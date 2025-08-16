Nemzeti Sportrádió

NS-képeslap: Dévaványa – Új centerpálya mellé új öltöző

2025.08.16. 11:29
Új rovatunkban az elmúlt években megújult sportlétesítmények fotóit várjuk szerte az országból sportszerető lokálpatriótáktól. Ezúttal Dévaványáról érkezett képeslap.

Az évek során fokozatosan szépült, fejlődött a Békés vármegyei Dévaványán a Seres Istvánról elnevezett sportcentrum. Előbb új öltöző épült, majd a kiváló minőségű centerpálya is elkészült, a beruházás csaknem hetvenmillió forintba került. A közelmúltban egy 40x20 méteres műfüves pályának is örülhettek  a helyiek, tavaly pedig közösségi tér kiépítésébe kezdtek, teljes mértékben önerőből, mintegy ötmillió forintból.

 

A rendezett és folyamatosan fejlesztett sportcentrum stabilitást és némi versenyelőnyt jelent az utánpótlás-korosztályok létszámának bővítésében, ami a szakmai munka minőségi fejlődéséhez is hozzájárul. Az egyesület elsődleges célja az utánpótlás-nevelés, a helyi lakosok sportolási lehetőségének megteremtése, az elérhető színvonal növelése. Az elmúlt három évben emelkedett az utánpótláskorú játékosok létszáma, ami a versenyeztetett korosztályos csapatok számában is növekedést eredményezett.

 

A férfikorosztályok mellett felnőtt- és utánpótlás női futsalban is indít csapatot a Dévaványai SE, de öregfiúk- és veteráncsapat is szerepel az egyesület színeiben, valamint a fogyatékkal élők versenyeztetésére is alkalmasak a település létesítményei.

 

 

