KLUBVILÁGBAJNOKSÁG 2025, EGYESÜLT ÁLLAMOK – PROGRAM

A FIFA döntése alapján Európát 12, Dél-Amerikát 6, Ázsiát, Afrikát és a CONCACAF-zónát (Észak- és Közép-Amerikát, valamint a karibi térséget) 4-4, Óceániát 1 klub képviseli az új rendszerű, megemelt létszámú klubvilágbajnokságon, és jutott egy plusz kvóta a házigazda Egyesült Államoknak (ezt az Inter Miami kapta).

Az egyes konföderációkból a 2021–2024 közötti kontinentális kupasorozatokban nyújtott teljesítmény alapján lehetett kijutni a tornára. Minden zónából az első számú kupasorozat győztesei szereztek kvótát, Európából és Dél-Amerikából csatlakoztak hozzájuk a jelzett periódus kontinentális klubrangsorának további legjobb helyezettjei. Óceánia egyetlen kvótája a helyi BL győztesei közül a legmagasabban rangsorolt csapaté lett.

CSOPORTKÖR

A-CSOPORT

Június 14., Miami Gardens, Hard Rock Stadion

Al-Ahli (egyiptomi)–Inter Miami (amerikai)

Június 15., East Rutherford, MetLife Stadion

Palmeiras (brazil)–Porto (portugál)

Június 19., East Rutherford, MetLife Stadion

Palmeiras (brazil)–Al-Ahli (egyiptomi)

Június 19., Atlanta, Mercedes-Benz Stadion

Inter Miami (amerikai)–Porto (portugál)

Június 23., Miami Gardens, Hard Rock Stadion

Inter Miami (amerikai)–Palmeiras (brazil)

Június 23., East Rutherford, MetLife Stadion

Porto (portugál)–Al-Ahli (egyiptomi)

B-CSOPORT

Június 15., Pasadena, Rose Bowl

Paris Saint-Germain (francia)–Atlético Madrid (spanyol)

Június 15., Seattle, Lumen Field

Botafogo (brazil)–Seattle Sounders (amerikai)

Június 19., Seattle, Lumen Field

Seattle Sounders (amerikai)–Atlético Madrid (spanyol)

Június 19., Pasadena, Rose Bowl

Paris Saint-Germain (francia)–Botafogo (brazil)

Június 23., Seattle, Lumen Field

Seattle Sounders (amerikai)–Paris Saint-Germain (francia)

Június 23., Pasadena, Rose Bowl

Atlético Madrid (spanyol)–Botafogo (brazil)

C-CSOPORT

Június 15., Cincinnati, TQL Stadion

Bayern München (német)–Auckland City (új-zélandi)

Június 16., Miami Gardens, Hard Rock Stadion

Boca Juniors (argentin)–Benfica (portugál)

Június 20., Orlando, Inter&Co Stadion

Benfica (portugál)–Auckland City (új-zélandi)

Június 20., Miami Gardens, Hard Rock Stadion

Bayern München (német)–Boca Juniors (argentin)

Június 24., Nashville, Geodis Park

Auckland City (új-zélandi)–Boca Juniors (argentin)

Június 24., Charlotte, Bank of America Stadion

Benfica (portugál)–Bayern München (német)

D-CSOPORT

A mexikói Leónt kizárták; a felszabaduló kvóta betöltésére a FIFA playint írt ki, azt a Los Angeles FC (amerikai) megnyerte a Club América (mexikói) ellen.

Június 16., Atlanta, Mercedes-Benz Stadion

Chelsea (angol)–Los Angeles FC (amerikai)

Június 16., Philadelphia, Lincoln Financial Field

Flamengo (brazil)–Espérance (tunéziai)

Június 20., Philadelphia, Lincoln Financial Field

Flamengo (brazil)–Chelsea (angol)

Június 20., Nashville, Geodis Park

Los Angeles FC (amerikai)–Espérance (tunéziai)

Június 24., Orlando, Camping World Stadion

Los Angeles FC (amerikai)–Flamengo (brazil)

Június 24, Philadelphia, Lincoln Financial Field

Espérance (tunéziai)–Chelsea (angol)

E-CSOPORT

Június 17., Seattle, Lumen Field

River Plate (argentin)–Urava Red Diamonds (japán)

Június 17., Pasadena, Rose Bowl

Monterrey (mexikói)–Internazionale (olasz)

Június 21., Seattle, Lumen Field

Internazionale (olasz)–Urava Red Diamonds (japán)

Június 21., Pasadena, Rose Bowl

River Plate (argentin)–Monterrey (mexikói)

Június 25., Seattle, Lumen Field

Internazionale (olasz)–River Plate (argentin)

Június 25., Pasadena, Rose Bowl

Urava Red Diamonds (japán)–Monterrey (mexikói)

F-CSOPORT

Június 17., East Rutherford, MetLife Stadion

Fluminense (brazil)–Borussia Dortmund (német)

Június 17., Orlando, Inter&Co Stadion

Ulszan HD (dél-koreai)–Mamelodi Sundowns (dél-afrikai)

Június 21., Cincinnati, TQL Stadion

Mamelodi Sundowns (dél-afrikai)–Borussia Dortmund (német)

Június 21., East Rutherford, MetLife Stadion

Fluminense (brazil)–Ulszan HD (dél-koreai)

Június 25., Cincinnati, TQL Stadion

Borussia Dortmund (német)–Ulszan HD (dél-koreai)

Június 25., Miami Gardens, Hard Rock Stadion

Mamelodi Sundowns (dél-afrikai)–Fluminense (brazil)

G-CSOPORT

Június 18., Philadelphia, Lincoln Financial Field

Manchester City (angol)–Vidad AC (marokkói)

Június 18., Washington, Audi Field

Al-Ain (egyesült arab emírségekbeli)–Juventus (olasz)

Június 22., Philadelphia, Lincoln Financial Field

Juventus (olasz)–Vidad AC (marokkói)

Június 22., Atlanta, Mercedes-Benz Stadion

Manchester City (angol)–Al-Ain (egyesült arab emírségekbeli)

Június 26., Orlando, Camping World Stadion

Juventus (olasz)–Manchester City (angol)

Június 26., Washington, Audi Field

Vidad AC (marokkói)–Al-Ain (egyesült arab emírségekbeli)

H-CSOPORT

Június 18., Miami Gardens, Hard Rock Stadion

Real Madrid (spanyol)–Al Hilal (szaúd-arábiai)

Június 18., Cincinnati, TQL Stadion

Pachuca (mexikói)–Salzburg (osztrák)

Június 22., Charlotte, Bank of America Stadion

Real Madrid (spanyol)–Pachuca (mexikói)

Június 22., Washington, Audi Field

Salzburg (osztrák)–Al-Hilal (szaúd-arábiai)

Június 26., Nashville, Geodis Park

Al-Hilal (szaúd-arábiai)–Pachuca (mexikói)

Június 26., Philadelphia, Lincoln Financial Field

Salzburg (osztrák)–Real Madrid (spanyol)

KIESÉSES SZAKASZ

NYOLCADDÖNTŐ

Június 28., Philadelphia, Lincoln Financial Field

A1–B2

Június 28., Charlotte, Bank of America Stadion

C1–D2

Június 29., Atlanta, Mercedes-Benz Stadion

B1–A2

Június 29., Miami Gardens, Hard Rock Stadion

D1–C2

Június 30., Charlotte, Bank of America Stadion

E1–F2

Június 30., Orlando, Camping World Stadion

G1–H2

Július 1., Miami Gardens, Hard Rock Stadion

H1–G2

Július 1., Atlanta, Mercedes-Benz Stadion

F1–E2

NEGYEDDÖNTŐ

Július 4., Philadelphia, Lincoln Financial Field

A1/B2–C1/D2 (1. negyeddöntő)

Július 4., Orlando, Camping World Stadion

E1/F2–G1/H2 (2. negyeddöntő)

Július 5., Atlanta, Mercedes-Benz Stadion

B1/A2–D1/C2 (3. negyeddöntő)

Július 5., East Rutherford, MetLife Stadion

F1/E2–H1/G2 (4. negyeddöntő)

ELŐDÖNTŐ

Július 8., East Rutherford, MetLife Stadion

1. negyeddöntő győztese–2. negyeddöntő győztese

Július 9., East Rutherford, MetLife Stadion

3. negyeddöntő győztese–4. negyeddöntő győztese

DÖNTŐ

Július 13., East Rutherford, MetLife Stadion

Az elődöntő győztesei