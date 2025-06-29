Klub-vb: Flamengo–Bayern München nyolcaddöntő

KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK
NYOLCADDÖNTŐ
FLAMENGO (brazil)–BAYERN MÜNCHEN (német) 2–4 (1–3) – élőben az NSO-n!
Miami, Hard Rock Stadion. Vezeti: Oliver (angol). TV: M4 Sport
FLAMENGO: A. Rossi – Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro – Pulgar (Allan, 45+1.), Jorginho – Gerson, De Arrascaeta (Bruno Henrique, 58.), Luiz Araújo – Plata. Vezetőedző: Filipe Luís
BAYERN: Neuer – Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic – Kimmich, Goretzka (A. Pavlovic, 59.) – Olise, Gnabry (Musiala, 73.), K. Coman (L. Sané, 58.) – Kane. Vezetőedző: Vincent Kompany
Gólszerző: Gerson (33.), Jorginho (53. – 11-esből), ill. Pulgar (6. – öngól), Kane (9., 73.), Goretzka (41.)
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