Elképesztő! Az Al-Hilal négy gólt szerezve búcsúztatta a Manchester Cityt!

KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK

NYOLCADDÖNTŐ

Manchester City (angol)–Al-Hilal (szaúdi) 3–4 (1–0, 2–2, 3–3) – hosszabbítás után

Orlando, Camping World Stadion, 42 311 néző. Vezette: Valenzuela (venezuelai)

Man. City: Ederson – Matheus Nunes (Akanji, 53.), R. Dias, Gvardiol (Aké, 53.), Ait-Nuri – Göndogan (Rodri, 53.; Foden, 100.) – Bernardo Silva, Reijnders (Cherki, 91.) – Savinho, Haaland (Marmus, 91.), Doku. Menedzser: Pep Guardiola

Al-Hilal: Bono – Joao Cancelo (Al-Jami, 88.), K. Koulibaly, Al-Harbi (Al-Bulajhi, 88.), Lodi – Rúben Neves, N. al-Davszari (Al-Dzsuvajr, 106.) – Kanno (Ladzsami, 82.), Milinkovics-Szavics, Malcom (Kaio César, 64.) – Marcos Leonardo (Al-Gannam, 116.). Vezetőedző: Simone Inzaghi

Gólszerző: Bernardo Silva (9.), Haaland (55.), Foden (104.), ill. Marcos Leonardo (46., 112.), Malcom (52.), K. Koulibaly (94.)

Simone Inzaghi (jobbra) talán maga sem hitte a mérkőzés előtt, hogy épp az Al-Hilallal sikerül legyőznie Pep Guardiola csapatát (Fotó: Getty Images)

Pep Guardiola és Simone Inzaghi harmadszor nézett farkasszemet egymással, méghozzá zsinórban a harmadik évben. A 2023-as Bajnokok Ligája-döntőben a katalán tréner örülhetett, mivel a Manchester City 1–0-ra megverte az Intert, majd tavaly a BL-alapszakaszban gól nélküli döntetlenre végeztek a felek. Az olasz szakember azonban már az Al-Hilalt irányítja, amely alaposan beszorult a mérkőzés elején. Az első tíz percben gyakorlatilag felborult a pálya, a szaúdiak ki sem tudtak jönni a térfelükről, és a nyomás góllá érett. Szerencsés körülmények között Bernardo Silva elé pattant a labda, aki közelről a kapuba kotorta, s ugyan sokáig vizsgálta a VAR, hogy előtte Rajan Ait-Nuri kezezett-e, hiába reklamáltak a közel-keletiek, megadták a találatot.

A folytatásban is az angoloknál volt sokkal többet a labda, és csak Bonónak volt köszönhető, hogy nem dőlt el az első félidőben az összecsapás. A marokkói válogatottal vb-4. kapus Savinho ziccerénél bravúrral védett, majd Ilkay Gündogan közeli próbálkozását hárította, és még Josko Gvardiol fejesénél is a léc fölé tolta a labdát – mindezt öt perc leforgása alatt. Később is volt dolga az Al-Hilal kapusának, ám ezeket a feladatokat már könnyebben megoldotta.

Erling Haaland gólt szerzett, de aligha lehet elégedett (Fotó: Getty Images)

Hatalmas fordulatot hozott a második játékrész, amelyből egy perc sem telt el, máris egyenlített a szaúdi csapat, miután Marco Leonardo fejelt a kapuba. Nem sokra rá már a „kék hullámnál” volt az előny, egy kontra végén Malcom használta ki a ziccerét. Gyorsan észbe kaptak az angolok, Erling Haaland volt szemfüles, és közelről megrezgette az ellenfél hálóját. Talán azt lehetett várni, hogy az „égszínkékek” majd bedarálják a rijádi együttest az utolsó fél órában, ám nem így történt – igaz, volt egy nagy helyzetük, de Haaland próbálkozása után Ali Ladzsami a gólvonalról kivágta a labdát.

A hosszabbítás első félideje is hidegzuhannyal kezdődött a City számára, Kalidou Koulibaly fejelt a kapuba Rúben Neves szöglete után. Innen még felállt Pep Guardiola csapata, a szünet előtt Phil Foden szép gólt lőtt Rayan Cherki pazar indításából – a 25 éves középpályás a 100. találatát jegyezte manchesteri színekben. A második játékrész viszont a szaúdiakról szólt, és Szergej Milinkovics-Szavics fejesét hiába védte Ederson, a kipattantót belőtte Marco Leonardo. Újabb fordulat már nem következett, sőt, még Neves szerezhetett volna újra gólt a rijádi együttesnek.

Így örült a győzelemnek az Al-Hilal (Fotó: Getty Images)

Meghökkentő módon a Manchester City búcsúzott a legjobb 16 között, így meglepetéspárosítás lesz a negyeddöntőben, az Intert búcsúztató Fluminense ellenfele az Al-Hilal lesz pénteken 21 órától. 3–4

KORÁBBAN

Internazionale (olasz)–Fluminense (brazil) 0–2 (Cano 3., Hércules 90+3.)