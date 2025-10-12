Nemzeti Sportrádió

Nuno Campos: A magyarok jobbára védekezni fognak

2025.10.12. 23:16
Nuno Campos (Fotó: Török Attila)
A magyar válogatottnak nehezebb dolga lesz Portugáliával szemben, mint Budapesten volt, mondta zalaegerszegiek trénere, Nuno Campos nemzeti csapatunk ibériai vendégszereplése előtt. Az ötvenéves tréner az Agéncia Lusának nyilatkozva beszélt a ZTE-nél előtte álló feladatokról is, és reményét fejezte ki, hogy az NB I-ben utolsó helyen álló csapat szép játéka előbb-utóbb eredményekkel is párosul majd.

Az Agéncia Lusának adott interjút a portugál–magyar világbajnoki selejtező előtt Nuno Campos, a ZTE vezetőedzője. A zalaegerszegieket irányító tréner szerint egyértelműen hazája válogatottja az esélyes, de ahogy Budapesten, minden bizonnyal Lisszabonban is meg kell küzdeniük Cristiano Ronaldóéknak a sikerért.

Természetesen Portugália a favorit, hiszen a világ egyik legjobb csapata, és versenyben van a legnagyobb tornák megnyeréséért. Ezért úgy vélem, a mérkőzés hasonlítani fog a budapestire: a magyar csapat úgy gondolkodik, hogy a fegyelmezett védekezésből vezetett ellentámadásokkal kitűnő támadói révén megnyerheti a mérkőzést idézi a szakembert az A Bola. – Azonban Portugáliában nem látunk majd olyan kiegyenlített mérkőzést, mint Magyarországon: a vendégek jobbára védekezni fognak.”

A magyar első osztályú bajnokságban kilenc forduló után az utolsó helyen álló ZTE-t irányító edzőt itten tapasztalatairól is kérdezték.

Vonzó, szép futballt akarunk játszani, és sok lehetőséget adni a fiataloknak, akik a jövő csapatának kulcsemberei lehetnek. Természetesen az eredmények tekintetében egy ilyen fiatal csapatnál mindig vannak ingadozások. Biztosítanunk kell a kiegyensúlyozottságot az egész idényen keresztül, ami lesz könnyű. Nyelvi problémák is akadnak, időbe kerül, hogy a stáb és a játékosok közötti kommunikáció hatékony legyen. Szeretnénk felgyorsítani a játékosok fejlődését, az ennyire fiatal labdarúgóknál normális, ha ez a folyamat egy kicsit tovább tart, de erre törekszünk. Mindenki támogat bennünket, szép futballt játszunk, az előbb-utóbb az eredményeken is meglátszik majd” – mondta bizakodóan Nuno Campos.

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK, EURÓPA
F-CSOPORT, 4. FORDULÓ
OKTÓBER 14., KEDD
20.45: Portugália–Magyarország  (Tv: M4 Sport)  – Élőben az NSO-n!
 

 

