Szoboszlai Dominik elbeszélget Szalahhal az elmaradt passzok miatt

„Nincs baj, kicsit elfáradtam, ennyi” – felelte Szoboszlai Dominik az Arena4-nek, ugyanis a Liverpool 8-asa a mérkőzés után kissé sántikálva érkezett meg az interjúra.

„Megcsináltuk magunknak, hogy nehezebb legyen a játék, de az is volt a probléma, hogy úgy jöttünk ki a második félidőre, hogy azt hittük, megvan a meccs. Pont az volt a téma, hogy olyan Bournemouth ellen játszunk, amely tavaly is megnehezítette a dolgunkat azzal, hogy soha nem adja fel, még három null után sem, és most is megmutatta, hogy nem adja fel, visszajött kettő kettőre, de egy olyan csapattal találkozott, amely még inkább nem adja fel” – hangsúlyozta Szoboszlai Dominik, aki szerint a győzelmet annak is köszönhetik, hogy mély a keretük és a kispadról is olyan játékosok szállnak be, akik el tudják dönteni a mérkőzéseket.

„Szalah gólja előtt vártad, hogy visszateszi lövésre?” – vetette fel a riporter Szoboszlai Dominiknak.

„Nemcsak az előtt, hanem párszor előtte még ott voltam, ám erről majd valószínűleg beszélgetni fogok vele is” – árulta el a magyar középpályás, aki az egyiptomival – jó kapcsulatuknak köszönhetően – még többet beszél, de többi társával is visszanézik a játékhelyzeteket.

A magyar válogatott csapatkapitányának nyáron az új érkezők miatt kissé megváltozott a szerepköre.

„Próbálok minél többet labdába érni, most hátrébb játszom eggyel vagy kettővel. Ott azért a védők már nekem adják a labdát és nem az utolsó vonalban játszom támadásban, úgyhogy szerintem ez nekem jobban fekszik, én jobban szeretem, ha minél többet van nálam a labda, adni tudom a hosszú labdákat, mélységi passzokat és ha harmincon belülre kerülök, akkor lőni is tudok” – mondta új szerepköréről Szoboszlai Dominik.