Igent mondott a Real Madridnak a Liverpool védője, már ezen a nyáron távozhat

A francia válogatott középhátvéd, Ibrahima Konaté helyzete megváltozhat a Liverpoolban, ugyanis a klub két középhátvédet is igazolhat Marc Guéhi és Giovanni Leoni személyében – utóbbi érkezését Arne Slot vezetőedző is megerősítette. Konaté szerződése jövő nyáron lejár, így egyre valószínűbbnek tűnik a Real Madridhoz való átigazolása.

Bár a Liverpool hajlandó lenne hosszabbítani Konatéval, a királyi gárda is belépett a képbe. Mind a Real, mind a Paris Saint-Germain figyeli a 26 éves védőt, akit jövő nyáron ingyen megszerezhetnének. Sőt, Konaté állítólag már igent mondott a madridi klubnak – akár erre a nyárra, akár a következőre.



A madridi vezetés elsődleges célja világos az As szerint: kivárni, majd lehetőleg ingyen lecsapni a játékosra. Éder Militao és David Alaba formája még kérdéses hosszú és súlyos sérüléseik után, míg Dean Huijsen, Raúl Asencio és Antonio Rüdiger – utóbbi 32 éves kora ellenére – jövője egyelőre stabilnak tűnik a spanyol fővárosban.

A forrás ugyanakkor Guéhi és Leoni érkezése miatt egyre nagyobb esélyt lát arra, hogy még ebben az átigazolási időszakban ajánlatot tesznek Konatéért – Florentino Pérezék legfeljebb 20-25 millió eurót kínálhatnak. A francia védő szeretne a Real Madridban játszani, de a Liverpool Trent Alexander-Arnold elvesztése után mindent megtesz, hogy ezt megakadályozza.