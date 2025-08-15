Pénteki sportműsor: rajt az angol, a spanyol és a francia élvonalban

AUGUSZTUS 15., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB I

4. FORDULÓ

20.15: Újpest FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

1. FORDULÓ

21.00: Liverpool–Bournemouth (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

FRANCIA LIGUE 1

1. FORDULÓ

20.45: Rennes–Olympique Marseille

NÉMET KUPA

1. FORDULÓ

18.00: Saarbrücken (III.)–FC Magdeburg (II.)

18.00: Gütersloh (IV.)–Union Berlin

18.00: SG Grosaspach (IV.)–Bayer Leverkusen (Tv: Sport2)

20.45: Arminia Bielefeld (II.)–Werder Bremen

SPANYOL LA LIGA

1. FORDULÓ

19.00: Girona–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

21.30: Villarreal–Real Oviedo (Tv: Spíler2)

TÖRÖK SÜPERLIG

2. FORDULÓ

20.15: Galatasaray–Karagümrük (Tv: Sport2)

FUTSAL

NB I, 2. FORDULÓ

18.15: Újpest FC–HOPE Futsal

18.30: Nyírbátor B-Kerép–Haladás VSE

18.30: Kecskemét Futsal–MVFC Berettyóújfalu

18.30: Vehir.hu Futsal Veszprém–PTE-PEAC

19.35: Aramis SE–Magyar Futsal Akadémia

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AUTÓSPORT

NASCAR TRUCK SERIES

1.30: Truck Race at Richmond (Tv: Match4)

ASZTALITENISZ

GRAND SMASH, MALMÖ

11:00: férfi és női egyes, selejtezők

DARTS

NZ DARTS MASTERS, AUCKLAND

16.00: 1. nap (Tv: Sport1)

GOLF

PGA TOUR

20.00: BMV Championship, 2. nap (Tv: Eurosport2)

KERÉKPÁR

ROMANDIAI KÖRVERSENY, NŐK

13.00: 1. szakasz (Tv: Eurosport2)

CSEH KÖRVERSENY, FÉRFIAK

14.30: 2. szakasz (Tv: Eurosport2)

DÁN KÖRVERSENY, FÉRFIAK

16.00: 4. szakasz (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

17.30: Banska Bystrica (szlovák)–FTC, Besztercebánya

18.00: Nyitra (szlovák)–Budapest Jégkorong Akadémia HC, Nyitra

KÉZILABDA

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI TORNA, DOBOJ

18.15: Sloga Doboj (szlovén)–Gummerscbach (német) (Tv: Sport1)

20.00: One Veszprém HC–Al-Ahli (egyiptomi) (Tv: Sport1)

KÜZDŐSPORT

ONE 120, BANGKOK

14.30: Friday Nights (Tv: Sport1)

MOTORSPORT

MOTO 3, OSZTRÁK GP

9.00: 1. szabadedzés (Tv: Arena4)

13.00: edzés (Tv: Arena4)

MOTO 2, OSZTRÁK GP

9.45: 3. szabadedzés (Tv: Arena4)

14.00: 2. edzés (Tv: Arena4)

MOTO GP, OSZTRÁK GP

10.45: 1. szabadedzés (Tv: Arena4)

15.00: 1. edzés (Tv: Arena4)

MULTISPORT

Világjátékok, Csengtu

SZNÚKER

SZAÚDI MASTERS

13.00: elődöntő (Tv: Eurosport1)

19.00: elődöntő (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP TORNA

17.00: egyes, páros negyeddöntők, Cincinnati (Tv: Match4)

WTA TORNA

17.00: egyes, páros negyeddöntők, Cincinnati (Tv: Match4)

VITORLÁZÁS

ILCA Európa-bajnokság, Marstrand

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc, Patai Gergely

Szerkesztő: Patai Gergely

6.00: Sporteredmények

Nemzeti Sport-lapszemle

6.05: Ez történt csütörtökön, ez vár ránk pénteken

7.05: Mészáros János, a Nemzeti Verseny­sportszövetség elnöke jelentkezik Csengtuból, a világjátékok helyszínéről

7.35: Konferencialiga-selejtező után a Paks és a Győr

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet

8.35: Premier League-rajt előtt: Bánki József jelentkezik Liverpoolból

9.05: Kemény Dénes a vonalban

9.40: A Magyar Vitorlásszövetség sportigazgatójával, Szentiványi Árpáddal beszélgetünk az ILCA Eb-ről

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: az augusztus második hetében nyert magyar olimpiai aranyak eredeti közvetítései

12.00: Bajnokok: a 145-szörös válogatott kosárlabdázóval, Nagy Dorottyával beszélget Szegő Tibor

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Gurulj be lassítva is Berkesi Judittal

14.00: Játékoskijáró – Katona László

14.35: Hárompontos – Péter Ágoston és Hamzók Gotfrid

Hazafutás. Műsorvezető: L. Pap István

Szerkesztő: Szalai Kristóf

15.00: Bánki József az Anfieldről jelentkezik élőben

15.30: Interjú a kosárlabdázó Juhász Dorkával

16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Kovács Erika, Somogyi Zsolt, Tóth Béla

17.00: Beszámoló a vitorlás Eb-ről

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Labdarúgó vb-selejtező, visszatekintő, 2.rész

Körkapcsolás. Műsorvezető: Tóth Béla

Szerkesztő: Erdei Márk

18.00: Kezdődik a Premier League 2025–2026-os idénye; mi történt a Liverpoollal a nyári szünetben?

18.30: Barcelona vagy Real Madrid? – esélylatolgatás a La Liga 2025–2026-os idénye előtt. Interjú a kosárlabdázó Juhász Dorkával

19.00: A Magyarország–Románia férfi kosárlabda vb-előselejtező előzetese. Bartucz László, a Melsungen kézilabdacsapatának magyar válogatott kapusa beszél a német együttes felkészüléséről és a várakozásairól

19.45: Wukovics Lászlóval vezetjük fel az Újpest–Kisvárda NB I-es bajnoki labdarúgómeccset

20.15: Közvetítés az Újpest–Kisvárda NB I-

es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről, kommentátor: Regős László Pál, szakértő: Wukovics László

22.30: Sportvilág Jó Andrással