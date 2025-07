Kikapott a Leicestertől a Zete Fiesztán a Zalaegerszeg

Vajon milyen lesz a megújult Zalaegerszeg? A nyáron nagy változásokon áteső klub példátlan titkolózás közepette végezte nyári felkészülését, az együttes egyetlen tesztmérkőzéséről sem adott ki információt, így a szurkolók izgatottan várták a Zete Fiesztát, amelyen először láthatták megújult csapatukat. A portugál Nuno Campos vezette együttes mind a négy felkészülési mérkőzését megnyerte, szombaton azonban a hagyományosan a bajnoki rajt előtti hétvégén rendezett Zete Fieszta keretin belül jelentős erőpróba várt a zalaiakra az ötödik nyári tesztmeccsen: az előző idényben a Premier League-ből kieső, a napokban Ausztriában edzőtáborozó Leicester City érkezett Zalaegerszegre.

A Zete Fieszta egész napos programsorozattal várta a drukkereket, a nap csúcspontja a ZTE FC–Leicester City gálamérkőzés volt. A 2016-os angol bajnok busza pontban 17.15-kor gurult be a ZTE Arénához, s néhány magyar Leicester-szurkoló őrjöngve kiáltozott kedvenceinek a kerítésen kívül, akik közül a legtöbben barátságosan integettek ki a fanatikusoknak. A kezdéshez közeledve a lelátókon egyre több kék mezes szurkoló foglalt helyet, elvegyültek egymás között a ZTE- és a Leicester-mezes nézők. Nem meglepő módon a legtöbben Vardy feliratú kilences mezben feszítettek (a klub legendája az előző idény végén vonult vissza a profi labdarúgástól), de volt, aki Mahrez nevével ellátott pólóban érkezett a helyszínre.

A kezdés előtti percekben név szerint mutatták be a ZTE FC 2025–2026-os keretét és szakmai stábját, majd a látványos show végeztével elkezdődött a mérkőzés. Meg kell jegyezni, hogy a tűzijátékokat és az egyéb elemeket az angol játékosok előzékenyen segítettek elpakolni az oldalvonal mellől, amelyet hatalmas tapssal jutalmaztak a lelátón ülők. Miheztartás végett: a Leicester City kezdőcsapatában olyan futballisták szerepeltek, mint az egyaránt tízszeres angol válogatott Conor Coady és Harry Winks, a huszonnyolcszoros válogatott belga védő, Wout Faes, a marokkói nemzeti csapattal a 2022-es katari világbajnokságon részt vevő Bilal el-Hanusz vagy az RB Salzburgban Szoboszlai Dominikkal együtt futballozó Patson Daka.

Ami a ZTE FC-t illeti, úgy néz ki, a csapatkapitány, Szendrei Norbert Nuno Camposnál visszakerül eredeti pozíciójába, a középpályára, jobbhátvédként szombaton Nyíri Vince szerepelt, míg a bal oldali védő a Szentlőrincről visszatérő Papp Csongor volt. A védelem közepén Várkonyi Bence és Csóka Dániel futballozott, védekező középpályásként Szendrei Norbert mellett Csonka András játszott, a két szélen Dénes Vilmos és Skribek Alen kapott lehetőséget, Kiss Bence irányított, Bakti Balázs pedig egyfajta hamis kilencesként volt előretolva. A portugál szakvezető a 4–2–3–1-es formációt választotta, és csapata jól is kezdte a találkozót. Habár az elején magához vette a kezdeményezést a Leicester City, az első hatalmas helyzet a ZTE FC előtt adódott, de a 15. percben Skribek Alen ziccerben Jakub Stolarczykba lőtte a labdát. Az angolok tetszetős, szép támadásokat vezettek, főként a két szélen kerültek a zalai védelem mögé, Nuno Campos pedig hangos utasításokkal igyekezte korrigálni csapata hibáit. A Zalaegerszeg nem játszott alárendelt szerepet, amikor nála volt a labda, igyekezett rövid passzokkal felérni a vendégek tizenhatosához, ami többször sikerült is. Az első félidőben Skribek Alen lehetőségén kívül nem volt nagyobb helyzet, így negyvenöt perc után nem született gól.

A szünetben a hazai együttesbe Yohan Croizet állt be, ami pedig a másik oldalt illeti, a kapuson kívül mindenkit lecserélt Martí Cifuentes, a vendégek menedzsere, így olyan nagy nevek léptek pályára, mint a 104-szeres ghánai válogatott Jordan Ayew vagy a 65-szörös nigériai válogatott Wilfred Ndidi. Éppen a két sztár előtt adódott az első két lehetőség, de Gundel-Takács Bence két ízben is hatalmasat védett, főleg Wilfred Ndidi lövése után mutatott be elképesztő bravúrt. Érezhetően nagyobb fokozatra kapcsolt a Leicester City, egymás után érkeztek a veszélyes beadások és a kisebb-nagyobb lehetőségek, már-már a levegőben lógott az angolok vezető gólja, és Jordan Ayew egy szép egyéni villanás után be is talált, majd Gundel-Takács Bence védéseinek volt köszönhető, hogy nem nőtt a különbség. Érezhetően elfáradtak a hajrára a zalaegerszegiek, s bár Németh Dániel előtt adódott egy kisebb lehetőség az egyenlítésre, maradt a nulla egy.

A ZTE FC egyáltalán nem vallott szégyent a néhány hónapja még Premier League-meccseket játszó Leicester City ellen, Nuno Campos irányításával jó úton jár a csapat, a szurkolók bizakodva várhatják a jövő heti, Debrecen elleni nyitó fordulót.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

ZTE FC–Leicester City (angol, II.) 0–1 (0–0)

Zalaegerszeg.

Vezette: Molnár Attila (Mohos Milán, Mayer Gábor)

ZTE: Gundel-Takács – Nyíri, Várkonyi, Csóka D., Papp Cs. – Szendrei, Csonka – Dénes V., Kiss B., Skribek – Bakti. Vezetőedző: Nuno Campos

Csereként pályára lépett: Croizet, Krajcsovics, Peraza, Németh D., Amato, Nagy Zs., Klausz

LEICESTER: Stolarczyk – Choudhury, Coady, Faes, L. Thomas – Winks, Skipp – McAteer, el-Hanusz, Monga – Dapa. Vezetőedző: Martí Cifuentes

Csereként pályára lépett: J. Justin, Vestergaard, Mavididi, Soumaré, Okoli, R. Pereira, W. Alves, J. Ayew, Ndidi, J. Evans, Patawu, Page

Gólszerző: J. Ayew a 70. percben