Okosan és felszabadultan játszva hajtanak a győzelemre a mieink Románia ellen

Perl Zoltán és társai szeretnék megmutatni, hogy nem a nagyváradi az igazi arcuk (Fotók: Dömötör Csaba)

TRÓPUSI HŐSÉG TOMBOLT pénteken Szolnokon is, ahogy az ország nagy részében, a városban a pokoli melegben napközben kimerészkedő emberek önkéntelenül is az utcák, terek árnyékos oldalán közlekedtek. Szerencsére a Tiszaligeti Sportcsarnokban tökéletesen működött a légkondicionáló, így a magyar férfiválogatott, amely sorsdöntő csatára készült a románok ellen, a péntek délutáni, utolsó előtti tréninget kellemes hűvösben végezhette. A kilencszeres magyar bajnok Olajbányász csarnokát jól belakta már az együttes, bizonyítja ezt az is, hogy egy hete fölényes, 96–58-as diadalt aratott Észak-Macedónia ellen a piros-feketék otthonában, és ha szombaton legyőzi Romániát, továbbjut a világbajnoki előselejtezőből. Mivel szerdán a románok újból megverték a macedónokat, egy újabb siker biztos kvalifikációt jelent, egy esetleges vereség esetén az lesz a feladat, hogy ne kapjunk ki jövő szerdán Szkopjében 39 vagy több ponttal. Valójában persze csak két újabb győzelem, egyúttal a csoportelsőség megszerzése a cél – ehhez viszont legalább 13 ponttal kellene megvernünk Mihai Silvasan szövetségi kapitány legénységét, amely eddig hibátlan.

Tíz napja 12 ponttal kikaptunk Nagyváradon, ahol nem voltunk elég élesek, noha az első félidő a miénk volt, és a harmadik negyed közepéig szinte végig vezettünk, egyszer már tíz ponttal is. Ám a 25. perc után a fáradtság jelei mutatkoztak Perl Zoltánékon, s Mihai Maciuca is elkapta a ritmust, 21 ponttal és hét lepattanóval vezette győzelemre a románokat az U-BT Cluj bedobója. Sajnos a mieink gyengén dobtak mezőnyből (34%), a triplamutató még haloványabb volt (18%), Gasper Okorn szövetségi kapitány elsősorban mégis azt hangsúlyozta, hogy a második félidőben tíz támadólepattanót szedtek a hazaiak.

„Valahogy Nagyváradon nem voltunk megfelelő állapotban, noha jól kezdtünk – mondta Perl Zoltán a Nemzeti Sportnak a péntek esti edzést követően. – A második félidőben aztán teljesen ritmustalanná vált a játékunk, rengeteg könnyű dobást hibáztunk és a védekezésünk is felpuhult. A macedónok elleni győzelem nagyon kellett, jobb lett a hangulat, mert Romániában eléggé letört volt a társaság. Motiváltak vagyunk, szeretnénk megmutatni, hogy nem a nagyváradi az igazi arcunk, nagy energiával, jó játékkal, felszabadultan szeretnénk játszani és győzni. Mi a háttér ellenére is ugyanúgy kezeljük a meccset, nem különböztetjük meg az ellenfeleket. Nyilván ez rangadónak számít, amin a legfontosabb, hogy legyen meg a győzelem, s ha az biztos, akkor lehet számolgatni.”

Perl kiemelte, az Észak-Macedónia elleni meccsen mennyi energiát kapott a csapat a közönségtől, s hogy sok játékost mennyire doppingol már előre a szolnoki publikum buzdítása, s reméli, szombaton olyan játékot nyújt majd a csapat, hogy ismét belelkesíti a közönséget.

A jó egyórás foglalkozáson a frissítésen, a dobásokon és a taktikai variációk gyakorlásán volt a hangsúly, a jó hangulatban tréningező játékosok egymást biztatva, jókedvűen tették a dolgukat, s még Okorn is sokszor mosolyogva és elégedetten figyelte, milyen nagy a versenyszellem a kosarasok között – aligha kell részletezni, a románok elleni csatában feltételezhetően ez még tovább nő szombat este… Aztán a foglalkozás végén még emlékeztette a csapatot, ki az ellenfél és hogy mindenki próbáljon ráhangolódni a harcra.

Egyébként ha első helyen jut tovább a válogatott, akkor Görögországgal, Monte­negróval és Portugáliával kerül egy négyesbe, ha viszont másodikként végez, akkor Franciaország, Belgium és Finnország lesz az ellenfél a folytatásban.

Gasper Okorn: Tisztában vagyok a történelmi háttérrel, hogy milyen fontos a magyarok számára ez a párosítás

– Milyen állapotban van a csapat?

– A macedónok elleni győzelem után sokkal jobb hangulatban van a társaság, ami normális, hiszen egy vereséget követően mindig lehangolódik. Jól és keményen dolgoztunk az első naptól kezdve, a román meccs nem sikerült, és nem elsősorban szakmailag. Nagyon csalódott voltam, úgy láttam, motivációs gondjaink voltak, amit megbeszéltünk azóta a játékosokkal. Nem fordulhat elő, hogy egy nemzeti együttesnél, amely fontos tétmeccset játszik, nem megfelelő a hozzáállás. Sajnos nem tudom, ennek mi volt az oka, de úgy döntöttünk a játékosokkal, változtatunk. Elemeztük a történteket, készen állunk, kijavítjuk a hibákat és nyerni akarunk.

– Külön hangsúlyozta, hogy a románok tíz támadólepattanót szedtek a második félidőben. Ennek elkerüléséért miben változtatnak?

– Minden összefügg mindennel egy meccsen, nyilván nem csak ezért kaptunk ki. Az energiaszint, az akarat és a hozzáállás nem volt megfelelő, ebből fakadt, hogy nem védekeztünk elég jól, rosszul dobtunk, kevés személyi hibát követtünk el. Ezért és ezek összefüggéseinek következtében kaptunk ki.

– Hogy tetszett önnek a hangulat, a szurkolók lelkesedése Szolnokon egy hete, és mit vár szombaton a románok elleni találkozón?

– Tisztában vagyok a történelmi háttérrel, hogy milyen fontos a magyarok számára ez a párosítás. Észak-Macedónia ellen remek volt a légkör, most is telt ház lesz, ha jól tudom, s egyértelmű, hogy nagyszerű ilyen közegben, ilyen szurkolás mellett játszani. Már az első meccs után mondtam, sokat segítettek a drukkerek, élveztük a támogatást, s hasonlóra számítunk, de ehhez nekünk is oda kell tennünk magunkat.

FÉRFI VILÁGBAJNOKI ELŐSELEJTEZŐ

E-CSOPORT

18.00: Magyarország–Románia, Szolnok (Tv: M4 Sport)

Az állás: 1. Románia 6 pont (3 mérk.), 2. Magyarország 3 (2), 3. Észak-Macedónia 3 (3)