős, ott a 14. helyen záró Mayer Gréta Jakartában is lehetőséget kap mind a négy szeren.

„Grétié egy hely a csapatban, ő az egyetlen jelenleg, aki egyéni összetettben indulhat a világbajnokságon, s fontos is, hogy legyen ott magyar az összetett mezőnyben is – mondta Draskóczy Imre. – Az is egyértelmű, hogy Czifra Bettina Eb-ezüstje előnyt jelent a válogatás során, ő idén a legeredményesebb tornászunk, bár még mindig nem tudott kijönni a bokasérüléséből, így a lábszereket nem tudja vállalni, vélhetően felemás korláton és gerendán tud indulni Jakartában.”

És akkor itt el is jutottunk a párizsi olimpia előtt is jelentkező kérdéshez: vajon ki lesz, ki lehet a harmadik magyar felemás korláton?

Mint ismert, akkor a játékok előtt egy bukaresti nemzetközi viadalon dőlt el, hogy Kovács Zsófia indulhat Párizsban, majd a pódiumedzésen elszenvedett sérülése miatt mégis Székely Zója jutott szóhoz.

„ Kettejük között a szeptember végi szombathelyi challenge világkupa-viadal eredménye dönt – jelentette ki a kapitány. – Elmondtam a lányoknak, vagyis kihirdettem már köztük, hogy aki ott magasabb pontszámot ér el, az utazhat a vébére. Fontos hangsúlyozni, hogy nem az elért helyezés lesz a döntő, hanem a pontszám, hiszen nekünk látnunk kell, kinek van nagyobb esélye akár szerenkénti fináléra vagy ahhoz közeli szereplésre korláton. Illetve a két lány esetében még fontos tényező lehet, ha az addigi hetekben Székely Zója ötvenegy-ötvenkét pont körüli összetett eredményt ér el valahol, az nagy súllyal esik a latba.”

Kicsit hasonlatos a helyzet ugrásban is, ott ugye Bácskay Csenge, a szám korábbi Eb-bronzérmese és az egyre jobban magára találó Péter Sára között dőlhet el az indulási jog.

„Csenge rehabilitációja befejeződött, szinte százszázalékos a könyöke, ez mindenképpen biztató, hiszen az orvosok elmondása szerint ekkorát nem szokott javulni egy könyök a szalagszakadás után, de esetében csak ezután dől el sok minden, hiszen azt még nem tudjuk, hogyan bírja a könyöke a terhelést – mondta el Draskóczy Imre. – Csenge Amerikában tanul, már egyeztettem az edzőivel, s abban maradtunk, hogy még a világbajnokság előtt kiutazom hozzá, hogy lássuk, hogy halad. De figyelünk természetesen Péter Sárára is, ő az, aki még nagyon jó ezen a szeren.”

A magyar tornasport az elmúlt két évben nem feltétlenül a nyugalomról és a csendről volt híres, talán e tekintetben is változik a helyzet – bár erre azért nem vennénk mérget…

Budapest, Szombathely, Jakarta

Az októberi világbajnokság előtt két fontos hazai verseny vár a magyar válogatottra, férfiakra és nőkre egyaránt. Előbb szeptember 20–21-én kerül sor a csapatbajnokság második fordulójára és a szerbajnokságra, egy héttel később pedig az immár évek óta Szombathelyen megrendezett challenge világkupa-viadal következik – itt értelemszerűen külföldi tornászok is indulnak, s mivel a jakartai világbajnokság előtti utolsó verseny a naptárban, jó eséllyel nagyobb neveket is láthat az Arena Savaria közönsége.