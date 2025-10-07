Bemutatkozott az ősi riválisnál a Juventust is megjárt kapus

A 22 éves Senkó Zsombor vasárnap a Puskás Akadémia II ellen 3–2-re elveszített találkozón először játszott az NB III Északnyugati csoportjában szereplő Haladásban; kezdőként védett, de nem tudta pontszerzéshez segíteni új csapatát. A Hali így tíz forduló után 4 ponttal a csoport utolsó, 16. helyén áll.

A magyar utánpótlás-válogatott kapus Zalaegerszegen született és kezdte a labdarúgást, de még utánpótláskorú labdarúgóként igazolt 2016-ban a Haladáshoz, ahonnan három évvel később szerződtette az olasz Juventus. Senkó a torinói csapatba nem tudta beverekedni magát (kétszer ülhetett a kispadon a felnőttcsapat mérkőzésén, de az UEFA Ifjúsági Ligában elődöntőig menetelt az U19-esekkel), s 2023-ban a DVTK hívására hazatért. A kapus a rövid miskolci időszak után nevelőegyesületéhez, a ZTE-hez szerződött, amely viszont az előző idényre a szlovén élvonalbeli Nafta Lendavának adta kölcsön.

Senvkóval kapcsolatban emlékezetes, hogy két és fél évvel ezelőtt az akkor a DVTK-ban védő kapus az MTK elleni meccsen kissé elrontotta egy kezdőrúgó kisfiú születésnapi ajándékát azzal, hogy kétszer is védte lövését.

