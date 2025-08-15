A Real Madrid Xabi Alonso vezetésével vágna vissza a Barcelonának

Azt a kérdést már sokkal nehezebben tudnánk megválaszolni, melyik együttes lesz a bajnok a pénteken rajtoló idényben, a címvédő Barcelona kihívói ugyanis sokkal több forrást tudtak erősítésre fordítani a nyáron. A katalánok egyedül az Espanyol kapusáért, Joan Garcíáért adtak pénzt (24 millió eurót az Espanyolnak), Marcus Rashford a Manchester Unitedtől kölcsönbe érkezett. Az angol támadót ugyanakkor a klub anyagi problémái miatt még mindig nem tudta regisztrálni a La Ligánál, így nem tudni, mikor mutatkozhat be. Ráadásul a Marca arról ír, hogy a szintén regisztrációra váró kapusra sürgősebb szüksége lenne az együttesnek, ezért előrébb szerepel a listán Rashfordnál. Hans-Dieter Flick együttese persze az új érkezők nélkül is pokolian erős, a támadósorban Lamine Yamallal és a szerződése utolsó évét kezdő Robert Lewandowskival.

A Real Madrid érdekes szereplője lesz az idénynek, ugyanis kérdéses, hogyan viseli az állandó nyomást és milyen eredményes lesz a csapattal a kispadon Carlo Ance­lottit váltó Xabi Alonso. A Bayer Leverkusen vezetőedzőjeként már bizonyította, hogy képes látványos és eredményes futballt játszatni, ám Madridban egészen mások az elvárások, és az öltözőben is sokkal nehezebb kialakítani az egységet. A játékosokhoz mindenesetre a nyáron csatlakozott a Liverpoolból érkező BL-győztes és angol bajnok jobbhátvéd, Trent Alexander-Arnold, a Bournemouth 20 éves spanyol válogatott középhátvédje, Dean Huijsen, a Benfica 22 éves balhátvédje, Álvaro Carreras és a River Plate 18 éves jobbszélsője, Franco Mastantuono. Az örök rivális Barcelonával az első mérkőzést október 26-án játssza az együttes, és van mit szépíteni a mérlegen: az előző idény egymás elleni négy tétmérkőzését mind a katalánok nyerték meg, 16–7-es összesített gólkülönbséggel.

Az Atlético Madridnál nem sajnálták a pénzt a nyáron a keret megerősítésére, kis túlzással minden posztra szerződtettek új játékost. Olaszországból három újonc is érkezett, a Napolitól Giacomo Raspadori (22 millió euró), az Atalantától pedig Matteo Ruggeri (17) és Juan Musso (3), ám sokat lehet várni a Betistől igazolt Johnny Cardosótól, míg a támadásokba a Villarrealtól igazolt Álex Baena (42) és a Botafogótól érkező Thiago Almada (21) vihet színt. Leginkább Diego Simeonén múlik, hogyan gyúrja össze a társaságot, ilyen nagy kaliberű vérfrissítésnél ugyanakkor benne van a pakliban, hogy kell némi idő, mire a pályán mindenki megtalálja a helyét.

Magyar szempontból a Gironát érdemes figyelni, amelynél az első keret tagja Yaakobishvili Antal. A 21 éves középhátvédnek a csapatnál az elmúlt években kiegészítő szerepet szántak, de így is játszott már a Bajnokok Ligájában, a spanyol élvonalban, és a Spanyol Kupában. Remélhetőleg a 2025–2026-os idény során több bizalmat kap, és élni is tud vele. A spanyol másodosztályban szintén kezdődik az idény, amelyben az FC Andorra kapuját a Barcelonától kölcsönvett 19 éves Yaakobishvili Áron védheti, míg az élvonalból kieső Real Valladolidnál Nikitscher Tamás teljesítményét érdemes figyelni.

SPANYOL LA LIGA

1. FORDULÓ

Augusztus 15., péntek

19.00: Girona–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

21.30: Villarreal–Real Oviedo (Tv: Spíler2)

Augusztus 16., szombat

19.30: Mallorca–Barcelona (Tv: Spíler2)

21.30: Alavés–Levante

21.30: Valencia–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

Augusztus 17., vasárnap

17.00: Celta Vigo–Getafe (Tv: Spíler2)

19.30: Athletic Bilbao–Sevilla (Tv: Spíler2)

21.30: Espanyol–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

Augusztus 18., hétfő

21.00: Elche–Betis (Tv: Spíler2)

Augusztus 19., kedd

21.00: Real Madrid–Osasuna (Tv: Spíler2)