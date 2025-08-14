„Álomban élek” – bemutatta argentin szerzeményét a Real Madrid

A Real Madrid csütörtökön bemutatta júniusi szerzeményét, Franco Mastantuonót, aki hatéves szerződést kötött a „királyi gárdával”. A játékos éppen a 18. születésnapján írt alá.

Álomban élek. Csatlakoztam a világ legnagyobb klubjához, a Real Madridhoz

– fogalmazott Mastantuono, aki a 30-as mezszámot kapta a nagy átalakulásban lévő csapatnál. Sajtóhírek szerint Xabi Alonso vezetőedző már az első idényében meghatározó játékosként tekint a fiatal középpályásra.



Mastantuono a River Plate színeiben a klubvilágbajnokságon is játszott – az argentin klub a Transfermarkt szerint 45 millió euróval gazdagodott az üzletnek köszönhetően.