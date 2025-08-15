Ismét a Real Madrid lett a világ legértékesebb és legerősebb futballmárkája

A klub ismertetője szerint a Real Madrid márkájának értéke 14 százalékkal növekedett az előző évhez viszonyítva, és 1.9 milliárd eurós mutatóval új rekordot állított fel. Mindezt annak ellenére érték el a „királyiak”, hogy az előző idényben igazán rangos trófeát nem tudott nyerni a csapat.

Jelentésében a Brand Finance így magyarázta a Real Madrid sikerének titkát: „A két egymást követő évben elért rekordbevételek és a márkaérték folyamatos növekedése kiemeli a Real Madrid márkanév erejét, és bizonyítja azt, hogy egy erős és értékes márka szerepet játszik a hosszú távú növekedés fenntartásában. A Real Madrid a nemzetközi piacokon a szurkolók kedvenc csapatának számít világszerte.”

Az El Mundo Deportivo katalán sportlap arról számolt be, hogy a listán a Real Madridot a második helyen ősi riválisa, az FC Barcelona követi 11 százalékos márkaérték-növekedéssel, 1.7 milliárd eurós mutatóval. 2021 óta ez az első eset, amikor a dobogó első két helyét is spanyol bajnokságban szereplő együttes foglalja el.

A képzeletbeli dobogóra még a Manchester City fért fel 1.4 milliárd euróval, az angol klub márkaértéke azonban 11 százalékkal visszaesett az egy évvel korábbihoz képest. Negyedik helyen az immáron három magyart is soraiban tudó Liverpool található két százalékos márkaérték-növekedéssel, a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain 13 százalékos növekedéssel felkapaszkodott az ötödik helyre. Az első tíz között egyébként hat angol klub is található – az imént említett együtteseken kívül még a Manchester United, a Chelsea, az Arsenal és a Tottenham Hotspur is bekerült az élbolyba.

A Brand Finance a márka erősségét vizsgáló kimutatást is közzétett: ezt olyan mérőszámokon keresztül mérték, amelyek a marketingbefektetéseket, a márkaértékét és a kereskedelmi teljesítményt vették együttesen figyelembe. Ebben a kategóriában a Real Madrid immáron negyedik éve tartja vezető pozícióját, ezúttal százból 94.9 pontot és a legmagasabb, AAA+ minősítést szerezve a cégnél.