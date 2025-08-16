Nemzeti Sportrádió

Rendőrségi vizsgálat indult a Liverpool meccsén történt rasszista incidens miatt

2025.08.16. 13:05
Antoine Semenyó rasszista megjegyzéseket kapott egy szurkolótól a Liverpool–Bournemouth mérkőzésen (Fotó: Getty Images)
Bournemouth Antoine Semenyo Liverpool angol foci Liverpool FC Premier League AFC Bournemouth
A rendőrség vizsgálatot folytat a labdarúgó Premier League nyitányán történt rasszista incidens miatt.

A péntek esti Liverpool–Bournemouth mérkőzésen a 29. percben, egy hazai szögletnél Anthony Taylor játékvezető néhány percre megállította a játékot, miután a vendégek csatára, Antoine Semenyo jelezte neki, hogy a lelátóról rasszista inzultus érte. A bíró az oldalvonal mellett tájékoztatta a vezetőedzőket, majd a két csapatkapitányt, Virgil van Dijket és Adam Smitht a történtekről, illetve jelezte a problémát a szervezőknek. A félidő letelte után diszkriminációellenes üzenetet olvastak fel a közönségnek. A 25 éves ghánai támadó később két gólt is szerzett, amivel egyenlített, a mérkőzést azonban a hazaiak nyerték meg 4–2-re.

Az angol szövetség aggodalmának adott kifejezést az eset kapcsán.

„Nincs helye a sportágunkban ilyen jellegű incidenseknek, szorosan együttműködünk a játékvezetőkkel, a klubokkal és az illetékes hatóságokkal a tények megállapítása és a megfelelő intézkedések meghozatala érdekében” – írta közleményében az FA. A rendőrség közlése szerint egy 47 éves férfit vezettek ki a stadionból, egyben pedig vizsgálat indult. A klub jelezte, hogy teljes mértékben együttműködik.

„A Merseyside-i rendőrség semmilyen formában nem tolerálja a gyűlölet-bűncselekményeket” – jelentette ki Kev Chatterton főfelügyelő, a mérkőzés biztosításáért felelős parancsnok. – Az ilyen eseteket nagyon komolyan vesszük, és a klubbal együttműködve fogunk eljárni a felelősökkel szemben, kitiltjuk őket a stadionból. A két vezetőedző, a holland Arne Slot és a spanyol Andoni Iraola is elítélte a rasszista megnyilvánulást, hangsúlyozva, hogy ilyennek nincs helye a labdarúgásban.”

