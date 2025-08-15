Pénteki sportműsor: rajt az angol, a spanyol és a francia élvonalban

AUGUSZTUS 15., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NB I
4. FORDULÓ
20.15: Újpest FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
1. FORDULÓ
21.00: Liverpool–Bournemouth (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
FRANCIA LIGUE 1
1. FORDULÓ
20.45: Rennes–Olympique Marseille
NÉMET KUPA
1. FORDULÓ
18.00: Saarbrücken (III.)–FC Magdeburg (II.)
18.00: Gütersloh (IV.)–Union Berlin
18.00: SG Grosaspach (IV.)–Bayer Leverkusen (Tv: Sport2)
20.45: Arminia Bielefeld (II.)–Werder Bremen
SPANYOL LA LIGA
1. FORDULÓ
19.00: Girona–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.30: Villarreal–Real Oviedo (Tv: Spíler2)
TÖRÖK SÜPERLIG
2. FORDULÓ
20.15: Galatasaray–Karagümrük (Tv: Sport2)
FUTSAL
NB I, 2. FORDULÓ
18.15: Újpest FC–HOPE Futsal
18.30: Nyírbátor B-Kerép–Haladás VSE
18.30: Kecskemét Futsal–MVFC Berettyóújfalu
18.30: Vehir.hu Futsal Veszprém–PTE-PEAC
19.35: Aramis SE–Magyar Futsal Akadémia
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AUTÓSPORT
NASCAR TRUCK SERIES
1.30: Truck Race at Richmond (Tv: Match4)
ASZTALITENISZ
GRAND SMASH, MALMÖ
11:00: férfi és női egyes, selejtezők
DARTS
NZ DARTS MASTERS, AUCKLAND
16.00: 1. nap (Tv: Sport1)
GOLF
PGA TOUR
20.00: BMV Championship, 2. nap (Tv: Eurosport2)
KERÉKPÁR
ROMANDIAI KÖRVERSENY, NŐK
13.00: 1. szakasz (Tv: Eurosport2)
CSEH KÖRVERSENY, FÉRFIAK
14.30: 2. szakasz (Tv: Eurosport2)
DÁN KÖRVERSENY, FÉRFIAK
16.00: 4. szakasz (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
17.30: Banska Bystrica (szlovák)–FTC, Besztercebánya
18.00: Nyitra (szlovák)–Budapest Jégkorong Akadémia HC, Nyitra
KÉZILABDA
NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI TORNA, DOBOJ
18.15: Sloga Doboj (szlovén)–Gummerscbach (német) (Tv: Sport1)
20.00: One Veszprém HC–Al-Ahli (egyiptomi) (Tv: Sport1)
KÜZDŐSPORT
ONE 120, BANGKOK
14.30: Friday Nights (Tv: Sport1)
MOTORSPORT
MOTO 3, OSZTRÁK GP
9.00: 1. szabadedzés (Tv: Arena4)
13.00: edzés (Tv: Arena4)
MOTO 2, OSZTRÁK GP
9.45: 3. szabadedzés (Tv: Arena4)
14.00: 2. edzés (Tv: Arena4)
MOTO GP, OSZTRÁK GP
10.45: 1. szabadedzés (Tv: Arena4)
15.00: 1. edzés (Tv: Arena4)
MULTISPORT
Világjátékok, Csengtu
SZNÚKER
SZAÚDI MASTERS
13.00: elődöntő (Tv: Eurosport1)
19.00: elődöntő (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP TORNA
17.00: egyes, páros negyeddöntők, Cincinnati (Tv: Match4)
WTA TORNA
17.00: egyes, páros negyeddöntők, Cincinnati (Tv: Match4)
VITORLÁZÁS
ILCA Európa-bajnokság, Marstrand
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc, Patai Gergely
Szerkesztő: Patai Gergely
6.00: Sporteredmények
Nemzeti Sport-lapszemle
6.05: Ez történt csütörtökön, ez vár ránk pénteken
7.05: Mészáros János, a Nemzeti Versenysportszövetség elnöke jelentkezik Csengtuból, a világjátékok helyszínéről
7.35: Konferencialiga-selejtező után a Paks és a Győr
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet
8.35: Premier League-rajt előtt: Bánki József jelentkezik Liverpoolból
9.05: Kemény Dénes a vonalban
9.40: A Magyar Vitorlásszövetség sportigazgatójával, Szentiványi Árpáddal beszélgetünk az ILCA Eb-ről
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: az augusztus második hetében nyert magyar olimpiai aranyak eredeti közvetítései
12.00: Bajnokok: a 145-szörös válogatott kosárlabdázóval, Nagy Dorottyával beszélget Szegő Tibor
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Gurulj be lassítva is Berkesi Judittal
14.00: Játékoskijáró – Katona László
14.35: Hárompontos – Péter Ágoston és Hamzók Gotfrid
Hazafutás. Műsorvezető: L. Pap István
Szerkesztő: Szalai Kristóf
15.00: Bánki József az Anfieldről jelentkezik élőben
15.30: Interjú a kosárlabdázó Juhász Dorkával
16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Kovács Erika, Somogyi Zsolt, Tóth Béla
17.00: Beszámoló a vitorlás Eb-ről
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Labdarúgó vb-selejtező, visszatekintő, 2.rész
Körkapcsolás. Műsorvezető: Tóth Béla
Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: Kezdődik a Premier League 2025–2026-os idénye; mi történt a Liverpoollal a nyári szünetben?
18.30: Barcelona vagy Real Madrid? – esélylatolgatás a La Liga 2025–2026-os idénye előtt. Interjú a kosárlabdázó Juhász Dorkával
19.00: A Magyarország–Románia férfi kosárlabda vb-előselejtező előzetese. Bartucz László, a Melsungen kézilabdacsapatának magyar válogatott kapusa beszél a német együttes felkészüléséről és a várakozásairól
19.45: Wukovics Lászlóval vezetjük fel az Újpest–Kisvárda NB I-es bajnoki labdarúgómeccset
20.15: Közvetítés az Újpest–Kisvárda NB I-
es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről, kommentátor: Regős László Pál, szakértő: Wukovics László
22.30: Sportvilág Jó Andrással