Felkészülés: nem bírt harmadosztályú ellenfelével a Tottenham, kikapott a Bilbao

Az előző idényben Európa-ligát nyerő, azóta edzőt váltó Tottenham Hotspur például „csak” gól nélküli döntetlenre volt képes a harmadosztályú Luton Town otthonában – mindezt úgy, hogy alapvetően a Luton járt közelebb a gólszerzéshez. A Sevilla a duplázó Akor Adams vezérletével gyűrte le a szebb napokat látott Schalkét 4–2-re, míg a Roma a friss szerzemény Evan Ferguson góljával múlta felül a Kaiserslauternt.

Az Athletic Bilbao Inaki Williams góljával még vezetett a PSV Eindhoven ellen, de a korábbi mönchengladbachi közönségkedvenc, Alassane Pléa 10 perccel a baszkok gólja után egalizált. A csattanó a szünet után érkezett, Joey Veerman lökete holland sikert eredményezett.

Az RB Leipzig mindeközben meg sem állt hét gólig a Toulouse ellen. A lipcsei együttesben Lois Openda duplázott, de betalált az új szerzemény Yan Diomande és Johan Bakayoko is.

Az olasz bajnok Napoli szoros meccsen győzte le a másodosztályú Catanzarót, a nápolyi gólokat a friss szerzemény Lorenzo Lucca, illetve Giacomo Raspadori szerezte.

Két tizenegyessel volt jobb a Gironánál az Olypique Marseille, a franciák góljait Mason Greenwood és Amin Guiri szerezte.

A Fulham Harry Wilson duplájával négy perc alatt kétgólos előnyre tett szert a Nottingham Forest ellen, majd a fordulás után Andreas Pereira is betalált, így már három góllal vezettek a fővárosiak. A Forest a mérkőzés utolsó 20 percében Chris Wood góljával szépített, de közelebb már nem került ellenfeléhez.

Végül, de nem utolsósorban a Benfica a hagyománynak számító Eusébio-kupa keretein belül fogatta a José Mourinho-féle Fenerbahcét. A lisszaboni együttes Kerem Aktürkoglu góljával, illetve Archie Brown öngóljával húzott el a törököktől, akik viszont még a szünet előtt szépítettek Irfan Can Kahveci góljával. A 60. percbe Jusszef el-Nesziri egalizált is, de az utolsó szó a Benficáé volt, amely Henrique Araújo góljával megnyerte az összecsapást és az Eusébio-kupát is.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Luton Town (III.)–Tottenham Hotspur 0–0

Schalke (II.)–Sevilla 2–4

Kaiserslautern (II.)–Roma 0–1

PSV–Athletic Bilbao 2–1

RB Leipzig–Toulouse 7–0

Napoli–Catanzaro (II.) 2–1

Girona–Olympique Marseille 0–2

Fulham–Nottingham Forest 3–1

Benfica–Fenerbahce 3–2